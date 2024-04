Irrenhaus Deutschland: Faeser und Roth finanzieren Theaterstück über Terroranschlag beim EM-Endspiel

Lange bevor die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland am 14. Juni beginnt, haben Ampel-Regierung, DFB, UEFA und Medien bereits alles dafür getan, um auch aus dieser eigentlich freudvollen Veranstaltung einen links-woken Exzess von “Antirassismus“, “Klimaschutz“, zwangsverordneter “Diversität” und Gendersprache zu machen. Unbeschwerter Fußball-Genuss wie in früheren Zeiten, ohne dass einem auf Schritt und Tritt irgendwelche absurden ideologischen Botschaften eingetrichtert werden, ist unmöglich geworden. Das alles ist lange bekannt; doch das Potpourri an Abartigkeiten und Zumutungen ist damit noch nicht erschöpft: Nun finanziert Nancy Faesers Bundesinnenministerium -gemeinsam mit der (unter zunehmendem Antisemitismusverdacht stehenden) Kulturstaatsministerin Claudia Roth – im Rahmen des kulturellen Begleitprogramms zur EM auch noch ein Theaterstück, in dem es um einen geplanten Terroranschlag auf das EM-Finale in Berlin unter dem Titel “Ein Endspiel” geht und das – pünktlich zum Start der EM – im Berliner Maxim-Gorki-Theater aufgeführt werden soll.

„Gemeinsam mit Berliner Amateurspieler*innen und Fußballfans wird die Geschichte des Kellners Toni erzählt, der während des Finals der UEFA EURO 2024 auf der Ehrentribüne im Olympiastadion den UEFA-Chef bewirtet. In Rückblenden erfahren wir Tonis Geschichte quer durch ganz Europa. Auf der Ehrentribüne erlebt er mit Abscheu das Theater, das die korrupte Fußball-Elite um sich selbst und ein Spiel veranstaltet, das sie durch Kommerz pervertiert haben. Die Situation spitzt sich zu, als eine Bombendrohung eingeht und die Funktionäre um keinen Preis den Glanz ihres Endspiels gefährden wollen, selbst aber nach und nach das Stadion verlassen“, heißt es zum Inhalt des Stücks. Ausgerechnet Faeser – die während des Turniers erstaunlicherweise plötzlich sogar bereit ist, endlich Grenzkontrollen zuzulassen, und vor erhöhter islamistischer Terrorgefahr während der EM warnt – finanziert ein Theaterstück, in dem es um einen Terroranschlag zur EM geht? Mehr Wahnwitz kann man sich wahrlich nicht mehr ausmalen.

An Heuchelei nicht zu überbieten

Wobei die Perfidie hier noch viel weiterreicht; geht doch in dem Stück der Terror natürlich nicht von Islamisten aus; sondern Hauptakteur ist hier ein deutscher Normalo, der die üblichen antikapitalistischen Ressentiments und Neidkomplexen der Deutschen bedient. Die Niedertracht des Protagonisten wohnt offenbar auch den linksextremen Machern des Stücks inne und fällt natürlich auf fruchtbaren Boden bei der deutschlandfeindlichen und von kulturellem Selbsthass getriebenen Ampel. An Heuchelei ist der Vorgang jedenfalls nicht mehr zu überbieten: Gerade diejenigen, die von der Kommerzialisierung des Fußballs profitieren und ihn als Bühne für ihre ideologischen Wahnvorstellungen missbrauchen, suhlen sich in verlogener Kritik an den Bedingungen, die eben diese Großinszenierung überhaupt erst möglich machen.

Der Gipfel der Geschmacklosigkeit jedenfalls ist dann erreicht, wenn ausgerechnet mit dem ja just durch das aktive Zutun dieser Regierung mehr als realistisch gewordenen Szenario eines Terrorakts gespielt wird – kurz nach den islamistischen Massakern in Moskau oder in Israel und den unzähligen Anschlägen der letzten Jahre. In einem Land, in dem Islamismus heruntergespielt wird und dafür rechte “Drahtzieher” angebliche Umstürze (die “Reichsbürger”-Rentner lassen grüßen) als größte Gefahr dargestellt werden, wundert einen nichts mehr. Und von Deutschlands “Kulturschaffenden”, die eifrig die Rosette der sie alimentierenden linken Politik polieren, ist sowieso nichts Originelleres zu erwarten: Die Inhaltsangabe von “Ein Endspiel” liest sich wie die von einem der zahllosen „Tatorte“ und sonstigen Fernsehkrimis vom Fließband des ÖRR aus der Feder geistig gleichgeschalteter Drehbuchautoren mit ihrem einfältigen Weltbild, wo vor allem Bio-Deutsche und bevorzugt böse Unternehmer

die Mörder sind und am besten auch noch unschuldige Migranten ausnutzen. Diese Unverschämtheit gegenüber dem Steuerzahler, der das “Endspiel” à la Faeser und Roth bezahlen darf, ist ein weiteres schlagendes Argument dafür, die woke Gesinnungsorgie EM am besten zu ignorieren, bei der der Fußball ohnehin nur noch Staffage ist.