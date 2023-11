Weil sie es können: Klimakriminelle sauen Brandenburger Tor erneut ein

Mindestens 115.000 Euro kostete die städtische zuständige Berliner Immobilienmanagement-GmbH (BIM) vor rund zwei Monaten die Beseitigung des Vandalismusschäden am Brandenburger Tor, welche durch die kriminelle Sekte “Letzte Generation” verursacht worden waren – wobei nicht einmal 80 Prozent der orangenen Farbe konnten beseitigt werden; es wird mit bleibenden Schäden gerechnet, die womöglich nur durch eine millionenteure Restauration zu beheben sind.

Natürlich blieb die mit professionellem logistischem und technischem Aufwand quasi unter den Augen der untätigen Polizei durchgeführte Verschandelung von Deutschlands Wahrzeichen bislang gänzlich ungesühnt; niemand muss in einem Land für so etwas büßen, das ansonsten Tatbestände wie die “Verächtlichmachung der Bundesrepublik“, der “Verunglimpfung von Symbolen des Staates” oder “Delegitimierung” durch all jene hart bestraft, die keine heiligen Kühe des Linksstaates sind. Wohlstandsverwahrloste Klima-Kids, die in ideologischem Wahn glauben, über dem Gesetz zu stehen und die man vor 20 Jahren noch mit Fug und Recht entweder ins Gefängnis oder in die Klapsmühle verfrachtet hätte, tun, was immer ihnen beliebt – weil sie es können und weil man sie lässt.

Anderswo Knast oder Klapse – nicht in Buntland

Und so ist es auch kein Wunder, dass die “Letzte Generation” jetzt noch einend draufsetzte und für den nächsten bundesweiten Skandal sorgte, indem sie das Brandenburger Tor erneut mit rot-oranger Farbe beschmierte. In anderen Ländern würden “Aktivisten” eine solche Entehrung nationaler Symbole – wenn es ihnen denn gelänge, zur Tat zu schreiten – genau ein einziges Mal machen, danach würden sie, je nach Regimetyp, gesiebte Luft oder gar nicht mehr atmen – doch in Deutschland lässt sich diese Renitenz, wie auch die perversen Klimakleber-Orgien auf deutschen Straßen, wieder und wieder und wieder riskieren. Wie gesagt: Weil sie es können und weil man sie lässt. Und deshalb prahlen die Verantwortlichen mit ihren Anmaßungen auch noch frech im Netz, inklusive dem üblichen hysterischen und sinnfreien Kommentar:

🦺🎨 Das Brandenburger Tor bleibt orange! Wir sind mit Farbe zurück am Brandenburger Tor. Solange Deutschland Öl, Gas und Kohle verbrennt, werden wir wiederkommen. Es ist ein Mahnmal für die unzähligen Menschen, die unser Zögern mit dem Leben bezahlt haben und bezahlen werden. pic.twitter.com/8TCTFefKyz — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 16, 2023

Noch unfasslicher: Bereits letzte Woche hatte die von US-Millionären finanzierte Klimaterrorgruppe kaum verhohlen angekündigt, die Aktion durchzuführen, als bereits ein Gerüst um das Brandenburger Tor errichtet (!) worden war. Die Berliner Polizei ließ dazu lediglich verlauten, ihr seien die Aufrufe der “Letzten Generation” bekannt, man reagiere aber „vorerst mit Präventionsmaßnahmen wie beispielsweise erhöhtem Streifenaufkommen an den entsprechenden Örtlichkeiten.“ Wieso die Tat dann doch durchgeführt werden konnte, erklärte sie dann mit der plötzlichen Abwesenheit der Staatsmacht just vor dem Auftauchen der Schmierfinken: Auf Anfrage von „Apollo News“ erklärte die “Shithole-Police”, die eigens zum Schutz des Brandenburger Tors abgestellten Polizisten seien kurz vor der Tat “zu einem Einsatz wegen eines offenbar maskierten Mannes in der U-Bahn-Station Brandenburger Tor” gerufen wurden. Zufälle gibt’s! Als die Beamten zurückkehrten und vom zivilen Gebäudeschutz über die im Gang befindliche Farbattacke informiert wurden, waren die ersten Säulensockel bereits mit orangener Farbe satt beschmiert. Zwei Mitglieder der „Letzten Generation“ wurden dann immerhin ergriffen und in vorübergehenden Polizeigewahrsam genommen.

Gehirngewaschene Endzeitsektenjünger

Längst überfällige und angemessene, aber illusorische drakonische Strafen für diesen abermaligen Akt des Vandalismus müssen natürlich auch diese gehirngewaschenen Endzeitsektenjünger nicht fürchten; schon gar nicht in Berlin. Hier sind Recht und Gesetz de facto suspendiert oder werden von einer zunehmend weltanschaulich voreingenommenen, dysfunktionalen Justiz nach Belieben gebogen. Doch nicht nur in der Hauptstadt, sondern im ganzen Land zeigt sich, dass kriminellen Migranten, Klimahysterikern oder Linksradikalen kaum mehr Ungemach droht. Dieser Staat wird von niemandem mehr ernst genommen. Härte zeigt er nur gegenüber dem ohnehin schon nach Kräften geschröpften arbeitenden Teil der Bevölkerung, bei dem die Eintreibung von Steuern, Abgaben, Bußgeldern und GEZ-Gebühren reibungslos funktioniert. Bei alten weißen Bürgern mit festem Wohnsitz, Sozialversicherungs- und Steuernummer wird kein Pardon gegeben: Nicht bei Parkverstößen, nicht bei Steuerhinterziehungen, erst recht nicht bei Corona-Grundrechtsdemonstrationen und schon gar nicht bei im Netz geäußerten Ohnmachtsphantasien durchgeknallter Rollatoren-Geronten von einem “Staatsstreich”.

Adrett frisierte, genderfluide und migrantengequotelte Jungkarrieristen im Staatsdienst – ob im schicken Polizeiblau oder in mattschwarzer Richterrobe -, die nichts falsch machen und die günstige work-life-balance ihres Jobs nicht strapazieren wollen, richten die „Härte“ des Systems nur gegen die, von denen ihnen keine Gegenwehr droht, während Deutschland im Innern von Kriminellen und Fanatikern aller Art ausgehöhlt wird und sich nach außen schon lange nicht mehr verteidigen kann. Das ideologische Herostratentum der Klima-Psychopathen ist da nur ein Detail eines beklemmenden Gesamtbildes.