Weidel und der Milch-Baron: Alice Müller, oder was?

Theo Müller, der milliardenschwere Gründer und Chef von Müllermilch, hat einen “Skandal” ausgelöst. Einen, der sich gewaschen hat. Nicht etwa, weil er seine Milch vergiftet, Steuern hinterzogen, jemanden umgebracht oder sich irgendeines anderen Vergehens schuldig gemacht hätte – das wäre ja noch harmlos gewesen. Nein, sein Verbrechen ist weitaus schandbarer und abscheulicher: Er hat sich doch tatsächlich mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel getroffen hat – und das auch noch mit voller Absicht, privat, zum Abendessen. Nicht etwa, um sie auf den vermeintlichen linken Pfad der Tugend zurückzuführen oder ihr die Leviten zu lesen – sondern um sich ergebnisoffen, auf Augenhöhe über ihre politischen Ansichten zu informieren. „Bei den Gesprächen mit Frau Dr. Weidel galt mein Interesse dem Programm der AfD sowie ihrer persönlichen Ansicht zur aktuellen Politik“, erklärte Müller gegenüber deutschen Inquisitionsjournalisten, die dem für sie unfasslichen Sakrileg und Dammbruch nachrecherchierten.

Schlimmer noch: Bei Weidel habe er „nicht den geringsten Anhaltspunkt“ gefunden, der auf eine “NS-Ideologie” schließen lasse. Dies wäre für ihn auch ein „absolutes No-Go“, stellte er klar. Es habe auch keine Spenden an die AfD gegeben, weder privat noch über sein Unternehmen, erklärte Müller weiter. Bestätigt wurde vom Konzernchef allein ein Treffen mit Weidel in einem Restaurant im französischen Cannes. Doch das ist nicht alles, der Mann outet sich als Wiederholungstäter: Es soll Ende des Jahres eine weitere Begegnung geben!

Zuviel der “Landliebe”?

Müllers freimütiges Bekenntnis, mit der Inkarnation des Leibhaftigen im deutschen Politikbetrieb, der bösen AfD-Vorsitzenden, in Dialog getreten zu sein, lösten einen selten erlebten Sturm der Entrüstung aus. In manchen Medien hieß es, Müller „gestehe“ das Treffen mit Weidel ein oder “räume es ein” – als handele es sich um eine schwere Straftat. Natürlich wurden auch fast überall die rein politisch motivierten „Einschätzungen“ des Verfassungsschutzes über die angeblich teilweise rechtsextreme Ausrichtung der AfD heruntergebetet. In typisch deutscher Denunziantenart warf sich „Tagesspiegel“-Reporter Sebastian Leber auf Twitter in die Brust und verkündete: „Klare Sache: Nie wieder Müllermilch“. Dabei fragt man sich, was er und sein auf vegane Schrottacchino-Hafer-Sojamilch-Latte-Milieu hier eigentlich boykottieren wollen, da Müller doch vor allem Kuhmilch verkauft und ohnehin als unternehmerische Hassfigur gilt, wenn nicht als Inbegriff des reaktionären, alten weißen biodeutschen Mannes.

Zudem steht Müller ohnehin schon lange auf der schwarzen Liste der linken Neidhammel und Bessermenschen, weil in seinem Konzern angeblich unzumutbare Arbeitsbedingungen herrschen und er in der Schweiz lebt, anstatt dem deutschen Ausbeuterstaat Millionen von Steuern in den Rachen zu werfen. Dieser Steuerflüchtling! So einer und Weidel? Da wächst im gedanklichen Feindkataster des neuen Deutschland zusammen, was zusammengehört. Prompt machten die Boykottaufrufe die Runde: Ebenfalls auf Twitter trendeten bereits nach kurzer Zeit Hashtags und Listen nach dem Motto „Kauft nicht bei Müller“, auf denen alle Marken des Müllers-Konzerns verzeichnet sind – damit der gesinnungstreue Linke auch genau weiß, was er fortan mit Haltungsinbrunst zu meiden hat.

Boykottaufrufe: Künast hat es grade nötig

Natürlich meldeten sich auch die üblichen Verdächtigen aus der Politik eilfertig zu Wort, die immer dafür gut sind, gratismutig Applaus für ihre “Konsequenz” abzustauben. Die Grünen-Abgeordnete und ehemalige Verbraucherministerin Renate Künast etwa verkündete: „Sollt ihr wissen! Theo Müller: Molkerei-Milliardär bestätigt Kontakte zur AfD. Müller ist Haupteigner der gleichnamigen Unternehmensgruppe. Zur größten Privatmolkerei Deutschlands gehören bekannte Marken wie Müllermilch, Weihenstephan, Landliebe“ – auch dies ein kaum verhüllter Boykottaufruf. Künast hat es grade nötig: Wie es um höhere Moral in ihrem Hause Künast bestellt ist, zeigt die Tatsache, dass ihr Mann, der Anwalt Rüdiger Portius, regelmäßig arabische Clans verteidigt – was nicht unerheblich bei der Einordnung von Künasts wiederholter Forderung ist, das Wort „Clan-Kriminalität“ gefälligst nicht mehr zu verwenden – „weil es auch in diesen Clans und Familien tolle Leute gibt, die tolle Ausbildungen machen und tolle Jobs haben und wir die Vorbilder machen“, so die Grüne (die Klienten ihres Mannes werden die Familienkasse jedoch bestimmt nicht mit Einkünften aus vorbildlicher Erbwerbtätigkeit und “tollen Jobs” füllen).

Müllers Bestätigung, sich einmal mit Weidel getroffen zu haben – der Vorsitzenden einer demokratisch legitimen, von über 10 Millionen deutschen Wählern favorisierten bürgerlichen Partei also – triggerte die üblichen Pawlow’schen Reflexe im linken Juste milieu, obwohl der Vorgang banaler gar nicht sein könnte. Dass sich einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer der Gegenwart mit einer Spitzenökonomin und erfolgreichen Unternehmerin trifft, die als AfD-Politikern völlig vernünftige realpolitische Positionen vertritt, ist eigentlich eine Null-Meldung, das Selbstverständlichste der Welt – und weit weniger skandalös, als wenn sich grüne Spitzenpolitikern von globalistischen NGO’s oder Lobbygruppen bezirzen und lenken lassen.

Perfide Projektion

Dass die üblichen Totalversager aus Politik und Medien, von denen viele ihr Leben lang nur auf Kosten anderer leben und selbst noch nie das Geringste zustande gebracht haben, Weidel und jeden, der den Dialog mit ihr pflegt, mit einer Lawine aus Hass, Verlogenheit und Heuchelei überschütten, zeigt, wo hier die wahren Antidemokraten sitzen. In einer perfiden Projektion wird so getan, als sei Weidel Reinkarnation der NSDAP-Führung und Ausgeburt der Hölle in einem und als ob jeder, der ihr zu nahe komme, auf ewig verflucht und stigmatisiert sei. Dies unterstreicht abermals, dass das demokratische Niveau in Deutschland auf dem Nullpunkt angekommen ist.

Auf demselben Niveau liegen auch auch die erbärmlichen Appelle des immer mehr in Bedrängnis geratenden Parteienkartells an deutsche Unternehmen, sich noch stärker gegen die AfD zu positionieren. „Das Klima der Spaltung und der Ressentiments, das die AfD schürt, schreckt hoch qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte aus dem Ausland ab“, faselte Innenministerin Nancy Faeser. Bleibe dies unwidersprochen, gebe es eine weitere „schleichende Normalisierung“ von “rechtspopulistischen und rechtsextremistischen” Positionen. „Daher ist es auch Sache der Wirtschaft, hier deutlich Haltung zu zeigen“, behauptete Faeser. Dies erwarte sie „auch und gerade von Arbeitgebern, die Zehntausende Menschen beschäftigten, von denen viele eine Migrationsgeschichte haben“. In Wahrheit sind es die Folgen linker Politik, wie eine immer weiter steigende Steuer- und Abgabenlast, die immer prekärer werdende Energieversorgung, Inflation, die millionenfache kulturfremde Massenmigration mit all ihren katastrophalen Folgen und das grotesk inkompetente Politpersonal, die die tatsächlichen „hoch qualifizierten Arbeits- und Fachkräfte aus dem Ausland“ abschrecken, in dieses systematisch heruntergewirtschaftete Land zu kommen.

Nichts gelernt

Dass die Union nichts gelernt hat, gar nichts mehr merkt und selbst nur Teil des nach Gesichtern und Koalitionen beliebig austauschbaren sozialistischen Parteienkartells SED 2.0 ist, beweist CSU-Generalsekretär Martin Huber, der beschwor: „Jedem Unternehmer, jedem Arbeitnehmer muss klar sein: Die AfD schadet Deutschland.“ Sein FDP-Kollege Bijan Djir-Sarai empfahl Wirtschaftsvertretern, „die von der AfD ausgehenden Gefahren klar zu benennen“. Von der Partei gehe „ein erhebliches Risiko“ für den Erfolg der deutschen Wirtschaft aus. Und Irene Mihalic, die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion fabulierte: „Gerade in Zeiten wie diesen ist es von größter Bedeutung, dass alle maßgeblichen Kräfte der Gesellschaft klar Haltung gegenüber Verfassungsfeinden beziehen.“

Dabei gibt es keine größere Gefahr für die Wirtschaft und Verfassung dieses Landes als die Ampel-Regierung im Allgemeinen und die Grünen im Besonderen. Unternehmer, die überleben wollen, müssten sich wenn, dann kategorisch gegen die Grünen positionieren – aber nicht gegen die AfD, die nirgends an der Macht ist und in der Sache teils wortgleiche Positionen vertritt, die CDU und FDP noch bis vor nicht einmal 20 Jahren selbst vertragen (und die zumindest die Union gerade wieder für sich entdeckt, ohne diesen politischen Ideenklau zuzugeben, indem sie schamlos plötzlich AfD-Forderungen etwa in der Migrationspolitik übernimmt).

Empörungschor der gleichgeschalteten Wirtschaft

Trotzdem gibt es natürlich Firmenlenker, die sich gehorsam auf die Seite derer schlagen, die sie zerstören: Evonik-Chef Christian Kullmann hatte sich letzte Woche ganz im Sinne Faesers zur AfD geäußert. Auch das „Handelsblatt“ trommelt für eine klare Politisierung der Wirtschaft – und ließ gleich mehrere Unternehmer dementsprechend zu Wort kommen. Und der ehemalige FDP-Schatzmeister Harald Christ gehört schon lange zu den eifrigsten Gegnern der AfD in der Wirtschaft. Nun bekräftigte er abermals, dass er „Haltung“ zeige und behauptete mit unerträglicher Arroganz: „Als Unternehmenslenker müssen wir nicht nur Haltung zeigen, sondern auch Orientierung geben.“ Verglichen mit diesen Stimmen erscheint Theo Müller als jemand, der noch bei wachem Verstand ist – während ein zunehmender Teil seiner Wirtschaftskollegen lieber als grüne Lemminge in den Abgrund trotten.

Nochmals: Wer in diesem Land wahren Verfassungsfeinde sind, ist hier sonnenklar. Sie sind nicht in der AfD zu finden – sondern unter denjenigen, die Deutschland entstellen, aus den Angeln heben und bis zur Unkenntlichkeit “verändern” wollen, und die Zwecke ihres Machterhalts alles tun würden. Den linksgrünen Parteien ist dabei nichts heilig; sie relativieren und missbrauchen sogar den historischen Zivilisationsbruch der NS-Ära durch absurd falsche, verantwortungslos dauerwiederholte Vergleiche. Der Schaden, den sie damit auch in der ansonsten von ihnen beschworenen “Erinnerungskultur” anrichten, ist irreparabel: Bei den jüngeren, bildungsferneren entsteht ein völlig verharmlosendes Zerrbild von den Schrecken und Gräueln, für die die Nazis tatsächlich standen, wenn man ihnen einredet, AfDler seien ihre Wiedergänger und Erben. Und bei denen, die geschichtlich informiert sind und um die Abgründe der deutschen Vergangenheit wissen, machen sie sich mit ihren AfD-NS-Gleichsetzungen derart lächerlich, dass am Ende achselzuckend der Effekt der Reaktanz einsetzt: Immer mehr Deutsche sagen sich, wenn das, wofür die AfD eintritt, “Nazi” sein soll – dann bin ich eben Nazi.