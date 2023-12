Adventszeit: Die Scheinheiligen

Eine neue und sehr ernüchternde Erkenntnis, die sich im deutschen Herbst und Winter des Jahres 2023 herausschält, ist die, daß nicht nur Linke sich ausschließlich dafür interessieren, was ihnen gefällt, sondern daß es bei vielen “Konservativen” kein Stück anders ist. Die beste mir bekannte Definition eines Konservativen ist die, daß er bewahren will, was immer gilt. Für die Wahrheit, verstanden als Synonym für Wirklichkeit, gilt immer, daß an ihr kein Weg vorbeiführt.

Die Dinge sind, wie sie sind. Wie sind sie? Das läßt sich meistens schwerer beantworten als die Frage, wie sie auf keinen Fall sind. Jemanden anzulügen, bedeutet, den Versuch zu unternehmen, ihn von der Wirklichkeit zu entkoppeln. Wie sind die Dinge also auf keinen Fall? Nachfolgend eine Beispielsammlung.

Lügen

Lüge Nummer eins: Einen Tag nach dem Nato-Gipfel in Vilnius, am 13. Juli 2023, war US-Präsident Joe Biden (“Creepy Joe“) in Helsinki mit der Behauptung zu vernehmen, “Russland” habe seinen “unprovozierten Angriffskrieg” gegen die Ukraine des heiligen Wolodymyr bereits verloren. Wladimir Putin habe es lediglich noch nicht realisiert. Das war gelogen.

Lüge Nummer zwei: Im Dezember 2023 tritt Joe Biden wieder ans Mikrofon, dieses Mal im Weißen Haus zu Washington , und verkündet, daß der US-Kongreß ganz unbedingt vor Weihnachten noch ein weiteres 63-Milliarden- “Hilfspaket” für die Ukraine des heiligen Wolodymyr absegnen muß, da erstens niemand wollen kann, daß “Russland” (Wladimir Putin) den Krieg gewinnt – und zweitens, weil dann, wenn der US-Kongreß dieses Hilfspaket nicht bewilligt, “Russland” die gesamte Ukraine einklassieren wird, um als nächstes Polen anzugreifen. Polen sei aber ein Nato-Land und die USA würden niemals auch nur einen Quadratzentimer Nato-Gebiets unverteidigt lassen, was wiederum bedeutet, daß die USA wegen ihrer Bündnispflicht eigene Soldaten (“boots on the ground“) in Osteuropa einsetzen müssten, was wiederum niemand wollen könne. Die Bewilligung des 63-Milliarden-“Hilfspakets” sei deshalb – leider, leider – “alternativlos“. Das war schon wieder gelogen.

Lüge Nummer drei: Der heilige Wolodymyr zu Kiew verteidigt die westlichen Werte für ganz Europa. Tatsächlich schaffte er sie schon in der Ukraine ab. Unabhängige Presse – abgeschafft. Religionsfreiheit – abgeschafft. Wahlen – abgeschafft. Parlamentarische Opposition – abgeschafft. Amerikanische Ex-Geheimdienstler mit guten Verbindungen zu ukrainischen Dissidenten berichten, bei Schießübungen der ukrainischen Armee resp. dem, was davon noch übrig ist, werde mitunter auf das Konterfei von Selenskyj geschossen. Häscher der untergehenden Ukro-Armee machen derweilen unverdrossen Jagd auf Zivilisten, um sie dem Fleischwolf an der Front zuzuführen. Dort stehen sie dann zusammen mit ukrainischen Schwangeren und Senioren für kurze Zeit, ohne Ausbildung, ohne ausreichede Munition und Bewaffnung, bis zu den Knien im eisigen Schlamm der Schützengräben, bis sie von russischen Geschossen ins Jenseits befördert werden. Die täglichen Verlustzahlen in der Ukraine belaufen sich in diesem längst verlorenen Krieg auf etwa 650 Soldaten pro Tag. Daß in der Ukraine irgendwelche westlichen Werte verteidigt werden würden, ist eine der schäbigsten Lügen überhaupt.

Lüge Nummer vier: Die deutsche Bundesregierung ist eine Regierung für die Deutschen. Sie regiert nur schlecht. In Wahrheit ist die deutsche Bundesregierung eine Regierung gegen die Deutschen – und das “Schlechtregieren” gegen die Deutschen sie ganz ausgezeichnet.

Lüge Nummer fünf: Israel verteidigt sich. Wahr wäre: Israelische Zionisten verfolgen auf schwerstkriminelle Weise die Schaffung eines Großisrael (“Eeretz Israel“) und haben die Hamas, gegen die sie angeblich kämpfen, vorher finanziert. Bei der angeblichen “Verteidigung” der Zionisten handelt es sich nach objektiv überprüfbaren und international anerkannten Kriterien um Völkermord und Kriegsverbrechen. Ob das so ist oder nicht, hängt keinesfalls davon ab, wer das wahrhaben will und wer nicht.

Lüge Nummer sechs: Die Bürger des “Wertewestens” werden informiert, alle anderen indoktriniert und propagandistisch desinformiert.

Lüge Nummer sieben: Die islamische Welt ist mörderischer als die “wertewestliche“. Richtig wäre: Sämtliche Zahlen der vergangenen dreißig Jahre beweisen das Gegenteil.

Lüge Nummer acht: US-Politiker sind Verbündete & Partner der Deutschen. Wahr ist, daß ein eitriges Furunkel am Allerwertesten erträglicher wäre als die meisten US-Politiker im deutschen Fernsehen.

Wahrheiten

Wahr ist: Die Deutschen brauchen keine “Konservativen“, die lediglich daran interessiert sind, die rot-grünen Lügen durch solche zu ersetzen, die ihnen persönlich besser gefallen. Was wahr ist, ist unabhängig davon wahr, wer es behauptet. Wahr ist, daß ein Kretin sein muß, wer sich nicht zu widersprechen getraut, nur weil er jemandem widersprechen müsste, den er bei den “die Juden” einsortieren müsste. Wahr ist, daß Regierungen nicht deswegen schon keine Terroristen sind, weil man sie als Regierungen bezeichnet. Wahr ist, daß den Staat überhaupt nichts etwas kostet, sondern daß der Staat jede Menge Geld kostet – und zwar umso mehr, je fetter er ist. Wahr ist, daß es Politiker, die sich bei allen möglichen Stehempfängen den Schampus hinter die Binde kippen, einen feuchten Kehrricht angeht, wer in Deutschland lieber einen Joint im bequemen Sessel raucht, anstatt sich bei Stehempfängen den Schampus hinter die Binde zu kippen.

Wahr ist, daß, wer bei der Bundeswehr dient, nicht Deutschland dient, sondern dem militärischen Wurmfortsatz erzverbrecherischer US-Amerikaner. Wahr ist, daß der “Wertewesten” ein Wertloswesten geworden ist, und daß sich das nicht dadurch ändern läßt, daß man die roten Lügen durch “konservative” Lügen ersetzt. Wahr ist außerdem, daß ein “Antisemit” ist, wer einem Juden nicht die gesamte Bandbreite charakterlicher Defizite zugestehen will, die er bei allen Anderen als gegeben voraussetzt. Weswegen auch der zur Zeit so wohlfeil ausgestellte Philosemitismus, mit dem die zionistischen Völkermörder und Kriegsverbrecher in Palästina “entschuldigt” werden, in Wahrheit nichts anderes ist, als der alte Antisemitismus in neuen Schläuchen. Die Sammelbezeichnung “die Juden” taugt zu überhaupt nichts, außer um von der Judenverfolgung zu reden.

Bei den heute lebenden Juden gibt es solche und solche wie überall sonst auch. Es gibt zionistische Juden, nichtzionistische, säkulare, linke und rechte Juden, orthodoxe und ultraorthodoxe, dumme und schlaue, solche, die in Freiheit leben und solche, die in Israel im Knast sitzen. Juden sind ganz normale Menschen. Wahr ist, daß, wer sich in Deutschland an der Hetze gegen russische Zivilisten, russische Künstler, russische Ladenbesitzer, russische Schulkinder und russische Produkte beteiligt und den Völkermord samt der Kriegsverbrechen an den Zivilisten im Gazastreifen via “Verteidigung” euphemisiert, sich auf der alljährlichen Novemberveranstaltung der “Gedächtnisfreunde Reichspogromnacht 1938 e.V.” überhaupt nicht mehr blicken zu lassen braucht.

Meinereiner fragt sich, worauf sich etliche “Konservative” eigentlich noch besinnen, wenn am zweiten Advent wieder Besinnlichkeit angezeigt ist. Die müssten schließlich erst einmal zur Besinnung kommen.