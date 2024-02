Weil er keine Äpfel an Grüne verkaufen will: Obstbauer wegen Volksverhetzung angezeigt

Ein Wochenmarkt irgendwo in Brandenburg. Ein Obststand, hauptsächlich Äpfel. Boskoop, Elstar, Jonagold, 2 Euro 99 das Kilo. Das Geschäft läuft, eine Apfelkiste ist schon fast leer. Hinter dem Stand steht der Bus des Bauern, an der Schiebetür ein Schild: “Grüne und Grün-Wähler werden bei mir nicht mehr bedient.” Es ist grad kein Kunde zu sehen, dafür drei Polizisten. Es entwickelt sich ein Dialog, der unsere verrückte Zeit so gut wie so bald kein zweiter widerspiegelt:

Der Bauer: „So, dann los!“

Ein Polizist: „Filmen Sie uns jetzt dabei, ja?“

Bauer: „Ja, klar! – Is dat och verboten?“

Polizist: „Nee, können Sie machen.“

Herrlich absurde Szenen

Nun nehmen zwei der Polizisten das Anti-„Grünen“-Schild ab. Warum sie das tun, wer ihnen dafür den Auftrag gab oder ob sie aus Eigeninitiative handelten – wir wissen es nicht.

Bauer: „Aber keene Kratzer ins Auto machen!“

Polizist: „Nö.“

Diese herrlich absurde Szene geht dank des Telegram-Kanals „Wendezeit Hannover“ im Augenblick als Kurzvideo (siehe unten) viral. Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass der Staat mit polizeistaatlichen Methoden gegen Grünen-Gegner vorgeht: Letzte Woche erst sorgte die Meldung für Aufsehen, dass ein Unternehmer am Tegernsee wegen Grünen-kritischer Plakate ins Visier der Staatsgewalt geraten war.

„Die Magnete würd ich Ihnen hier hinlegen“, sagt einer der Beamten, während er die Magnete, mit denen das Schild befestigt war, bereits auf den Tisch des Bauern legt. Er wirkt etwas nervös, vielleicht fühlt er sich nicht wohl in seiner Haut, formuliert deshalb so wirr. Die Szene endet, zumindest im Video. Nun wird eine Vorladung des Landes Brandenburg eingeblendet: „Ermittlungsverfahren Volksverhetzung gemäß Paragraph 130“. Am 6. März soll sich der Bauer auf einer Polizeiwache in Perleberg, Brandenburg melden.

Volksverhetzung? Wo? Weil da einer seine Ware nicht an Grüne verkaufen will, soll er bereits ein “Volksverhetzer” sein? Das ist doch Quatsch. Schließlich herrscht in Deutschland Vertragsfreiheit. Ein Händler braucht noch nicht einmal zu begründen, warum er – mit wem auch immer – keinen Kaufvertrag abschließen möchte.

Definitiv und definitionsgemäß keine Volksverhetzung

Aber gut, schauen wir uns den Paragraphen 130 doch mal ein bisschen genauer an. Juristisch Fortgeschrittene können sich das Gesetz hier in Gänze durchlesen; juristische Laien wie ich schauen einfach in das Kinderlexikon „Hanisauland – Politik für Dich“. Begriffserklärung: „Wer zu Hass oder zu Gewalttaten aufruft, wer gegen einen oder mehrere Menschen einer bestimmten Gruppe, Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung aufhetzt, macht sich strafbar. Er begeht Volksverhetzung. Er stört, wie es im amtlichen Deutsch heißt, den öffentlichen Frieden.“

Beispiele: „Volksverhetzung ist es, wenn andere Menschen böswillig beschimpft, verächtlich gemacht und dadurch in ihrer Würde verletzt werden.” Ebenfalls eine Straftat ist es, wenn man Schriften oder Texte im Internet verbreitet, die die nationalsozialistischen Verbrechen leugnen oder zum Rassenhass aufstacheln. Volksverhetzung kann mit einer Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden. Zumindest der kindgerechten Aufarbeitung des Paragraphen zu urteilen hat der Obstbauer also keine Volksverhetzung begangen.

“Aufstachelung zum Hass”

Sicherheitshalber schauen wir dann doch noch mal in den Originaltext des Gesetzes: “Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören,

1. gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert oder

2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.”

Okay, die Grünen, um die es ja in diesem Fall geht, könnten „als Teile der Bevölkerung“ durchgehen. Nur: Stachelt das Schild zum „Hass“ auf? Nö. Zu „Gewalt- oder Willkürmaßnahmen“? Nach meinem laienhaften juristischen Verständnis ebenfalls nicht. Sicherlich könnten andere Bauern durch das Schild auf die Idee kommen, Grünen ebenfalls nichts zu verkaufen… aber “Willkür“? Ganz sicher nicht aus dem Blickwinkel der Bauern. Oder, wie sieht das der Jurist? Ich frage Max von der Rechtsanwaltskanzlei Markus Haintz. Der bestätigt mir: „Korrekt. Wie Du ja bereits sagtest, die ,Grünen’ sind keine bestimmte Gruppe in dem Sinne. Und selbst wenn, wie Du auch richtig eingeschätzt hast, stachelt ein Schild ja nicht zu Hass auf und stellt auch keinen Aufruf zur Gewalt oder Willkür dar.“ Wozu dann der ganze Aufriss? Max: „Die schüchtern die Leute halt ein. Und wenn der Bauer Pech hat, spielt irgendein Amtsrichter das Spiel auch noch mit.“

Wie Sie ungestraft Volksverhetzung begehen können

Wir hier bei Ansage! haben ja auch einen Serviceauftrag; und deshalb sind wir hocherfreut, Ihnen mitteilen zu können, wie Sie ungestraft Volksverhetzung begehen können: Sie brauchen sich einfach nur die „richtigen“ Opfer auszusuchen. Ungeimpfte zum Beispiel, die konnten Sie damals nach Herzenslust verhetzen – sogar in „Konzentrationslager“ schicken oder verprügeln wollen –, ohne dass Ihnen auch nur die geringste Strafe blühte. Oder AfDler – die gehen immer! Sie haben eine Lokalität? Dann schreiben Sie einfach „Kein Bier für Nazis“ auf irgendein Schild – und Sie sind diese „AfDlers“ ein für allemal los, ohne Repressalien befürchten zu müssen.

Dazu noch einmal Experte Max: „Wir müssen uns auch fragen, weshalb das, was – in deutlich schlimmerem Ausmaß – gegen die AfD erlaubt ist und auch jahrelang gegen sogenannte ,Ungeimpfte’ praktiziert wurde nun strafbar sein soll, wenn es nun gegen ,Grüne’ geht. In der Corona-Zeit haben die Staatsanwaltschaften immer ein Argument gehabt: Die Gruppe der Ungeimpften ist kein klar abgrenzbarer Teil der Bevölkerung. Warum sind dies nun ,Grüne’? Kann man Leuten direkt ansehen, ob es ,Grüne’ oder ,Grünen’-Wähler sind, sind diese vom Rest der Bevölkerung klar abgrenzbar? Wenn, warum sind dann die ganzen Hetzkampagnen gegen die AfD nicht strafbar?” Sein Fazit: „Dieser 130er ist ein unsäglicher Schandparagraph. Mit dem kannst du alles und nichts machen. Deswegen ist der so genial.“