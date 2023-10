“Täter” Israel am Pranger: Drei Wochen nach dem Massaker ist der Hamas-Plan voll aufgegangen

All denen, die Israel nun wieder gebetsmühlenartig vorwerfen, für die Opfer im Gazastreifen verantwortlich zu sein, hat die israelische Armee nun weitere Beweise für die menschenverachtende Strategie der Hamas geliefert, die solche Opfer billigend in Kauf nimmt oder sie sogar begrüßt, um sie propagandistisch ausschlachten zu können. „Die Hamas führt den Krieg gegen Israel von Krankenhäusern aus“, erklärte Militärsprecher Daniel Hagari. Diese würden „als Kommandozentralen und Verstecke“ mit Zugängen zu ihrem unterirdischen Tunnelsystem genutzt. Zudem würde die Terrororganisation über eine halbe Million Liter Treibstoff in zivilen Einrichtungen lagern um ihre Tunnel zu betreiben und Angriffe auf Israel durchzuführen. Und schließlich seien Hunderte Terroristen nach dem von der Hamas verübten Massaker am 7. Oktober in das Al-Schifa-Krankenhaus geströmt, um sich dort zu verstecken. Hagari bewies dies anhand von Satellitenbildern.

Auf Twitter wurde zudem eine Animation veröffentlicht, die unter dem Krankenhaus in Gaza ein System aus Tunneln und unterirdischen Kammern zeigt. Der Komplex wird mit Generatoren angetrieben. Die Armee veröffentlichte zudem einen abgehörten Telefonmitschnitt, ausdem hervorgeht, dass auch die Al-Qassam-Brigade ihr Hauptquartier direkt unter dem Al-Shifa-Krankenhaus betreibt. Hagari erklärte, dass diese Animationen nur zur Aufklärung dienten, der israelischen Armee lägen noch wesentlich detailliertere Pläne über die Tunnelkomplexe der Hamas-Terroristen vor.

Hamas-Propaganda als “legitime Sichtweise”

Diese bestritten natürlich die israelischen Aussagen, die angeblich „jeder Grundlage“ entbehrten. Israel wolle damit „den Weg für ein neues Massaker an unserem Volk ebnen“, behauptete der Hamas-Beamte Issat Al-Rischk. Dass die Terroristen das eigene Volk als menschliche Schutzschilde benutzt, hinter denen sie sich verstecken, ist jedoch wahrlich keine Neuigkeit. Dadurch wird es für Israel unmöglich, sich gegen die unaufhörlichen Angriffe zu wehren, ohne zwangsläufig zivile Opfer zu verursachen. Die Hamas kann dies dann für ihre eigene Propaganda benutzen. Dieses Vorgehen ist an Perfidie nicht zu überbieten.

Es ist die Hamas, die hier ein bestialisches Massaker verübt, Israel permanent mit Raketen beschießt und das eigene Volk im Elend dahinvegetieren und eiskalt sterben lässt; jede noch so legitime Reaktion Israels wird reflexartig als illegitim und gar “Völkermord” gebrandmarkt. Der größte Teil der „Weltgemeinschaft“, vor allem natürlich die ewig zahlungsfreudigen Europäer, fallen bereitwillig darauf herein und pumpen immer neue Millionen in die Palästinensergebiete, womit sie wiederum die Terrorinfrastruktur wieder stärken. Auch die neuen Beweise der israelischen Arme werden an diesem ewigen Kreislauf nichts ändern.