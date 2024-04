Corona-Aufarbeitung: Im Knast ist noch ein Zimmer frei…

Manchmal ist es gar nicht so einfach, Schuldige von Unschuldigen, Täter von ihren Opfern zu unterscheiden. Wenn aber die Täter plötzlich um Gnade flehen, die Schuldigen anfangen, sich zu entschuldigen, die Angeklagten sich freiwillig dem richterlichen Schuldspruch unterwerfen und die Reumütigen bereit sind Wiedergutmachung zu leisten, dann erkennt man ziemlich leicht, wer die Täter und wer die Opfer sind. Zumindest im wirklichen Leben… In der Politik gestehen die Schuldigen nicht, sondern sie erklären vielmehr ihre Untaten: Entweder hätten sie es nicht besser gewußt, oder die Opfer seien zu dämlich gewesen, um sich zu wehren. In der Politik haben die Schuldigen keine Namen, sondern sie heißen „wir“ oder „man“.

In der Politik bestimmen die Angeklagten selbst, wer als Ankläger oder Richter in Frage beziehungsweise auf keinen Fall in Frage kommt, wie die Anklage zu lauten oder auf keinen Fall zu lauten hat. In der Politik bedeutet “tätige Reue”, daß man seinen Opfer befiehlt, nicht mehr zurück, sondern gefälligst nach vorne zu schauen! In der Politik verbleiben die Täter zur Buße auf ihren Pöstchen – als Garantie dafür, daß sie derartige Verbrechen nie wieder begehen werden. Und wenn das alles den Opfern nicht paßt, dann verfolgt man sie eben als Nazis, Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger und Schwurbler!

Pustekuchen…

Wir werden nach vorne schauen, Frau Merkel, Herr Scholz, Herr Lauterbach, Herr Spahn, Frau Göring-Eckardt, Herr Wieler, Herr Merz, Frau Bruyx oder wie sie sonst noch heißen mögen: Wir werden nach vorne schauen. Das versprechen wir all denjenigen, die angeblich von nichts gewußt haben, die aber diejenigen, die es gewußt haben, bis aufs Blut verfolgt, eingesperrt, ausgesperrt, schikaniert und existentiell bedroht und vernichtet haben. Wir versprechen es den talkshowgeilen, titelbehangenen Pseudo-Wissenschaftlern und Institutsdirektoren, die – ohne rot zu werden – noch den dümmlichsten politischen Parolen ein wissenschaftliches Mäntelchen umgehängt haben. Wir versprechen es den Staatsanwälten, die unter offenem Mißbrauch geltenden Rechts wehrhafte Opfer mit häuslichen Überfällen eingeschüchtert haben.

Wir versprechen es den Kommissionsvorsitzenden und Behördenleitern, die zu feige waren, gegenüber ihren politischen Befehlsgebern die Wahrheit zu vertreten, und auch dem Brandenburger Referatsleiter mitsamt seiner Schreibkraft, die lauterbachkritische Piloten reihenweise vom deutschen Himmel geschossen haben. Und zu guter letzt versprechen wir es den Richterinnen und Richtern, die bis heute ihre ganz persönlichen okkulten Coronaphantasien an denen abarbeiten, die versucht haben, die Opfer vor ihren Peinigern zu schützen: Ihr alle: Verlaßt euch drauf! Wir werden nach vorne schauen. Aber erst wenn wir hinter uns aufgeräumt haben.

Die Täter mit Unerbittlichkeit zur Rechenschaft ziehen!

Reue heißt eben nicht, nach vollbrachter Tat herumzureisen und sich mit Orden behängen zu lassen. Sühne bedeutet nicht, nach vollbrachter Tat nach immer noch höheren politischen Ämtern und Würden zu streben. Und seit wann entscheidet der wahrhaft bußfertige Sünder selbst über seine Richter oder gar seine Strafe? Die Corona-Verantwortlichen gehören mit derselben Unerbittlichkeit zur Rechenschaft gezogen, mit der sie gegen ihre überlebenden Opfer und politischen Widersachern hergezogen haben und bis zum heutigen Tage herziehen.

Nicht aus Rache, sondern um zu verhindern, daß dieser vielköpfige Drachen aus Größenwahn, Geltungssucht, Ignoranz, Machthunger und Skrupellosigkeit jemals wieder sein häßliches Haupt erhebt. Wie heißt es doch so schön:

“Im Kittchen ist noch ein Zimmer frei.

Ich fürchte nur: Eins wird nicht reichen…”