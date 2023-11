Ukraine: Brief an den Bundesverbotsbeauftragten (m/w/d)

Was darf man in Deutschland? Alles, was nicht verboten ist, oder nur das, was ausdrücklich erlaubt ist? In Zeiten mit viel Israel und kaum noch Ukraine ist das eine Frage von höchster Brisanz. Da kann man nicht so einfach nach eigenem Gutdünken daherreden.

Weil die Bundesrepublik die zivilisierteste Form von Deutschland ist, die man sich überhaupt vorstellen kann als Deutscher, gibt es auch viele nützliche Verbote. Dennoch stiftet die nützliche Verbotsvielfalt viel Verwirrung, derentwegen …. Moment! Hätte ich das vielleicht so formulieren müssen: Weil es viele nützliche Verbote gibt, ist die Bundesrepublik die zivilisierteste Form von Deutschland, die man sich überhaupt vorstellen kann? Kürzer: Ist die Zivilisation eine Folge des Verbots oder das Verbot eine Folge der Zivilisation? Und was ist überhaupt eine Grauzone? Wo fängt die an und wo hört die auf? Wen könnte man fragen in einem zivilisierten Land? Es müsste wohl jemand “von oben” sein. Also jemand, der gewissentechnisch betrachtet über einem selbst steht. Am besten frage ich wohl einmal beim Bundesverbotsbeauftragten (m/w/d) nach.

Lieber Bundesverbotsbeauftragter!

Wo viel Licht ist, da gibt es auch viel Schatten. Daher nehme ich an, daß es da, wo es viel Gutdünken gibt, auch viel Schlechtdünken geben muß. Verständlicherweise hätte ich gerne den guten Dünkel und hoffe sehr, daß Sie mir zu einem solchen verhelfen können, weswegen ich mich schon im Vorhinein für jenen hilfreichen Dünkel bedanke, welcher Ihrem ersehnten Antwortbrief zweifellos zugrunde liegen wird.

Ich hätte da eine Frage zum Thema Ukraine und “Z“. Wie Sie wissen, ist der Gebrauch des einzelstenden Buchstaben “Z” in Deutschland aus Zivilisationsgründen verboten, es sei denn, es handelt sich um das Logo von “Zeit-Online”. Nun ist es so, daß der Retter von Demokratie, der ganzen Freiheit und sämtlicher westlichen Werte, der Herr Präsident Wolodymyr Selenskyj aus Kiew, vergangenes Jahr noch vom “Time”-Magazin zum “Mann des Jahres” gekürt worden war, von demselben “Time”-Magazin dieses Jahr aber zum “Traumtänzer des Jahres“, worüber der Retter sämtlicher Westwerte ziemlich betrübt sein dürfte (siehe Bildtafeln unten). Hängt der tatsächliche Wert der Westwerte davon ab, ob sie vor “Z” gerettet werden können? Wenn nicht, dann müsste sich die Presseberichterstattung zur Ukraine doch erheblich verstärkt haben, anstatt einfach öde abzuflauen.

Da sich die Zeiten offenbar ändern, lieber Bundesverbotsbeauftragter (m/w/d), und nicht nur die Ukraine, sondern auch 500.000 tote Ukrainer bei der Rettung der Westwerte vor der Befreiung durch “Z” versagt haben, weswegen wir Deutschen wohl auch bald keine mehr haben werden, frage ich mich, ob sich nicht auch die Bedeutung des Buchstabens “Z” geändert haben könnte, so daß ich ihn eventuell wieder verwenden dürfte. Zweifellos ist es so, daß die Russen uns vom Thema Freiheits- und Westwertrettung befreit haben wie anno dazumal die Rote Armee vom Thema Endsieg. Die Nazidiktatur mit ihren Werten lag schließlich damals bereits westlich von Moskau, und die Rote Armee wurde nach dem Krieg als “Befreier” gepriesen. Hernach wollte niemand bei den Altwertwestlichen dabeigewesen sein. Das scheint jetzt wieder so zu sein. Ist es gestattet oder verboten, die Westwerte als Wildwestwerte zu bezeichnen?

Deshalb wollte ich Sie, den Bundesverbotsbeauftragten (m/w/d), einmal fragen, ob ich den Buchstaben “Z” eventuell wieder auf die Straße malen darf, so, wie in diesem Vor-Ukraine-Bild:

Da fällt mir ein: Wissen Sie, wer die Amerikaner im Wilden Westen, welche die versagenden Retter der Westwerte in der Ukraine so überaus finanzkräftig unterstützt hatten, selbst von den Nazis befreit hat, und ob die Befreier der Amerikaner damals den Buchstaben “Z” verwendet haben? Im Februar 1939 hatten sich amerikanische Nazis mit über 20.000 Anhängern im Madison Square Garden zu New York versammelt – und zwar vor einem überlebensgroßen Porträt von George Washington. Wie kamen die ausgerechnet auf George Washington? Hatten die Amerikaner im Jahre 1939 noch gar keine modernen Westwerte? Sie hätten diese Veranstaltung doch bestimmt verboten, wenn sie damals schon die modernen, also die richtigen Westwerte gehabt hätten! Oder nicht? Wenn sie heute welche haben, wie sind sie dann zu den solchen gekommen? Oder hatten sie die Westwerte damals, haben sie dann weiß-der-Geier-wie verloren, fanden sie aber in Form der Wildwestwerte in der Ukraine wieder und wollten sie ab 2014 für sich selbst retten?

Wie sie vielleicht wissen, gab es bei den Vereinten Nationen eine Abstimmung darüber, ob die wildwestwertlichen Sanktionen gegen Kuba aufgehoben werden sollen. Die Vertreter von 137 Nationen waren dafür, die Vertreter der Nationen USA und Israel waren gegen die Aufhebung. Abstimmungsergebnis also 137:2. Wenn es wahr ist, daß die Demokratie mit ihren Abstimmungen einen Westwert darstellt und keinen Wildwestwert, dann müssten die Sanktionen gegen Kuba also schleunigst fallen. Ist es den deutschen Medien verboten worden, darüber zu berichten, ob sie auch demokratisch-westwertlich fallen? Wenn ja, von wem? Von Ihnen, lieber Bundesverbotsbeauftragter (m/w/d)? In wessen Auftrag verbieten Sie eigentlich etwas? Ich hoffe, eine solche Frage ist nicht verboten. Wenn doch, ziehe ich sie natürlich sofort wieder zurück. Tun Sie dann bitte so, als hätte ich sie niemals gestellt. In dem Fall würde ich dann auch nicht gefragt haben wollen, ob die westwertliche Unterstützung für die Völkermörder und Kriegsverbrecher im Gazastreifen als wildwestwertliche Unterstützung bezeichnet werden darf oder nicht.

Wie dem auch sei: Sollte nach wie vor das “Z”-Verbot bestehen, beantrage ich hiermit eine Ausnahmegenehmigung vom Verbot. Ich würde das einzeln stehende “Z” gern für das Wort “Zyankali” verwenden, damit ich es im Zusammenhang mit Selenskyj nicht immer ausschreiben muß… zumal sich abzeichnet, daß Zyankali nicht nur in diesem Zusammenhang vermehrt Relevanz bekommen könnte, sondern in den Ländern der “regelbasierten Ordnung” insgesamt.

Mit westwertlichen Grüßen, Ihr Max Erdinger