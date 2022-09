„Toxische Männlichkeit” in der Politik: Machen Frauen wirklich alles besser?

Robert Habeck, Karl Lauterbach, Kevin Kühnert, Helge Lindh, Joko & Klaas sowie Jan Böhmermann: Diese stellvertretend für viele weitere stehende Riege von Beta-Männchen ist nach der 16-jährigen Merkel-Ära nachgerade typisch für unser Deutschland des Jahres 2022. Dazu kommt noch ein wankelmütiger Herr Lindner sowie der Schaf im Wolfspelz namens Olaf Scholz – und fertig ist die Laube! Blender, Parvenüs und Schwächlinge bestimmen nach der heimtückischen Uckermärkischen Kanzlerin den Diskurs, besser: Sie führen den von ihr begonnenen Monolog fort. Mit dem Ergebnis, dass es inzwischen über 700 Abgeordnete im Deutschen Bundestag gibt – aber nur noch eine erlaubte Meinung.

Kaum jemand wagt auszuscheren – nicht zuletzt aus Angst vor der allgegenwärtigen Cancel-Culture, der für Verächtlichmachung oder dem Verlust der Pfründe sorgt. Eine fatale Folge dieser Entwicklung hin zu Duckmäusertum und Verstellung: Es gibt, bis auf wenige Ausnahmen, keine authentischen, robusten männlichen Charakterköpfe im derzeitigen Polit-Betrieb mehr. Staatsmänner mit Ecken und Kanten vom einstigen Format eines Strauss, Wehner, Genscher oder Helmut Schmidt sind ausgestorben. Vorbei und vergessen. Auch wo noch keine Frauenquote gilt, haben ungeschriebene Gesetze sowie eine omnipräsente, synthetische Hypermoral dafür gesorgt, dass mehrheitlich eine gestrenge Frauenriege das Zepter übernommen hat, die für sich mehr Einfluss und Relevanz reklamiert, als die Erfordernisse der Realität, Praktikabiliät und gesunder Menschenverstand es zulassen würden. Die Männer ducken sich verstört weg.

Zuviel an Aufgaben, Zuwenig an Kompetenz und Gestaltungskraft

Der ungebührliche Druck aktivistischer Frauen, durch Emanzipation, Öko-Sozialismus und woken Zeitgeistes Männer, Abweichler oder idealerweise beides in die Schranken zu weisen, ist in der Tat besorgniserregend. Intellektuelle Auswüchse wie die Gendersprache, Extremistenverherrlichung beim Klima oder bei „Black Lives Matter”sowie ferner die gesamte linke Identitätspolitik entstammen hauptsächlich den Ideenwelten weiblicher Vordenker. Bekanntermaßen haben vor allem gebildete, junge Frauen regelrechte Idiosynkrasien gegenüber traditionellen Werten, Normen und Überlieferungen ausgebildet, von deren Überwindung und Beseitigung sie geradezu besessen sind.

In diesen Zeiten wünscht man sich als konservativ-liberaler Bundesbürger nichts sehnlicher herbei als einen merklichen maskulinen (Nach-)Schub in Parlamenten, Medien und Institutionen. Und zwar keine weinerlichen, gründurchfluteten Östrogenmännchen mit Schal, Dreitagebart und Männerdutt, wie sie uns derzeit als „Männer“ verkauft werden (obwohl viele von ihnen eigentlich bei den quotierten Frauen mitgezählt werden müssten). Während tatsächlich immer mehr kulturfremde, aber ausgesprochen virile, archaisch und machistisch sozialistisch geprägte Jungmänner in Kohortenstärke Europas Gestande erreichen und unsere offenen Grenzen überlaufen, wird zugleich unseren effeminierten Männern und Buben das, was von ihrer Männlichkeit übriggebliebene ist, als toxisch und misogyn streitzig gemacht. In diesem sozialen Klima ist es nur konsequent, eine ältliche, erzlinke, überforderte und unsicher wirkende Juristin bar jeder militärischen Erfahrung als ins Amt der Verteidigungsministerin zu berufen.

Philosophische Grundfragen im aktuellen Kontext

Wir haben es mit einem schon seit geraumer Zeit andauernden Prozess zu tun,

dessen Kulminationspunkt langsam, aber sicher erreicht wird. Während der Feminismus in all seinen Facetten boomt und immer neue „geschichtliche Identitäten” sowie Que(e)r- und Längsgeschlechterrollen zunehmend mediale Präsenz bekommen, erscheint der weiße, heterosexuelle Deutschmann als Auslaufmodell, er gilt trotz all seiner Verdienste als reaktionär, verachtenswert und gefährlich – und im Zweifel auch natürlich als latent rechtsextrem. Dabei bräuchte man ihn als Gegentypus zur „Generation Waschlappenmänner” gerade jetzt am dringendsten.

Nach Kant, diesem kritischen Mastermind der Aufklärung, sind die wirklich relevanten Menschheitsfragen diese (und nur sie sollten uns umtreiben): 1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen? Verstand und Reflexionsvermögen sollten einen jeden in die Lage versetzen, diese zu beantworten. Doch leider sind wir auch davon schon meilenweit entfernt; denn alles, was nicht primär dem Klima, den Geflüchteten oder den ubiquitär verbreiteten grün-linken Idealen dient, soll seitens der Bevölkerung ohnehin nicht mehr gedacht werden dürfen. Vielmehr wurden aktuell Prozesse angestoßen, die wir weder in ihrer aktuellen Tragweite noch in ihrer Langzeitwirkung überblicken können.

Scharflinke Politikerinnen-Meute

Allzu durchsetzt, ja verseucht wird die gesellschaftliche Debatte jetzt schon von den verheerenden Ideen und Thesen einer scharflinken Politikerinnen-Meute, der auch Nancy Faeser, Ricarda Lang, Saskia Esken oder Annalena Baerbock („feministische Außenpolitik”) angehören. Diese weisen eine deutlich sozialistische Prägung auf, plappern täglich Unsinn und widersprechen sich – und werden dennoch von den system-stabilisierenden Medien meisterhaft geframed. Sie wissen schon: Revolution, Klassenkampf und Deindustrialisierung stehen ja bekanntlich für den „Fortschritt”! Vor allem die Abwicklung der deutschen Industrie schreitet dank etlicher klimabewegter Würdenträger in hohen Ämtern allerdings weit zügiger voran, als es sich manch ein Zeitgenosse hätte vorstellen können. Denn auch im Bereich der Klimaaktivisten dominieren die Frauen.

Deshalb gilt: Alles kommt, wie es kommen soll. Möglicherweise könnte der allseits mit Bangen erwartete Winter 2022/23 eine ernsthafte Zäsur darstellen. Ob hier nun eine ausgeprägte Bösartigkeit der Regierenden, schiere Inkompetenz, Naivität, Machtmissbauch oder auch eine globale Agenda dahinterstecken, damit werden sich wohl noch die Historiker der Zukunft beschäftigen müssen. Fakt ist aber unzweifelhaft, dass ein Fehlen von maskulinen Kernkompetenzen, Reflexen und Instinkten mit dazu geführt hat, eines der wirtschaftlich prosperierendsten, sichersten und lebenswertesten Länder dieser Erde in ein gefühlsduseliges, larmoyantes, taug- wie wehrloses Shithole zu verwandeln. In dem gibt es dann zwar 66 oder über 100 mögliche geschlechtliche Identitäten, aber keinen bezahlbaren Strom mehr, keine Bildungseliten, kein Volkwohlstand – und schon gar keine Hoffnung mehr für indigene Deutsche. Was der geniale Provokateur Martin Sonneborn mit Blick auf Europa unter ihrer weiblichen Kommissionspräsidentschaft äußerte – „speziell die EU sollte man nicht den ‚Leyen‘ überlassen” – trifft eigentlich erst recht auch auf Deutschland zu. Sonneborn ergänzte noch: „Der Anlass ist traurig genug: Früher glaubte jede neue Generation, mit ihr fange die Welt an. Heute glaubt die neue Generation, mit ihr gehe sie zu Ende.“

Pathologische Dekadenz im Endstadium

Der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt besagt, dass Entscheider und Protagonisten dazu neigen, die eigene Inkompetenz zu negieren und sich selbst für kompetent zu halten, woraus das Unvermögen resultiert, eigene Fehler einzugestehen. Der Effekt sceint womöglich mehr Einfluss auf das politische Geschehen hierzulande zu haben, als man gemeinhin denkt. Insbesondere der so menschelnd-smart und sanft anmutende Wirtschaftsminister und Frauenversteher Habeck frönt der erkennbaren Absicht, das Leid von Menschen als Schwungmasse für seine Ideologien zu instrumentalisieren. Gegen Kritik ist er ausgesprochen resilient geworden. Schlimmer noch; durch Demonstrationsverbote, initiiert von seiner Ampelgenossin Faeser im Innenministerium, sollen erwartbare Unruhen in der Bevölkerung solange wie möglich hinausgezögert werden, um die angestoßenen Entwicklungen unumkehrbar zu machen. Alle zusammen halten sie seit Ampelstart eine sogenannte „Strategie der Spannung“ am Laufen, welche die Bevölkerung zunehmend verunsichert, lähmt und willenlos macht.

Eingedenk dieser Tatsachen weiß zwischenzeitlich auch der unbedarfteste Bundesbürger, dass die neue Bevormundungs-, Verbots- und Zensurkultur Ausdruck einer intoleranten Meinungseinfalt selbstgerechter Ideologen steht – und hinter diesen stehen heute vor allem ideologiefeste Frauen. Die Männer ducken sich weg und machen Männchen. Bezogen auf Deutschland bleibt nur zu hoffen, dass sich die Grünen – als Hauptverursacher dieser Entwicklung – konsequenterweise am Ende selbst verbieten werden. Schließlich frisst jede Revolution zum Schluss bekanntlich ihre Kinder.