Wie lange lassen wir uns noch demütigen?

Wie wollen sich die Deutschen noch vorführen und verraten lassen? Von einer Regierung, die ständig gegen ihren Amtseid verstößt, indem sie Politik gegen die Interessen Deutschlands und seiner Bürger macht, dabei fahrlässig oder gar vorsätzlich die Wirtschaft ruiniert und gleichzeitig mit ständig neuen Pullfaktoren die Migration in die Sozialsysteme befeuert? Von einem Bundespräsidenten, der in seinen Reden am liebsten deutsche Schuld propagiert, aber die Sorgen und Nöte des eigenen Volkes ignoriert? Von Migranten, die in den Sozialstaat einwandern und auf unsere Kosten leben, aber unsere Art zu leben hassen?

Von Türken, die seit Generationen hier leben, aber sich niemals integrieren werden? Von Muslimen, die Toleranz fordern, aber unsere freie Gesellschaft zerstören und ein Kalifat auf deutschem Boden errichten wollen? Von Kriminellen, die die deutsche Polizei anspucken , beleidigen und verachten – wohlwissend, dass jede etwaige Gegenreaktion als “Rassismus” verurteilt wird? Man könnte die Aufzählung der alltäglichen Demütigungen noch unendlich weiterführen.

Pfeifen auf Deutschland – nicht nur im Stadion

Ein jüngstes, besonders drastisches “Highlight” war diesbezüglich das Fußball-Länderspiel Deutschland – Türkei am Samstag Abend, treffend als “Auswärtsspiel im eigenen Land” bezeichnet. Da pfeifen Menschen, die oft schon in dritter Generation in Deutschland leben und wohl allesamt den deutschen Pass besitzen, die deutsche Nationalmannschaft gnadenlos aus und demonstrieren der ganzen Welt wie sehr sie das Land verachten, in das sie eingewandert sind und dem sie alles zu verdanken haben. Diese Machtdemonstration ging weit über normales Anfeuern des eigenen Teams hinaus. Ich glaube nicht, dass ein solch widerwärtiges Verhalten irgendwo sonst auf der Welt geduldet würde.

Die öffentlich-rechtlichen Medien versuchen diesen Skandal zu vertuschen, in den Nachrichten wird kaum über den Hass gegenüber Deutschland und die Deutschen berichtet, denn es würde offenbaren, dass diejenigen recht hatten, die schon seit Jahren vor der Massenmigration aus islamischen Gesellschaften gewarnt hatten – allen voran Helmut Schmidt, der im Grab rotieren muss angesichts des Desasters, das seine Partei in Deutschland anrichtet.

Ein Horrortrip

Ein Großteil der in den letzten Jahrzehnten zugewanderten Migranten aus islamischen Ländern kommt gar nicht auf die Idee, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Im Gegenteil: In ihrem neu erwachten Selbstbewusstsein und dem nationalen Rausch ihrer entweder nationaltürkischen oder islamischen Identität glauben sie, dass sie dieses Land schon bald übernehmen können – ganz so, wie es Erdogan schon 1998 angekündigt hatte: “Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten!” In ihrem Fanatismus realisieren sie dabei überhaupt nicht, dass sie damit alles zerstören. was Deutschland und Europa so erfolgreich und lebenswert gemacht und zu dem Wohlstand geführt hat, von dem auch sie profitieren.

Für die wenigen deutschen Zuschauer muss dieses Fußballspiel, das ein “Freundschaftsspiel” sein sollte, ein Horrortrip gewesen sein. 90 Minuten Pfeifkonzert, ein Meer von roten Fahnen und die Attitüde von Landnehmern, die den versprengten deutschen Zuschauern das Gefühl gaben, Fremde im eigenen Land zu sein, nahmen im Kleinen das vorweg, was uns bald überall in Deutschland droht, wenn die Deutschen bald zur Minderheit in Deutschland werden – was demographisch und mathematisch nur noch eine Frage der Zeit ist.

Erdogans trojanisches Pferd

Ein Augenzeuge berichtet gestern in den sozialen Medien über seine persönlichen Erfahrungen im Stadion: „‘Warum bist Du so dumm und singst die deutsche Hymne?’, fragt mich in der Halbzeit meine Sitznachbarin. Sie hat zwei türkische Fahnen. Eine wedelnd in der Hand, eine andere über ihrem Kopftuch. Ich erkläre ihr, dass ich ihre Frage nicht verstehe, denn die Hymne des eigenen Landes zu singen ist logisch. Einen begnadeten Fussballer und Champions-League-Sieger wie ilkay Gündogan bei der Vorstellung und jedem Ballkontakt gnadenlos auszupfeifen hingehen nicht. ,Er ist ein Opfer. Er war mal so wie Özil, für Erdogan. Wir hassen ihn alle. Er ist keiner mehr von uns”, entgegnet sie. Ich erkläre ihr, dass er sich für das Foto mit Erdogan entschuldigt hat und frage sie, wie logisch es ist, in Deutschland in Freiheit zu leben, für die Familie zu Hause aber Erdogan zu wählen? Der Mann in der Reihe vor mir dreht sich um. Ich solle mir mal Gedanken machen, auf welcher Seite ich stehe, wenn man bald in der Mehrheit sei. ‘Mit all den anderen’”.

Solche Berichte dürfte es zuhauf geben – aber sie werden es niemals in die Mainstreammedien schaffen. Dabei wäre es legitim und angebracht zu fordern, dass Menschen, die unser Land so sehr ablehnen, Deutschland schnurstracks in Richtung Türkei verlassen. Man sollte Erdogans trojanisches Pferd nicht länger dulden, sich endlich gegen dessen unsägliche Einflussnahme auf die türkische Diaspora zur Wehr setzen. Indes: Offene Kritik der Mainstreammedien am Verhalten der sogenannten türkischen Fans wird es nicht geben. Man will ja schließlich keine “Ressentiments” oder “Vorurteile” befördern!

Geradezu emblematisch und sinnbildlich das unterwürfige Verhalten deutscher Medien ist das Bild einer WDR-Reporterin, die, umgeben von türkischen Horden (siehe oben), ihr Mikrofon mit der Aufschrift „Respekt“ in die Kamera hält, während einer der neben ihr stehenden Türken respektlos den Wolfsgruß, das Zeichen der rechtsextremen türkischen “Grauen Wölfe“, in die Kamera reckt. Geht noch mehr Demütigung? Sind noch mehr gutmenschliche Verblödung und Blindheit vorstellbar?

Wie lange will die autochthone Bevölkerung diese Auswüchse noch dulden? Es scheint, als ob es den meisten inwzsichen gleichgültig ist, was mit ihrem Land passiert. Aber genau das ist das Problem: Wir müssen uns von dieser Lethargie befreien. Denn es geht um nichts Geringeres als die Zukunft unserer Kinder. Wollen wir, dass sie als – dann tatsächlich diskriminierte – Minderheit im eigenen Land leben müssen, in dem dann irgendwann die Scharia statt des Grundgesetzes gilt? Und dabei unseren eigenen Untergang noch durch eine enorme Steuer-und Abgabenbelastung und demnächst anstehende Enteignungen finanzieren müssen? Dieser Vorgang dürfte in der Geschichte einmalig sein.

Wann holen wir uns unser Land zurück?

Von den derzeit politisch Verantwortlichen der Ampelkoalition wird es keine Korrektur der immer offensichtlicher werdenden fatalen Migrationspolitik geben. Im Gegenteil: Sie glauben allen Ernstes, durch Anbiederung und immer mehr Sozialleistungen für Zuwanderer den Frieden im Land bewahren zu können. Daher muss sich jeder Einzelne irgendwann die Frage stellen: Wann holen wir uns unser Land wieder zurück? Gibt es noch einen Funken des einst so gefürchteten furor teutonicus?

Nicht wir sollten erdulden, dass sich unsere Gesellschaft bis zur Unkenntlichkeit verändert; sondern die Migranten – vor allem die muslimischen – müssen jetzt vor die Wahl gestellt werden, ob sie bereit sind, sich ohne wenn und aber in unsere Gesellschaft zu integrieren und die deutsche Leitkultur als die einzig gültige zu akzeptieren – Sprache, Grundrechte, Werte, freiheitlich-demokratische Grundordnung -, oder sie sollten gezwungen sein, unser Land zugunsten eines der 57 Länder zu verlassen, in denen sie nach ihren Vorstellungen leben können. Inzwischen steht fest: Multikulti ist eine tödliche Illusion, die am Ende zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen wird. Das muss verhindert werden.

Die letzte demokratische Chance

Im nächsten Jahr finden mehrere Landtagswahlen sowie die Europawahl statt – und 2025, falls die Ampelkoalition im Bund nicht zuvor zerbricht, die nächste Bundestagswahl. Vielleicht ist es bis dahin schon zu spät, aber wenn sich noch etwas zum Guten ändern soll, werden diese Wahlen definitiv die letzten Chancen bergen, noch auf demokratischen Weg die fatale politische Geisterfahrt dieses Landes zu stoppen. Alle Deutschen müssen diese Chancen nutzen, zur Wahl gehen und jene abwählen, die dieses Land vorsätzlich oder mit ihrer Inkompetenz seit Jahren ruinieren. Von den üblichen “Gegen-Rechts”-Parolen und Dämonisierungen der Opposition darf sich davon keiner beirren lassen; hier geht es um unser Überleben.

Anders als von SPD, Grünen und Linken so gerne propagiert, bedrohen nicht der “Klimawandel” oder irgendwelche aus dem Hut gezauberten “Pandemien” unsere Gesellschaft, sondern eine gegen die Interessen des eigenen Volkes gerichtete Politik. Nur wenn wir die unkontrollierte Migration stoppen und die Remigration in die Herkunftsländer durchsetzen, können wir unser Land noch retten. Ansonsten werden wir Deutschen in einen Abgrund stürzen, der den von 1945 übersteigt und wie es ihn in der Weltgeschichte nur selten gegeben hat. Es sollten nicht wieder die Deutschen sein, die diese unrühmliche Geschichte bis zum bitteren Ende schreiben.