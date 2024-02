Von den Besten lernen heißt siegen lernen!

Die deutschstämmige Bevölkerung befindet sich in einem nationenweiten Lehr- und Weiterbildungsprogramm. Aus früheren Zeiten, vielleicht auch aufgrund des Erziehungsdrucks unerträglicher Nazi-Eltern, waren es deutsche Kinder und spätere Erwachsene gewohnt, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten – getreu dem Motto: “Spare, lerne, leiste was, dann haste, kannste, biste was!“.

Mit Schaudern vernimmt der kontemporäre Ex-Sauerkrautfresser diese verdrießlich stimmende Maxime längst vergangener Epochen. Im rot-grünen Kultur-Weiterbildungsprogramm im besten Deutschland aller Zeiten, von IM Erika einst gestartet mit lauteren Absichten, lernt der Michel jetzt, wie es auch gehen kann und in Zukunft mit ein bißchen Glück gehen wird!

Sahelzonen-Coaches im offenen Feldversuch

Um den geistigen Fortschritt der durch ihre Auffassung von Pflicht paralysierten kartoffelstämmigen Trachtenträger zu fördern, brachte Mutti oberflächenpigmentierte, weltgewandte und Präsenz-Seminar geschulte Trainer mit viel Erfahrung und ebenso viel krimineller Energie ins Mutterland der Einkocher und Einwecker. Diese Fachkräfte führen erfolgreich vor, wie man den germoneyistischen Sozialstaat gekonnt über den Löffel balbiert. „Lieber Michel, gib gut acht, was Mutti Dir hat mitgebracht!“.

Um ebenso gewinnbringend von der Arbeit anderer – oder deren zukünftigen Schulden – zu leben, bedarf es nur einiger grundlegender Maßnahmen. Dazu gehören das Wegwerfen des Personalausweises, das Trainieren dramatisch-wirkungsvoller Schluchz- und Tränendarbietungen in der Öffentlichkeit und das verschlagene Ausfindigmachen von im Ausländeramt oder Jobcenter “Leistung” beziehenden Gutmenschen, denen man dann zukünftig jede Lügenstory auftischen kann. Hat man den richtigen Bürosesselbenutzer gefunden, der leichtgläubig alles für bare Münze nimmt, steht dem Öffnen des Füllhorns des bundesrepublikanischen Kindergartentanten-Staates nichts mehr im Wege! Und wenn so jemand nicht gefunden werden kann, sucht man einfach einen, den man bestechen oder honigfallenmäßig begatten kann.

Dramatisch sein ist wichtig

Tiefstapeln ist möglicherweise eine teutonische Tugend, hilft aber beim Bescheißen der Verwaltung im vereinigten Wirtschaftsraumes wenig weiter. Dick auftragen ist angesagt! Je unglaubwürdiger eine Geschichte für einen normal denkenden Menschen ist, umso wahrscheinlicher wird sie von einem beamteten Nullleister geglaubt. Albino sein wäre zum Beispiel eine gute Sache. Die haben es im failed-shithole-Bereich von Terra nicht ganz so einfach.

Wikipedia gibt folgende Hilfestellung für gute Geschichten: “Die Verfolgung von Menschen mit Albinismus basiert auf dem Glauben, dass bestimmte Körperteile albinistischer Menschen magische Kräfte übertragen können. In der Folge wurden Menschen mit Albinismus verfolgt, getötet und zerstückelt, Gräber von Albinos ausgehoben und geschändet. Gleichzeitig wurden Menschen mit Albinismus auch geächtet und sogar aus genau dem entgegengesetzten Grund getötet, weil man davon ausgeht, dass sie verflucht sind und Unglück bringen.”

Segnungen der Lüge

Also: Sie haben helle Haut, helle Haare und blaue Augen? Versuchen Sie es mit einer Fluchtgeschichte aus diesen Gründen. Der Geldverteil-Beamte muss erst noch geboren werden, der diese Verfolgungserzählung nicht mit viel Mitgefühl und reichlich deutschem Steuergeld begleitet. Da – nach dem Volksglauben – „Geschlechtsverkehr mit einer Frau oder einem Mädchen mit Albinismus HIV/AIDS heilen kann“, haben Sie natürlich auch unzählige Kinder, die der deutschen Finanzhilfe bedürfen. Dass Sie dazu Frau sein müssen, brauchen Sie ja nicht gegenüber dem deutschen Beamten erwähnen. Das würde ihn sowieso nur intellektuell überfordern oder eine unnötige Gender-Diskussion provozieren.

Von nun an brauchen Sie sich keine Sorgen mehr machen! Neben der für Sie leistungslosen Vollversorgung in Bezug auf Lebenshaltungskosten wie Miete, Heizen, Strom usw. wird ihnen auch noch ein Übermaß an Goodies zuteil.

Tipps für Meckerer

Zahnarzt, Physiotherapeut, Masseur, kostenlose Taxidienste – das alles und noch viel mehr bekommt ab jetzt nicht nur der Rio Reisersche “König von Deutschland”, sondern auch Sie!

Den Internet-Kommentarspalten-Maulern und Nach-wie-vor zur-Arbeit-gehen-Untertanen sei die nachfolgende Geschichte schwäbischer Bauernschläue ans Herz gelegt: Der Sohn eben dieses Schriftdeutsch-Verweigerers berichtet aufgeregt, dass die Kuh des Nachbarn sich auf einer familieneigenen Wiese befände und dort genüsslich fräße. Auf die Frage, was jetzt zu tun sei, antwortet der Bauer: „Ned schimpfa, Büble, melka!“ Nehmen Sie sich diese Geschichte ruhig zu Herzen. Clever umgesetzt, steht einer angenehm-arbeitslosen Zukunft dann nichts mehr im Wege! Bei Fragen kontaktieren Sie gerne einen Sahelzonen-Coach Ihres Vertrauens.