Taten ohne Täter? Wer wirklich queerfeindliche Gewalt verübt

Laut dem “Spiegel” ist Queerfeindlichkeit wieder „salonfähig“ und die Täter sind natürlich rechts. Aber fehlt da nicht etwas? In den letzten Jahren habe die Zahl der Übergriffe auf queere – also schwule, lesbische oder transsexuelle – Personen zugenommen. Das jedenfalls behauptet Andre Lehman vom Lesben- und Schwulenverband Deutschlands gegenüber dem “Spiegel”. Er sieht vor allem die AfD als „Brandstifter“ und damit eigentlich Schuldigen. Vor allem verschiedene TikTok-Kanäle der Partei würden „toxische Maskulinität“ transportieren: „TikTok wurde jahrelang den Rechten überlassen, dort wird man ja ständig mit menschenfeindlichen Inhalten überschwemmt. Queerfeindlichkeit ist in unserer Gesellschaft wieder salonfähig geworden. Seit einigen Jahren sind die Skrupel, den Hass gegen queere Menschen öffentlich zu zeigen, wieder deutlich gesunken.“ Insbesondere weil viele der Täter unter 25 Jahren seien, sieht er sich in seiner These bestätigt, denn diese Gruppe sei besonders stark durch soziale Medien geprägt.

Auch Innenministerin Nancy Faeser hatte sich bereits im vergangenen Jahr des Themas angenommen, um sexuelle Minderheiten zu schützen, was sie nun auch bei der Vorstellung der aktuellen Statistik zu politisch motivierter Kriminalität wieder betonte. Auch die Berliner Polizei hat eine eigene Anlaufstelle für “queerfeindliche Gewalt” eingerichtet. Sogar das US-amerikanische Außenministerium warnte seine Bürger vor der Teilnahme an „Pride-Veranstaltungen“, da dort eine erhöhte Terrorgefahr bestehe.

Fragwürdige Stoßrichtung

Doch die Stoßrichtung, die der Spiegel suggeriert, kann er letztlich selbst nicht untermauern. So heißt es gleich in der Einleitung, dass „ein Teil der Taten“ aus dem rechten Milieu komme. Ein solcher Satz ist allerdings schon dann richtig, wenn es nur und genau einen solchen Vorfall gibt; dass ein Großteil oder gar die Mehrheit der Täter diesem Ende des politischen Spektrums entstammen, ist damit noch nicht gesagt. Auch der lapidare Verweis darauf, dass „viele“ Straftaten “rechts motiviert” seien, ist ebenso wenig aussagekräftig. Und auch wenn sich aus der genannten Statistik tatsächlich mehr rechte Übergriffe als ausländische respektive religiös motivierte Taten ableiten lassen, sagt das noch nicht viel aus. Denn erstens ist der islamische Bevölkerungsanteil in Deutschland niedrig. Nicht die absolute, sondern die relative Zahl der Übergriffe wäre hier aussagekräftiger. Und zweitens krankt eine solche Statistik immer daran, dass sie vermischt, was nicht zusammengehört: In die Statistik fließen Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigung und Körperverletzung sowie Mord ein. Und als Beleidigung kann schon das Aussprechen simpler Tatsachen gelten, wenn man beispielsweise darauf pocht, dass eine Transfrau biologisch noch immer ein Mann ist.

Sind die körperlichen Übergriffe also tatsächlich mehrheitlich dem “rechten Milieu” zuzuordnen? Wirklich belegen kann der “Spiegel” dies nicht. Im Artikel werden vier Fälle benannt, von denen einer nur als Sachbeschädigung einzustufen ist. Ein weiterer Fall – nämlich in Bautzen – kann wohl tatsächlich dem rechten Spektrum zugeordnet werden; zwei weitere Fälle enthalten keine präzisen Angaben zu den Tätern. Wer jedoch selbst recherchiert, will nicht mehr so ganz an die These der rechten Gewalt glauben. In vielen Artikeln, die Übergriffe dokumentieren, wird häufig entweder ein “südländisches Aussehen” oder ein “osteuropäischer Akzent” in der Täterbeschreibung erwähnt. Manchmal lassen sich weitere Rückschlüsse ziehen, wenn etwa als Ort des Übergriffs ein Stadtteil mit besonders hohem Ausländeranteil genannt wird.

Ross und Reiter werden eben nicht genannt

Im Zeitraum seit 2020 ereigneten sich in Deutschland vier als “queerfeindlich” eingestufte Morde. In Gießen wurde ein Schwuler ermordet. Der Täter war ein Kasache. In Dresden wurde ein Schwuler ermordet und sein Partner schwer verletzt. Der Täter war ein Syrer. In Altenburg ermordeten zwei Männer einen Schwulen. In diesem Fall entstammten die Täter tatsächlich dem rechten Milieu. In Münster wurde ein Transmann ermordet. Der Täter war ein Tschetschene. Sollte diese Auflistung vollständig sein, überwiegt die Zahl der Vorfälle, bei denen Ausländer die Täter waren, deutlich. Und dieses Ungleichgewicht verstärkt sich angesichts der Bevölkerungsverteilung nochmals.

So zeigt sich wieder einmal, dass es auch den Medien oder den verschiedenen Interessenverbänden der sexuellen Minderheiten nur am Rande darum geht, tatsächlich queerfeindliche Gewalt und deren Ursachen anzusprechen. Denn wäre dies das eigentliche Ziel, dann würde man Ross und Reiter klar benennen, sprich: die migrantische oder ausländische Herkunft der Täter stärker in den Fokus rücken. Stattdessen sind all die Warnungen letztlich doch nur ein weiterer Mosaikstein im allseits bekannten „Kampf gegen Rechts.“ Und was hat es eigentlich mit der TikTok-These auf sich? Stimmt es wirklich, dass die Jugend derart anfällig für die Verführungen der sozialen Medien ist… oder könnte das vielleicht auch daran liegen, dass seit 2015 vor allem junge Männer aus einem bestimmten Kulturkreis nach Deutschland kamen (und weiter kommen)?