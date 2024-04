TikTok-Phänomen “Nationaler Vergewaltigungs-Tag”: Akuter Handlungsbedarf in Berlin

In welches Ausmaß der Barbarei Deutschland und die westliche Welt eingetreten sind, zeigt ein Schreiben, das die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch an die rund 800 Schulen der Hauptstadt verschickt hat. Darin wurde vor einem für heute angesetzten „Nationalen Vergewaltigungs-Tag“ (“National Rape Day“) gewarnt. Es handelt sich hier um einen Trend und ein Netzphänomen, das seinen Ursprung bereits 2021 in den USA hatte und sich seither über die Plattform TikTok in alle anderen sozialen Medien ergoss. Der ursprüngliche Post – in Video, in dem die Behauptung aufgestellt wurde, am 24. April seien sexuelle Übergriffe auf Frauen gänzlich straffrei (ähnlich, wie dies in dem Sci-Fi-Horrorfilm “The Purge” motivisch an einem Tag für alle Verbrechen gilt) – wurde inzwischen gelöscht. Dennoch wurde die perverse Botschaft eifrig in Schul-Chats der Hauptstadt – insbesondere unter jungen männlichen Migranten – geteilt; darin hieß es dann etwa, am heutigen Mittwoch sollten junge Frauen und Mädchen ohne Konsequenzen und vor allem ihre Zustimmung angefasst und belästigt werden.

Ironischerweise herrschen in Berlin schon lange Verhältnisse, die an einen “Rape Day” in Dauerschleife erinnern – einschließlich der De-facto-Amnesie infolge der dortigen linksgrünen Kuscheljustiz. Dennoch nahm die Senatorin den Netzappell so ernst, dass sie die Schulen konkret aufrief, Vorkehrungen treffen, „um die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten“. Im Lehrerkollegium solle ein Bewusstsein für diese Form von Fake-News im Internet geschaffen werden.

Mehr als berechtigte Sorgen

Zudem müssten Schüler, die das Thema ansprechen, endlich ernstgenommen werden: „Für Kinder und Jugendliche, die diese Falschmeldungen lesen, kann es schwierig sein, den Wahrheitsgehalt der Inhalte einzuschätzen. Sie können verunsichert und verängstigt reagieren.“ Dann folgte die klare Warnung vor sexuellen Übergriffen: „Es besteht zudem die Gefahr, diesen Aufforderungen nachzugehen und entsprechende Handlungen auszuführen“, so Günther-Wünsch weiter.

Tatsächlich sind die Befürchtungen durchaus mehr als berechtigt: Vor allem bei muslimischen Migranten ist die Hemmschwelle bei Vergewaltigungen und Belästigungen von Frauen und Mädchen bekanntlich oftmals nicht gerade hoch. Ein offener Aufruf dazu, verbunden mit der Aussicht auf Straffreiheit, könnte hier sofort zu einer weiteren Welle von Sexualverbrechen führen, bei denen diese Gruppe ohnehin extrem überrepräsentiert ist. Eine verstärkte Wachsamkeit wäre daher auch abseits der eher asozial-bildungsfernen Prekariatsmedien à la TikTok generell geboten – von eine überfälligen angemessenen Ahndung derartiger Untaten ganz zu schweigen.