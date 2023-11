60.000 Euro “Grunderbe”: Die Fratze des Sozialismus reckt ihr hässliches Haupt

Was ein immer weiter ausufernder Sozialstaat anrichtet und was passiert, wenn immer mehr weltfremde Träumer in die Politik drängen, zeigt der aktuelle Vorschlag der Jungsozialisten (Jusos) der SPD: Diese wollen auf ihrem Bundeskongress vom 17. bis 19. November die Forderung nach einem Grunderbe von 60.000 Euro für alle über 18-Jährigen in Deutschland beschließen. „Die Idee einer Gesellschaft, in der Arbeit die treibende Kraft für Wohlstand ist, verkommt mit dem aktuellen System zur Legende. Ein Grunderbe, mit weiteren Maßnahmen flankiert, kann dabei helfen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen“, faselte die Juso-Vorsitzende Sarah Mohamed. Zwar soll das Grunderbe an einen Wohnsitz in Deutschland gekoppelt, aber unabhängig vom Aufenthaltsstatus sein. Damit kämen auch Migranten in den Genuss der 60.000 Euro.

45 Milliarden Euro pro Jahr würde dieser neue sozialistische Vorstoß mindestens kosten, der offenbar auf breite Zustimmung stößt und tatsächlich gute Aussichten hat, angenommen zu werden. Finanziert werden soll er über eine Erbschaftssteuer von zehn Prozent ab einem Freibetrag von einer Million Euro. Die zweite Million soll dann mit 20, die dritte mit 30 Prozent besteuert werden. Ab der neunten Million sollen dann 90 Prozent fällig werden. „Hierfür müssen nicht einmal 15 Prozent der rund 400 Milliarden Euro, die jährlich leistungslos vererbt werden, durch die Erbschaftsteuer eingenommen und umverteilt werden“, steht allen Ernstes im Antrag.

Massenzuzug von Armutsmigranten, Massenflucht von Leistungsträgern

Dass die Aussicht, 60.000 Euro geschenkt zu bekommen, zu einem Massenzuzug junger Menschen bei gleichzeitiger rapider Flucht von Leistungsträgern und Vermögenden ins Ausland führen würde, glaubt Mohamed natürlich nicht. Dass schon allein die normalen Sozialleistungen Deutschland zum größten Migrationsmagneten gemacht haben, kümmert sie nicht. Bei alledem handelt es sich keineswegs nur um die üblichen Hirngespinste junger Sozialisten ohne Lebenserfahrung.

Auch der Ostbeauftragte Carsten Schneider am Tag der Deutschen Einheit für ein Grunderbe von 20.000 Euro für alle 18-Jährigen in Deutschland ausgesprochen. Die SPD Mecklenburg-Vorpommern will das Thema sogar beim SPD-Bundesparteitag im Dezember debattieren. Die Idee geht auf das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zurück, ein zuverlässiger Utopienlieferant für die SPD und andere Linke. Angeblich könne damit das Maß der ökonomischen Ungleichheit um fünf bis sieben Prozent gesenkt werden. Diese Kopfgeburten unbelehrbarer Sozialisten, die nichts aus der Geschichte gelernt haben, ist zudem Teil einer neuen SPD-Großoffensive gegen „die Reichen“ oder „Superreichen“, die gar nicht genug zur Kasse gebeten werden können. Inmitten einer Wirtschaftskrise, die unter einer SPD-Regierung verursacht wurde und in der immer mehr Unternehmen ins Ausland fliehen oder pleite gehen, soll die Staatsverschuldung in immer neue Höhen getrieben werden.

Ignorierte Realitäten

Die Schuldenbremse soll ohnehin „reformiert“ (sprich: abgeschafft) werden, weil sie zu einem „Standort- und Wohlstandsrisiko für Deutschland geworden“ sei, heißt es im Leitantrag der Parteispitze. Am Wochenende erst hatte die Berliner SPD-Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe ein Aussetzen der Bremse explizit zugunsten der Finanzierung von noch mehr aufzunahmenden Migranten gefordert; der SPD-Antrag will diese Forderung schon an gar keine konkrete Zweckbindung mehr knüpfen, sondern die Schleusen der Staatsverschuldung vollends öffnen. Stattdessen brauche es, so wird da forsch drauflos gephrast, “Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung“. Das alles natürlich wie immer auf Pump und durch Schröpfung von Reichen durch eine Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer, die derart umgestaltet werden soll, dass “Multimillionäre und Milliardäre mehr zum Gemeinwohl beitragen“. Der Solidaritätszuschlag, der in höheren Einkommensklassen noch gilt, soll dementsprechend natürlich beibehalten werden – wenngleich er künftig in „Zukunftsabgabe“ umbenannt und euphemisiert werden soll. „Wer immer noch glaubt, dass der Markt alles regelt, schaut nicht genau hin oder ignoriert die Realitäten“, schreibt die Parteispitze.

Wer hier als einziges Realitäten ignoriert, sind natürlich wieder einmal SPD und Grüne: Zuerst ruinieren sie das Land mit ihrer selbstmörderischen Migrations- und Energiepolitik, dann erfinden sie immer weitere Belastungen, die – wie üblich – auf die nächsten Generationen abgewälzt werden sollen. Die einzig vernünftigen Reformen wären massive Steuersenkungen und das Ende der wahnwitzigen Klima- und Einwanderungspolitik sowie des Bürgergelds; doch dazu werden Linke sich natürlich niemals durchringen. Angesichts der desaströsen Umfragewerte der SPD kann man zumindest derzeit jedoch davon ausgehen, dass ihre Vorschläge in der sozialistischen Giftküche verdampfen werden, ohne neuerlichen Schaden anrichten zu können.