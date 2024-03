Afrikanische Folklore

Groß ist die Erschütterung über den Fall des 12-jährigen Mädchens, das in Wien monatelang von insgesamt 17 Verdächtigen mit Drohungen immer wieder zum Sex

gedrängt wurde. Diese Horrortat reiht sich ein in eine nicht enden wollende Abfolge von ähnlichen Gruppenvergewaltigungen und Missbrauchsfällen, bei denen die Täter zumeist afrikanischer oder arabischer Provenienz sind.

Kürzlich fiel mir wieder ein, was mir ein Bekannter aus dem Rheinland schon vor etlichen Jahren über einen afrikanischem “Brauch” berichtet hat: Die jungen Männer eines Stammes ziehen los, um sich eine Frau und auch den dazugehörigen Hausstand zu organisieren – und wie junge Männer halt so sind, schlagen sie schon mal über die Stränge. Dazu muss ich sagen, dass mein Bekannter mit diesen Gepflogenheiten deshalb sehr gut vertraut ist, weil er Jahrzehnte in einem Massai-Dorf an der kenianisch-somalischen Grenze verbracht hat. Eines Nachts kamen somalische Jungs vorbei, um sich traditionell mit Frauen und der Rinderherde des Dorfes zu versorgen.

Durchschlagende Argumente

Da mein Bekannter mit seiner westlichen Erziehung zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte, hat er natürlich dagegen protestiert. Und er hatte sehr gute Argumente. Kaliber 7,62. Durchschlagende Argumente: Einer blieb liegen, der Rest suchte sich lieber ein traditionsbewussteres Dorf. Obwohl sie rund 20 Mann waren, schwer bewaffnet und nur ein Gewehr gegen sich hatten, haben sie es vorgezogen, Fersengeld zu geben. Was diese Geschichte mit dem obigen Fall der 12-Jährigen und ihrer 17 Peiniger zu tun hat? Gegengewalt ist die einzige Sprache, die solche Monster verstehen – aber auch der deutsche Staat überlässt seine Bürger lieber schutzlos diesem Geschmeiß.

Früher war ich ein absoluter Verfechter des staatlichen Gewaltmonopols, aber das hat sich gründlich geändert. Krimineller Abschaum bedroht unsere Familien, unsere Frauen und Kinder. Der Staat ist nicht mehr in der Lage und nicht willens, seine Bürger zu schützen. Das ist leider eine Tatsache. Deshalb fordere ich auch für uns Deutsche: Das Recht, meine Familie und mich selbst zu schützen! Das Recht, Waffen zu tragen!

Autor: Markus Kink