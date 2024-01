Studie beweist: Je öfter geimpft, desto öfter Corona

Die Absurdität des Menschheitsverbrechens Covid-Impfung manifestiert sich nicht nur in einer Horrorbilanz an Impfschäden und evidenter Übersterblichkeit, sondern auch in der famosen Kontraproduktivität, was den eigentlichen beabsichtigten und behaupteten Zweck anbelangt: Eine aktuelle Studie hat nun erneut belegt, dass die Corona-Impfungen nicht nur nicht vor dem Virus schützen, sondern die Infektionsgefahr sogar signifikant erhöhen.

Mitarbeiter der Cleveland Clinic wurden über einen Zeitraum von 26 Wochen untersucht, nachdem die Impfstoffe erstmals verfügbar waren. Von 51.017 Arbeitnehmern erkrankten während der Studie 4424 (8,7 Prozent) an Corona. Die Impfstoffe “schützten” insgesamt zu gerade einmal rund 29 Prozent vor einer Infektion – aber selbst das nur, solange die Omikron-BA.4/5-Linien des Virus dominant waren. Wenn die zirkulierenden Stämme nicht mehr im Impfstoff vertreten waren, sank die Wirksamkeit noch weiter. Wenn die XBB-Stämme vorherrschend waren, konnte schließlich überhaupt keine Wirksamkeit mehr festgestellt werden. Dafür stieg das Risiko, an Corona zu erkranken, mit der Zeit, die seit der letzten Corona-Infektion vergangen war, unfassbarerweise in Korrelation mit der Anzahl der zuvor erhaltenen Impfstoffdosen an: Je mehr Auffrischungen, desto häufiger erkrankten die Probanden an Covid.

Unfassbares Ausmaß an Lügen

Man hat es hier also tatsächlich mit dem in der Medizingeschichte beispiellosen Fall zu tun, dass ein Impfstoff das Risiko erhöht, an dem Virus, gegen das er verabreicht wurde, zu erkranken – und diese Gefahr umso größer wird, je mehr Impfungen man erhalten hat! Die Autoren der Studie zeigten sich von diesem Ergebnis überrascht, verwiesen aber auch auf weitere Studien, die ähnliche Ergebnisse erbracht hatten. Da es zu wenige schwere Krankheitsverläufe unter den Studienteilnehmern gab, konnte nicht festgestellt werden, ob die Impfungen wenigstens dazu beitrugen, wenigstens solche Fälle zu reduzieren.

Insgesamt offenbart sich hier wieder einmal das ganze unfassbare Ausmaß an Lügen, die mit dem Corona-Wahn verbunden waren: Zuerst wurde den Menschen eingeredet, dass die Vakzine sie vor einer Corona-Infektion schützen würde. Dann hieß es, sie würde vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Beides waren glatte Lügen, die mittlerweile in unzähligen Studien entlarvt wurden. Zahllose Menschen in aller Welt haben sich immer und wieder Impfstoffe spritzen lassen, die ihr Risiko zu erkranken, mit jeder neuen Dosis erhöhte. Von den katastrophalen und oft tödlichen Nebenwirkungen ist bei alledem noch nicht einmal die Rede. Es sind unglaubliche Abgründe, die sich hier auftun und ein Menschheitsverbrechen offenbaren. Die weitere Verabreichung dieser gemeingefährlichen Substanzen muss endlich sofort gestoppt und eine genaue Untersuchung sowie die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen dieser Tragödie eingeleitet werden.