Wie lange noch, Habeck, willst du unsere Geduld missbrauchen?

“Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra?“, “Wie lange noch, Catilina, willst Du unsere Geduld missbrauchen?” So herrschte Cicero einst Catilina im römischen Senat an. Der so Gescholtene erstarrte und verließ Stunden später die Stadt, damit dem damals gültigen Codex in puncto Verantwortungsbewusstsein eines Amtsträgers gehorchend. O tempora, o mores! Ein vergangenes goldenes Zeitalter, von dem nur noch “Ewiggestrige” mit klassischer Bildung etwas wissen.

Von einem “Quasi-Landsmann” Ciceros, der sich zweitausend Jahre später um den Fußball bleibende Verdienste erworben hat, ist das mittlerweile ebenfalls klassische Zitat überliefert: „Was erlauben Strunz?“ So donnerte Trappatoni. Und „Flasche leer“, nicht zu vergessen. Das Leergutlager in Berlin ist mittlerweile übervoll. Doch der Spruch vom Hochlaufen des Wasserstoffgeschäfts ist nicht aus der Welt zu bekommen. Diese Urgroßmutter aller intellektuellen Blähungen geistert immer wieder durch die Gazetten.

Der Herr Minister pumpt heiße Luft

Bedauerlicherweise sind alle die Verlautbarungen zum Segen des grünen Wasserstoffs hohle Phrasen, die vollkommen im leeren Raum schweben, und bestenfalls geeignet, immer wieder Hoffnungen zu wecken, die niemals erfüllt werden können Das kann man mit einer einzigen Tatsache beweisen: Für alle wasserstoffgeeigneten Heizungen in Deutschland wird es für viele Jahre nur Erdgas geben. Die meisten werden ohne Berührung mit Wasserstoff dereinst auf dem Schrottplatz landen. Jeder halbwegs mit Industrie und Technik Vertraute kennt das Haber-Bosch-Verfahren: Es verbraucht knapp 2 Prozent aller Primärenergie und produziert jährlich rund 190 Millionen Tonnen Ammoniak. Als Zwischenprodukt werden 34 Millionen Tonnen Wasserstoff erzeugt und aus gutem Grund sofort am Ort der Entstehung weiter umgesetzt. Als unvermeidbares Nebenprodukt entstehen dabei über 350 Millionen Tonnen Kohlendioxid, die zum größten Teil in der Atmosphäre landen. Neben der Eisenverhüttung und der Zementherstellung ist der Haber-Bosch-Prozess damit einer der ganz großen CO2-Emittenden. Somit sollte dieses Verfahren am Anfang aller Bemühungen beim Einsatz von grünem Wasserstoff stehen.

Erst wenn 34 Millionen Tonnen grüner Wasserstoff jährlich zu Ammoniak verarbeitet werden, kommt die Energiebranche zum Zug. Während die Aufbereitung und der Transport von Wasserstoff von vielen Verlusten geprägt ist, sodass am Ende weniger als ein Drittel der Energie nutzbar beim Verbraucher ankommen, arbeitet das Haber-Bosch-Verfahren nahezu verlustfrei: Aus 3 Kilogramm Wasserstoff und 14 Kilogramm Stickstoff entstehen 17 Kilogramm Ammoniak. So, wie die Theorie es verlangt. Ein zwingendes Argument, allen verfügbaren Wasserstoff zu Ammoniak umzusetzen und keine gezielt böswillige Volksverdummung damit zu betreiben.

Lang ist der Weg

Der Weg zur Wasserstoffheizung ist lang, steil und übersät mit Stolpersteinen. In der Stadt Bécancour in Quebec gibt es eine Elektrolyseanlage, die rund 3.000 Tonnen pro Jahr an grünem Wasserstoff erzeugt. Kein Solarpaneel, kein Windrad verstellt den Blick. Die Wasserkraft des St. Lorenz steht 8.760 Jahresstunden zur Verfügung. Eine Grundlast – ohne Flaute, ohne Tageszeiten. Zu 100 Prozent verfügbar. Ähnliche oder etwas größere Anlagen gibt es am Golf und in China. Diese stehen in verdächtiger Nähe von Kraftwerken und ihre Betreiber geben sogar offen zu, dass sie nur mit Sonnenenergie nicht auskommen. Die derzeit modernsten PME-Elektrolysatoren müssen immer nahe der Volllast betrieben werden. Bei geringer Auslastung reichert sich Wasserstoff auf der Sauerstoffseite der Zelle an. Ab 4 Volumenprozent ist dieser Punkt ist sehr schnell erreicht und es besteht Explosionsgefahr, womit sich hier ein ernstes Problem für Großanlagen offenbart. Da auch häufiges An- und Abschalten die Lebensdauer verkürzt, lautet die Aufgabe, unbedingt einen 24-Stunden-Betrieb sicherzustellen. Das ist weder mit einer Solaranlage noch mit Windturbinen möglich. In Kinderbüchern wird manchmal beschrieben, dass nach Sonnenuntergang der milde Abendwind durch die Bäume streicht. Über seine Stärke und Stetigkeit fehlen aber leider verlässliche Angaben.

Wind und Sonne sind als Energiequellen zu unstetig und lassen keinen regulären technischen Betrieb zu. Eine Alternative, nämlich das Gaskraftwerk als “Backup”, wird hinter den Kulissen in China und am Golf ungeniert genutzt. Es springt ab 16 Uhr nachmittags ein und läuft bis 8 Uhr früh. Die eigentliche Energiequelle für 16 von 24 Stunden ist also Erdgas – mit Unterstützung durch Sonnenenergie tagsüber. Das ist niederschmetternd für die Verfechter der reinen Lehre, aber leider unabänderlich.

Für die Katz

Die zweite Möglichkeit besteht darin Wind und Sonnenenergie zu kombinieren. Das bedeutet erhebliche Zusatzinvestitionen, nur um eine sich überlappende, fallweise Überkapazität zu schaffen. Diese wird in der täglichen Praxis während vieler Stunden nicht abgerufen oder vernichtet. Man stelle sich den Nachmittag im Juni mit der strammen Brise vor. Sehr schön, aber für die Katz. Die Anlage braucht den Strom in dieser Zeit nicht.

Drittens besteht noch die Möglichkeit, die Fläche der Solarpaneele so dramatisch zu vergrößern, dass man in acht Stunden der vollen Sonnenleistung genug Wasserstoff erzeugen kann, damit man dann weitere 16 Stunden störungsfrei arbeiten kann. Das ist zu vernünftigen Kosten allerdings nicht möglich. Auch die Kombination Solarenergie mit Windenergie plus Wasserstoffspeicher kann das Problem nicht lösen.

Reine Lunatik

Ohne beigestelltes Gaskraftwerk also keine solare Wasserstoff-Herstellung! Und damit ist das grüne Dogma irreparabel zerstört. Die 35 Millionen Tonnen Wasserstoff als Grundlage der Ammoniakindustrie sind auf absehbare Zeit nicht darstellbar – wenn überhaupt jemals. Auch ihr Transport aus Übersee ist nicht möglich. Damit steht importierter Wasserstoff für die Energiebranche erst recht nicht zur Verfügung. Alle anderslautenden Meldungen entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage. Es handelt sich um reine Lunatik. Quo usque tandem abutere Habeck patientia nostra? Wie lange noch Habeck, willst Du unsere Geduld missbrauchen?

Postskriptum: Catilina war der Auslöser einer Verschwörung, die 63 vor Christus von Cicero in seinen vier Reden vor dem Senat gestoppt wurde. Auch der für seine Konsequenz bekannte Cato bekämpfte Catilina, der im Jahr 62 in der Schlacht fiel. Der von ihm begonnene Aufruhr trug wesentlich zum Niedergang der römischen Republik bei. Das Ende waren totalitäre Regierungen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Anderweltonline.