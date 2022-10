32 Jahre nach der Einheit ist Deutschland nur noch in den Augen seiner Totengräber „groß“

Zum Tag der Deutschen Einheit werden zumindest die Eliten im politischen Elfenbeinturm dieses Landes in ihrem Zerrbild bestätigt, Deutschland sei weit besser als sein (mittlerweile global ramponierter) Ruf: Man muss nur die passenden Rankings lesen und die Realität ausblenden, und schon ist alles bestens. So vermeldete jetzt der Berliner „Tagesspiegel” – offensichtlich selbst ein wenig überrascht -, dass Deutschland in der Rangliste der besten Länder der Welt des Portals „U.S. News”auf Rang zwei gelandet sei – hinter der Schweiz und noch vor Kanada, den USA, Schweden, Großbritannien oder Frankreich platziert.

Allerdings handelte es sich, bei genauerer Betrachtung, beim diesem Resultat offenbar um eine Synthese aus den Erfolgen der Vergangenheit und der Bereitschaft der heute Regierenden, die Errungenschaften zukunftsvergessen zu verfrühstücken: Als Gründe für das gute Abschneiden Deutschlands wurde nämlich angeführt, dass es „eine der größten Volkswirtschaften der Welt” sei und „umfangreiche Sozialleistungen” zu bieten habe. Vor allem letzter Aspekt scheint hier ausschlaggebend gewesen zu sein: Wer jedem Einwandernden unbeschränkten Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen gewährt und zudem noch die Steuern der eigenen Bürger weltweit als Wohltäter verschenkt, muss in der Beliebtheit zwingend steigen. Auch die weiteren positiven Aspekte Deutschland sind vor allem aus globalistisch-korporatistischer Sicht Pluspunkt: So sei Deutschland in UNO, EU, NATO, G20, G7 und vielen weiteren „internationalen Organisationen” vertreten.

Zusammengeklaubte Aktiva

Auch ansonsten wird hier krampfhaft für die Aktivseite alles zusammengeklaubt, was sich irgendwie zur Schönfärberei eines zerfallenden, sich selbst ruinierenden und beseitigenden einstigen großen Lande ins Feld führen lässt (eines Landes, dem früher die Menschen im Ausland größten Respekt entgegenbrachten und das inzwischen zum Gespött geworden ist, abgewirtschaftet von ehr- wie wehrlosen Politikern, die sich auf einseitiges Verlangen lustvoll ausnehmen lassen): So könne Deutschland eine „lange Kulturgeschichte” vorweisen und habe „den modernen Buchdruck, Ludwig van Beethoven und Immanuel Kant“ hervorgebracht. Die landschaftliche Vielfalt, die von Nord-und Ostsee über weite Ebenen bis zu den Alpen reiche, wird ebenfalls hervorgehoben. Erwähnt werden auch die „strengen Gesetze“ gegen „Hassrede“ und Holocaustleugnung, die als Resultat des Nationalsozialismus gedeutet werden. Auf die Leugnung des Holocaust trifft zwar dies zu, die Gesetze gegen „Hassrede“ sind jedoch ein Ergebnis der politisch korrekten woke-Ideologie, von der auch die USA heimgesucht werden und die jede potentiell gefühlte Beleidigung unter Strafe stellt, und haben – schon zeitlich, weil knapp acht Jahrzehnte nach dem Dritten Reich erst erlassen – überhaupt keinen NS-Bezug mehr.

Überhaupt sind die Gründe für die oft geradezu euphorische Beurteilung Deutschlands durch das US-Medium nicht frei von Widersprüchen. Einerseits zeigt man sich gut genug informiert, um ausdrücklich zu benennen, dass die deutsche „Politik der offenen Tür nach den jüngsten Verbrechen innerhalb der Landesgrenzen zu einem Streitpunkt geworden ist“. Auch dass die hohen Sozialleistungen einer der Hauptgründe für die Attraktivität Deutschlands für Migranten sind, wird zumindest angedeutet.

Hochselektive Bewertung

Dies wird in den deutschen Mainstream-Medien in aller Regel totgeschwiegen. Andererseits werden, bei einer möglichen Höchstzahl von 100 Punkten, Bestnoten vergeben in den Bereichen „Fortschrittlichkeit“ (99,6 Punkte) und „Reaktionsschnelligkeit“ (100 Punkte). Dass die Infrastruktur in Deutschland zu weiten Teilen marode ist und die Kommunen unter einem Investitionsstau von 150 Milliarden Euro leiden, ist hingegen offenbar noch nicht bis in die USA vorgedrungen.

Auch die alles erstickende Bürokratie und die Tatsache, dass Deutschland die höchste Steuer-und Abgabenlast der Welt hat, finden sich in dem Bericht nicht – ebenso wenig wie der Umstand, dass eine selbstmörderische Politik mutwillig dazu geführt hat, dass die deutsche Energieversorgung vor dem Zusammenbruch steht. Die nahezu täglichen Hilfeschreie ganzer Branchen, die deshalb ihre Energiekosten nicht mehr stemmen können, Insolvenz anmelden, Mitarbeiter entlassen oder ins Ausland abwandern müssen, sind vielleicht noch zu frisch, um im vollen Ausmaß in den USA bekannt zu sein. Wer sich aufgrund dieser Empfehlungen ernsthaft entschließen sollte, nach Deutschland zu ziehen und nicht als Flüchtling kommt, wird hier als eine böse Überraschung erleben. 32 Jahre nach der Wiedervereinigung ist dieses Land tatsächlich nur noch in der Wahrnehmung derer „groß“, dies es zugrunde richten und tagtäglich ein Stück kleiner machen.