Woke US-Misswahl: Speckschwarte mit Pimmel

Das jüngste Kapitel der Transgender-Farce, mit der sich der einstmals weltweit respektierte Westen über all sonst auf dem Planeten zum Gespött macht, wurde jetzt im US-Bundesstaat New Hampshire aufgeschlagen: Dort „gewann” bei einer Misswahl der als „Transfrau“ angetretene 19-jährige Betriebswirtschafts-Student Brian Nguyen den Titel der „Miss Greater Derry 2023”. Was den Witz dieser Travestie im vorliegen Fall noch größer macht als bei verwandten Phänomenen wie von biologischen Männern gewonnenen Frauen-Schwimmmeisterschaften (Stichwort Lia Thomas) ist der Umstand, dass Nguyen nicht nur ein Mann ist, der sich als Frau ausgibt – sondern auch noch extrem übergewichtig; das heißt: Auch als biologische Frau wäre seine Wahl unter normalen, ehrlichen und objektiven Kriterien kaum zu erwarten und noch weniger zu rechtfertigen gewesen.

Wer sich die grotesken Aufnahmen dieser Veranstaltung ansieht, kann wahrlich nur noch den Kopf schütteln oder sich angewidert abwenden – und nein, NICHT deshalb, weil etwa Dicke oder „Transmenschen” angeblich abstoßend seien, sondern nur deshalb, weil hier ein weiteres Mal die totale politische und zeitgeisttotalitäre Vereinnahmung einer traditionsreichen Veranstaltung zur Verhöhnung all dessen führt, wofür geschlechtsspezifische Wettkämpfe eigentlich standen und stehen. Besonders bizarr: Die leer ausgegangenen Teilnehmerinnen mussten auch noch gute Miene zum bösen Spiel machen, indem sie Freude und Glückwünsche für die siegreiche „Konkurrentin“ heuchelten – weil sie sonst riskieren würden, als „transfeindlich“ gebrandmarkt zu werden. Tatsächlich wäre die Teilnahmeverweigerung an dieser Groteske konsequent und angebracht gewesen, denn so etwas hätte noch vor wenigen Jahren als Sketch für schallendes Gelächter gesorgt. Stattdessen verschwinden die legitimen, qualifizierten Teilnehmer buchstäblich im Hintergrund, wenn eine entstellt wirkende „Transfrau“ über die Bühne walzt, die als Teilnehmer bei einem Mittelgewichtsboxkampf für Männer weniger deplaziert wirken würde als bei einer Misswahl.

„Unbeschreibliches Gefühl“

Dass hier also de facto ein adipöser Mann den „Sieg“ in einem Schönheitswettbewerb für Frauen errungen hat, fällt bei den meisten Berichten schlicht unter den Tisch. Stattdessen wird tatsächlich freudig vermeldet, dass Nguyen die erste „Transperson” sei, die diesen Titel gewonnen hätte. Die „Preisträgerin“ äußerte sich denn auch via Instagram euphorisch: In der einhundertjährigen Miss-America-Geschichte sei er der erste Transgender-Preisträger, teilte Nguyen stolz mit. Das Gefühl, seine „Community“ zu repräsentieren, sei „unbeschreiblich“, frohlockte er weiter. Zudem hoffe er, „dass ich meinen Abschluss nutzen kann, um nachhaltige, ethische und integrative Produkte wie Kleidung, Kosmetika und Accessoires zu entwickeln“ und sei auch „zuversichtlich, dass ich einen Platz in der Model- und Social-Media-Branche haben werde.“ Er freue sich auf sein Dienstjahr und darauf, „im April um den Titel der Miss New Hampshire kämpfen zu können, damit Sie alle stolz auf mich sein können“. Der „Sieg“ dort dürfte wohl ebenfalls reine Formsache sein, jedenfalls solange Nguyen nur gegen biologische Frauen antritt.

Während gesunder Menschenverstand, Normalempfinden, innere Überzeugung und vor allem die schönen weiblichen Teilnehmerinnen an einer weiblichen Misswahl zu den Verlierern dieser miesen Inszenierung gehören, triumphiert die woke Idiotie, diemit diesem Wahnsinn gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat: Nicht nur hat sie einer „Transfrau“ einen Titel nachgeworfen, sondern auch noch einer übergewichtigen Person, womit sie auch noch ein „Zeichen” gegen „Body Shaming“ setzen konnte. Der Kurs der konsequenten Überbetonung dessen, was eigentlich doch „keine Rolle” spielen soll – Figur, Geschlecht, Aussehen – wird damit fortgesetzt. Wer allerdings noch bei einigermaßen klarem Verstand ist, dem drängt sich zwingend die Frage auf, wann diesem Narrenspiel wohl endlich Einhalt geboten wird.