TV-Duell zwischen Höcke und Voigt: Panik, Popcorn, Propaganda

Am 11. April 1980 brach plötzlich der Kontakt der Mars-Sonde Viking 2 zur NASA ab. An dieses Ereignis auf dem roten Planeten möchte man im rot-rot-grünen Thüringen natürlich erinnern: Niemals wieder darf ein solcher Kommunikationsabbruch geschehen! Deshalb wurde das TV-Duell zwischen Björn Höcke und Mario Voigt auf diesen Tag gelegt, berichten zuverlässige Quellen. Einer anderen Theorie zufolge könnte sich die Datumswahl auch auf die erste historisch belegte Mondfinsternis vom 11. April 666 vor unserer Zeitrechnung beziehen, welche auf einer babylonischen Keilschrifttafel vermerkt wurde. Schließlich steht es um die Politik Bodo Ramelows und seiner Genossen auch ziemlich finster. Vielleicht will man deshalb auch an die Krönung Wilhelms von Oranien erinnern, der am 11. April 1689 in Großbritannien auf den Thron gesetzt wurde, weil es auch in Erfurt Zeit für einen Regierungswechsel ist?

Das ist natürlich alles Blödsinn; aber warum eigentlich? Schließlich haben die Kritiker des TV-Duells ebenfalls ihren Kalender gezückt und herausgefunden, dass am 11. April 1945 das Konzentrationslager Buchenwald befreit wurde. An einem solchen Tag – so betonen sie – dürfe man sich keineswegs auf Dialoge mit “Faschisten” einlassen. Da das ominöse Moral-Gremium der Guten und Gerechten ohnehin jegliches Gespräch mit der “politischen Rechten” ablehnt, dient dieses Datum ohnehin nur dem Framing, um irgendeinen Bezug zum Nationalsozialismus herzustellen, der in Deutschland angeblich sofort wieder um sich greift, wenn irgendjemand das Gespräch mit der “falschen” Person sucht. Das denkwürdige TV-Duell, welches der Privatsender der “Welt” am 11. April zeigt, hätte genauso gut für den 23. Mai oder den 8. August angesetzt werden können, es hätte nichts am Versuch geändert, es auf jeden Fall zu verhindern. Vielleicht hatte an einem dieser Tage Hitlers Schäferhund Verstopfung oder es ist gar nichts Bedeutsames passiert? Aber mit dem Datumsverweis zum 11. April ist einfach “mehr Lametta“, um einmal Loriot zu zitieren. Das einzig Schöne daran ist der “Streisand-Effekt”, den die Empörung ausgelöst hat: Denn jetzt dürfte selbst der letzte Bürger Wind davon bekommen haben, wann diese unerhörte Sendung stattfindet. Hat man im Online-Handel eigentlich schon erhöhte Verkaufszahlen für Popcorn-Maschinen registriert?

Nicht mehr zu steigern

Der Buchenwald-Dreh ist zwar sehr durchschaubar, aber dennoch nicht minder kontraproduktiv. Läge den Thüringer Grünen und Linken tatsächlich etwas an einer gesunden Gedenkkultur, müssten sie damit aufhören, inflationär mit ihren Nazi-Vergleichen und -Assoziationen um sich zu werfen. Es ist Usus geworden, solche Bezüge einfach in die Welt zu setzen, weil dann in ihren Kreisen gewöhnlich ein “Wir haben das schon immer gewusst”-Effekt eintritt. Jeder Journalist und Mitpolitiker wird einen Teufel tun und bekennen, dass er den Zusammenhang nicht schon immer erkannt hätte, das verdächtige Zitat Björn Höckes nicht sofort in die Nazi-Zeit einzusortieren wusste oder die Assoziation ganz einfach an den Haaren herbeigezogen findet. Denn das bedeutet – in ihrer Blase – ein Verharmloser, Mitläufer oder gar ein amoralisches Schwein zu sein. Man fragt sich, wie sie das in Zukunft noch steigern wollen, denn die üblichen Vergleiche zeigen schon jetzt deutliche Abnutzungsspuren.

Erst kürzlich musste ich wieder eine Diskussion führen, in welcher dieses Überstrapazieren der deutschen Gedenkkultur einer ominösen “jüdischen Lobby” zugerechnet wurde, von deren Schattenexistenz ja Angehörige aller politischen Richtungen überzeugt sind. Da kann man nur darauf verweisen, von welcher Ecke der Missbrauch des Gedenkens tatsächlich ausgeht: Aus der linken nämlich, der es lediglich um das Durchsetzen eigener Interessen geht. Zum Beispiel darum, den Bürgern die Möglichkeit zu entziehen, sich ein eigenes Bild von “umstrittenen Politikern”, “transphoben Schriftstellern” oder der Migrations- und Klimapolitik zu machen. Vorgeblich sollen wir so vor dem “Faschismus” gerettet werden – und rutschen immer tiefer in den Totalitarismus hinein. Es ist so, als habe man den weißen Hai zum Bademeister gemacht.