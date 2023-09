AfD wirkt: Auch Habeck redet plötzlich Klartext – und überführt sich der Lüge

„In den am schlechtesten sanierten Gebäuden wohnen eben auch die ärmsten Menschen. Wenn da nicht nur eine Wärmepumpe für 20.000 Euro installiert wird, sondern auch die komplette energetische Sanierung auf ein deutlich höheres Niveau gefordert wird, dann reden wir von 200.000 Euro.“ Das sagt nicht irgendwer – sondern der als Vizekanzler ranghöchste Grüne Deutschlands laut “Welt“. Die Zeitung schreibt, (ausnahmsweise) könnten Habecks Worte einmal gar nicht hoch genug geschätzt werden: Denn erstmals erkenne ein bedeutender Vertreter der Öko-Partei – zumindest implizit – öffentlich an, dass der Wechsel von Gas- oder Ölheizung zur Wärmepumpe ”nicht einfach nur der Austausch zweier Gerätekomponenten” bedeute.

Yay! Da kratzt ein Vertreter der Grünen ein einziges Mal einmal an der Realität (und gibt damit ganz nebenbei zu, jahrelang gelogen zu haben – Stichwort “sozialverträgliche Energiewende” et cetera -, und die deutsche Journalistenblase ist ganz aus dem Häuschen. Der tolle Robert! Der schonungslose, ehrliche Macher!

Plötzliche Eingebung

Doch woher kommt Habecks plötzliche Eingebung, sich so vergleichsweise schonungslos zu äußern? Die “Welt” kennt ebenfalls die Antwort: “Weil die Bürger nicht mitziehen und immer häufiger mit einer Partei sympathisieren, die von vielen als nicht regierungsfähig und gefährlich für die Demokratie gesehen wird.” Aha! Daher weht also der Wind: Ohne den Druck durch die Umfrageergebnisse der AfD würde hierzulande überhaupt nichts passieren. Erst wenn es an die Grundfesten ihrer Macht (und um ihre Posten) geht, wird die Realität wieder zur Kenntnis genommen.

Selbst Leute, die der AfD skeptisch gegenüberstehen, sollten mitbekommen haben, was plötzlich so alles offen diskutiert werden darf, seit die AfD in den Umfragen gestiegen ist: Die “rechte” Realität wird sogar von denen ausgesprochen, die genau deshalb die AfD seit jeher in die Hetzer- und Populistenecke schieben. Friedrichs Merz zwar vollauf zutreffenden, bislang aber von ihm selbst zurückgehaltenen Weisheiten über die medizinische Vollversorgung und vielfache Privilegierung von Migranten bei Arztbehandlungen lassen grüßen. Es muss jeder selbst wissen – aber es wäre überaus schade, diesen Fortschritt wieder zu verlieren, weil sich die Leute nun wieder vom Gelaber der Altparteien blenden oder in drölfzig Splitterparteien zerteilen lassen.