Was was war das denn? Der CDU-Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, will das Problem der verkorksten Asylpolitik “endlich angehen”. 45 Minuten schwadronierte er gestern über Obergrenzen, Asylmissbrauch und “Wege zur Bekämpfung von Fluchtursachen”. Gute Idee! Ich wüsste da was: Stoppt alle Geldzuwendungen umgehend, dann werdet ihr sehen, wie sich Deutschland blitzartig entflüchtet.

Über die Hälfte aller männlichen Flüchtlinge, die nach Deutschland einreisen, lügen inzwischen über ihr Alter, um mehr Kohle zu kassieren – weil sie vorgeben noch minderjährig zu sein. Oft mit Bart. Alle wissen darüber Bescheid – aber keiner tut was. Wie wär’s denn mit folgendem Vorschlag: Wer nach langer Flucht noch sein Handy dabei hat, verliert auch seinen Pass nicht… und wer keinen Pass hat, kriegt auch kein Asyl. Gibt es Zweifel am Alter, wird eben geröntgt! Dann hört diese ewige Betrügerei auf. Vielleicht. Allein mir fehlt der Glaube.

Das übliche Muster

Kretschmers bester Satz: “Die Leute lassen sich nicht mehr verarschen, sonst nimmt das hier ein schlimmes Ende!” Dazu möchte man anmerken: Für viele Menschen in Deutschland hat es bereits ein schlimmes Ende genommen. Ich weiß, es nervt… aber ich sage es gern auch noch zum 4.356 mal: Mit Euren Rezepten und Scheinmaßnahmen wird es euch nicht gelingen – auch diesmal nicht. Das einzige, was hilft: Macht endlich die Schlupflöcher zu! Doch genau das ist ja nicht gewollt.

Mit den Folgen dürfen sich die Normalbürger herumschlagen… denn das blutige Theater geht ja immer weiter. Motto: Und täglich axt das Murmeltier! Heute wieder mal in Delmenhorst: Ein 25-jähriger “Einmann” wütet mit einer Axt und greift die Polizei an. Die Beamten machen von ihrer Schusswaffe Gebrauch (anscheinend ist man da inzwischen etwas mutiger, seit Gummerheim letzte Woche…). Was ganz schön clever ist, in solch einer Situation! Nu isser eben schwerverletzt; Potzblitz aber auch! “Ein Mann” – mehr Angaben zur Person macht die Polizei nicht. Ich denke, es handelt sich um das übliche Muster: Südländischer Phänotyp unter Drogen mit Filmrisshintergrund, der eigentlich gar nicht hier sein hätte dürfen. Wollen wir wetten?

Ich setz’ einen Hunni auf Schwarz! Rien ne va plus.