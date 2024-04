Verbrecherische Hochrisiko-Impfung: Folgen der DNA-Verunreinigung vor mRNA-Zulassung kaum untersucht

Die Bundesregierung tut weiterhin alles, um die katastrophalen Folgen der Corona-Politik zu verharmlosen oder ganz zu vertuschen, obwohl -spätestens mit der Veröffentlichung der Protokolle des Corona-Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts (RKI) unbestreitbar ist, dass sowohl sie als auch ihre Vorgängerin in einem völligen Blindflug agiert hat und zu keinem Zeitpunkt wusste, ob die von ihr verhängten Maßnahmen begründet und wirksam waren. Es fehlte von Anfang an wissenschaftlichen Kriterien, Maßstäben und Evaluationen – obwohl drei Jahre lang das exakte Gegenteil behauptet worden war.

Zu den unangenehmen Fragen, um deren plausible Beantwortung die Bundesregierung sich nach Kräften herumwindet, gehört auch die Verunreinigung der Corona-Impfstoffe mit bakterieller DNA, wodurch sich unter anderem die Gefahr einer Genomveränderung mit Krebsrisiko ergibt. Auf entsprechende Anfragen der AfD (siehe hier und hier) antwortete die jeweils Regierung im Februar und April, man habe den Grenzwert bei dem Biontech-mRNA-Experimentalimpfstoff Comirnaty den Grenzwert für Rest-DNA-Template auf 10 Nanogramm pro Dosis festgelegt – und zwar auf Grundlage von toxikologischen Versuchen an Ratten, die wiederholt 30-Mikrogramm-Dosen des Impfstoffs verabreicht bekommen und “gut vertragen” hätten. Dabei sei „kein spezielles Sicherheitsrisiko beobachtet“ worden, vielmehr sei durch diese Untersuchungen festgestellt worden, “dass selbst bei wiederholter Gabe des Impfstoffes mit einer durch Testergebnisse bekannten Menge an Rest-Plasmid-DNA (die deutlich über zehn Nanogramm/Dosis lag) kein spezielles Sicherheitsrisiko beobachtet werden konnte“.

Millionen Deutsche geimpft – auf wackeligster Testbasis mit 30 Ratten

Abgesehen davon, dass diese grotesk oberflächlichen und zu keinem Zeitpunkt auch nur hinreichend medizinischen und pharmazeutischen Zulassungsstandards genügenden Testverfahren eine vorsätzliche Sicherheitsgefährdung der Bevölkerung bedeuteten (die sich dann auch offensichtlich realisierte), bezog sich die Regierung dabei allein auf Beurteilungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). Im Magazin „Cicero“ haben nun sechs renommierte Wissenschaftler erhebliche Zweifel an dieser Darstellung angemeldet – und bestätigen damit die früh von (dafür medial angefeindeten und mundtot gemachten) Kritikern geäußerten Befürchtungen, indem sie darauf verweisen, dass die an den Ratten durchgeführten Versuche von Anfang an als unzureichend bewertet worden seien – weil die Verabreichungen des Vakzins im Abstand von nur sieben Tagen erfolgt waren. Zudem machen die Wissenschaftler geltend, dass die den Ratten injizierten Stoffe ein anderes, deutlich geringeres Risikopotenzial aufgewiesen hätten als die DNA-Reste aus den Impfdosen, die dann für die Massenproduktion verwendet worden seien.

Im Klartext bedeutet dies, dass die Bundesregierung über keinerlei eigenen Erkenntnisse zu den potentiell gemeingefährlichen DNA-Verunreinigungen der Vakzine verfügte, sondern sich dabei ausschließlich auf eine einzige Studie mit ganzen 30 Ratten berief – denen auch noch Formen des Impfstoffs verabreicht wurde, die viel reiner waren, als das, was Abermillionen von Menschen allein in Deutschland in die Körper gespritzt wurde. Dabei gibt die Regierung noch nicht einmal eine konkrete Quelle für die besagte Studie an, auf die sich bezieht. Eigentlich hätte es massenhaft genaue Untersuchungen, peer-review-geprüfte wissenschaftliche Veröffentlichungen und breite Feldstudien über die Inhalte und Wirkungen der Impfstoffe geben müssen, die nach strengsten Kriterien hätten durchgeführt werden müssen; doch nichts davon ist geschehen.

Mutmaßlicher staatlicher Massenmord

Die Missachtung jeglicher Gewissenhaftigkeitspflichten und Mindeststandards geschah alles im Namen der angeblichen “pandemischen Notlage” und behaupteten gesundheitspolitischen Dringlichkeit obwohl zum Zeitpunkt des Beginns der Impfkampagne längst feststand, dass Corona zu keinem Zeitpunkt die behauptete tödliche Epidemie war, als die sie – ebenfalls auf politischen Druck hin – eingestuft worden war, sondern in Wahrheit eine sogar unterdurchschnittliche saisonale Erkältung, die ohne Ausrufung der “Pandemie” niemandem in irgendeiner Weise überhaupt aufgefallen wäre. Dennoch wurden – mit verbrecherischer Verantwortungslosigkeit wurden unter extremstem sozialem Druck – Impfstoffe verabreicht, über die man so gut wie nichts wusste. Längst nicht mehr nur “Schwurbler” und esoterische Fundamentalimpfgegner, sondern gestandene Juristen sprechen inzwischen von mutmaßlichem staatlichem Massenmord.

Die Wissenschaftler fordern deshalb, dass endlich transparente und aussagekräftige Untersuchungen durchgeführt werden, die Aufschluss über die Verunreinigungen geben. Dabei erhalten sie politische Rückendeckung von WerteUnion-Chef Hans-Georg Maaßen: Dieser stellte angesichts der Ausführungen in dem “Cicero”-Artikel den Verdacht des „behördlich gedeckten Betruges“ in den Raum und betonte, dass sich seine neue Partei für eine „unabhängige wissenschaftliche und juristische Aufarbeitung der Zulassung und Kontrolle dieser Impfstoffe“ einsetzen werde. Abgesehen davon, dass diese für Millionen Opfer wohl ohnehin zu spät kommt: Derzeit deutet rein gar nichts darauf hin, dass die immer überfälliger erscheinende Corona-Aufarbeitung endlich entschlossen angegangen wird. Das ist kein Wunder – schließlich sitzen die Urheber und Profiteure des Corona-Verbrechens immer noch an den Schalthebeln der Macht, und bereiten dort gemeinsam mit Big Pharma sogar die nächsten Komplotte vor. Der WHO-Pandemievertrag rückt immer näher.