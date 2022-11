1 + 1 = 3? Neue Heerscharen an ungebildeten “Flüchtlingen”

Deutschland platzt aus allen Nähten, was die Aufnahme von immer neuen – angeblich und tatsächlich schutzsuchenden – Migranten anbelangt. Der Nachschub reißt nicht ab, und dabei wird nicht nur die Unterbringung zunehmend zu einem Problem, sondern auch die „Integration“, die schon bisher nur ein frommer Wunschtraum der Willkommenskulturträumer war, bleibt völlig auf der Strecke. Flüchtlinge in Ausbildung oder gar ihre Vermittlung in Jobs sind die absolute Ausnahme, ihre Betreuung inklusive der Wahrnehmung eines rudimentären Bildungsauftrags etwa zum Spracherwerb gestalten sich mit zunehmendem Maße schwieriger. Bereits jetzt gehen Experten davon aus, dass sieben von zehn Asylsuchenden weder lesen noch schreiben können.

Was wir damit bekommen, sind also keine „Fachkräfte” – mit deren Mangel ja die Masseneinwanderung nach wie vor gerechtfertigt wird – oder gar „Zukunftschancen”, sondern immer weiteren sozialen Ballast in Gestalt von Kultur- und Bildungsfremden, Anpassungsverweigerern und Analphabeten; von Schlimmerem ganz zu schweigen. Und auch hier gilt natürlich wieder der notwendige Disclaimer: Nein, das trifft nicht auf alle Flüchtlinge zu – aber auf die Mehrheit oder einen zumindest unverantwortlich hohen Teil von ihnen. Besonders schlimm: Es steht zu befürchten, dass das Niveau von 2015 nochmals unterschritten wird. Bereits damals waren Sprachkompetenz der Ankommenden weit unterdurchschnittlich. Bei den Schreibprüfungen legte in Österreich nur jeder dritte Asylsuchende einen positiven Abschluss vor. Hingegen schaffen es zwei von drei Kursteilnehmern nicht, auf das Bildungsniveau eines Grundschülers zu gelangen.

Keine Chance im Berufsleben

Bereits Anfang dieses Jahres warnte der bayerische CSU-Innenminister Joachim Herrmann vor einem verstärkten Zuzug von minderintelligenten Asylbewerbern. Viele Neuankömmlinge würden durch den Mangel an Sprachkenntnissen und der Allgemeinbildung – selbst wenn sie arbeiten und nicht von soziale Stütze abhängig sein wollten – überhaupt nicht in der Lage, im Berufsleben Fuß zu fassen, geschweige denn eine Familie zu ernähren. Fluchtmigration sei daher nicht mit dem angeblichen Fachkräftemangel gleichzusetzen, so Herrmann in wohlklingenden Worten schon damals; hingegen würde der Markt der Niedriglöhner und der unqualifizierten Hilfsarbeiter stetig anwachsen, insofern die Neubürger nicht ohnehin zu sofortigen Hartz-IV-Empfängern (demnächst: „Bürgergeldbeziehern”) werden.

Ansonsten bleibt alles beim Alten: Deutsche Sozialromantiker mühen sich in den Sprach- und Integrationskursen erfolglos einen ab, an Schulen grassiert der Bildungsverfall, weil das Niveau der Einheimischen weiter ins Bodenlose hinabgezogen wird, während sich jedoch die Standards der Migranten nicht annähernd auf unser Level hieven lassen. Noch 2020 waren 17 Prozent aller Teilnehmer in den Integrationskursen Analphabeten. 2017 scheiterten von 43.000 Flüchtlingen rund 80 Prozent am Deutschtest.

„Fachkräfte“, die zu fast zwei Dritteln ohne Schulabschluss sind

Und obwohl im Jahr 2016 alleine an den deutschen Volkshochschulen sechs Millionen Unterrichtsstunden in Deutsch als Fremdsprache absolviert wurden, beherrschten vier von fünf Ausländern nur sehr schlecht unsere Sprache. Niedriglohn- und anspruchslose Aushilfstätigkeiten erscheinen hier als das maximal Erreichbare, eine fundierte Ausbildung liegt hingegen in weiter Ferne. Besonders schlecht schnitten übrigens Teilnehmer aus dem Irak und Eritrea ab. Insgesamt hatten 2017 59 Prozent aller Flüchtlinge keinen Schulabschluss. Bei der derzeitigen Welle, deren Ausmaß schon jetzt das des Fanal-Jahres 2015 überschreitet, sieht es noch düsterer aus.

Zu befürchten steht, dass die Bildungsstandards beim derzeitigen „Asyl-Kollaps“ noch weiter ins Hintertreffen geraten. Ob es Bildungs- und Integrationsangebote wie in der jetzigen Form in naher Zukunft überhaupt noch geben wird, ist die Frage – denn irgendwann kapituliert das Schul- und Bildungswesen, weil sich am Niveau der pausenlos Nachströmenden nichts verhexen und verbessern lässt. Wahrscheinlicher ist, dass wir eine neue Schwemme an Dummen und Ungebildeten erleben werden, die man völlig unvorbereitet in unser Land lässt. Und sie sind es, die am Ende uns und unser Land prägen – nicht umgekehrt. Die Angleichung der Zustände im aufnehmenden Land an die Verhältnisse der Fluchtherkunftsstaaten wäre damit vollendet.

Dieser Beitrag erscheint auch auf beischneider.