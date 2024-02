Agitprop im Staatsdienst: NRW-Schulministerin wiegelt Lehrer gegen die AfD auf

Dass sich die CDU in Nordrhein-Westfalen unter dem Merkel-Jünger Hendrik Wüst nicht mehr von ihrem grünen Koalitionspartner unterscheidet, wurde nun wieder von NRW-Schulministerin Dorothee Feller unterstrichen: In einem Interview rief sie Lehrer dazu auf, sich an Demonstrationen „gegen Rechts“ zu beteiligen: „Ich möchte Lehrkräfte ausdrücklich ermuntern, an diesen Demonstrationen für unsere lebendige Demokratie teilzunehmen, um ein Zeichen zu setzen – gern auch mit ihren Schülern“, sagte sie und erwähnte auch stolz, dass sie selbst erst kürzlich an einer solchen Demo teilgenommen habe. Feller erklärte zudem ganz unverblümt, dass dies als klares Zeichen gegen die AfD zu verstehen sei: „Unser Ministerpräsident hat die AfD jüngst als Gefahr für die Demokratie bezeichnet. In diesem Sinne begrüße ich jedes Engagement für Demokratie und gegen alle Feinde des Rechtsstaates“, schwadronierte sie weiter. Tatsächlich hatte Wüst mehr getan als das: In neuerlicher verantwortungslosester NS-Relativierung hatte er die AfD letzten Monat explizit als „Nazi-Partei“ bezeichnet.

Was Feller hier verlangt, ist mithin dies: Unter strikter Missachtung der Neutralitätspflicht des staatlichen Bildungswesens sollen Lehrer ihre Schüler aktiv gegen eine legitime demokratische Oppositionspartei aufwiegeln, der man hierzu bizarrerweise das Nazi-Etikett angepappt hat – obwohl diese Partei weder programmatisch, inhaltlich-konstruktiv noch in all ihren konkreten politischen Verlautbarungen nichts vertritt, was die Vor-Merkel-CDU selbst einst vertreten hat und was selbstverständlich völlig grundgesetzkonform ist. Doch weil keine Differenzierung mehr zwischen “rechts” und “rechtsextrem” vorgenommen wird, kommt es darauf nicht mehr an: Alles, was hierzulande nicht Linksaußen ist, soll kriminalisiert werden und am besten bimst man diese Schlagseite schon den Jüngsten in den Schulen ein.

Bruch des Neutralitäts- und Mäßigungsverbots

Anfang des Monats hatte Fellers Ministerium bereits ausdrücklich klargestellt, dass Lehrer in ihrer Freizeit zu den Anti-Rechts-Demos gegen dürften. Damit fiel es den Bezirksregierungen in den Rücken, die kurz zuvor ein Rundschreiben verschickt hatten, das alle Lehrer daran erinnert hatte, dass sie sich politisch neutral verhalten müssen. Ein Sprecher Fellers hatte damals betont, dass die Rundverfügung mit dem Titel „Beamtenrechtliche Neutralitäts-, Mäßigungs- und Zurückhaltungspflicht in Wahlkampfzeiten“ routinemäßig fünf Monate vor der Europawahl versendet worden sei und nichts mit den aktuellen Geschehnissen zu tun habe. Subtext: Geht ruhig demonstrieren, egal mit wem ihr da gemeinsam auf die Straße geht – gegen die AfD und zur Sicherung der linksgrünen Dominanz in diesem Land ist jede Stimme willkommen!

Von höchster politischer Stelle werden Lehrer und Schüler also regelrecht gedrängt, jede Zurückhaltung aufzugeben, um sich am Kampf gegen die AfD zu beteiligen. Der Staat vollzieht einen Dammbruch nach dem anderen, um die Bevölkerung zu polarisieren und gegeneinander zu hetzen. Dies ist eigentlich ein Kennzeichen totalitärer Regime. Gegen die AfD ist offenbar endgültig alles erlaubt. Dabei täte gerade Feller gut daran, sich einmal um die wahren Probleme an nordrhein-westfälischen Schulen zu kümmern: Ausgerechnet in ihrem Bundesland gab es in den letzten beiden Jahren allein 29 registrierte islamistische Vorfälle – wie hoch die Dunkelziffer ist, weiß niemand. Solche Vorfälle nehmen derart rapide zu, dass der Verfassungsschutz in NRW inzwischen notgedrungen sogar ein Konzept entwickelt, das islamistischer Radikalisierung entgegenwirken soll. Im Rahmen des Präventionsprogramms „Wegweiser“ wurden allein bis Herbst 2023 über 1000 Vorträge gehalten.

Islamistische Exzesse an Schulen sind kein Thema

„Im vergangenen Jahr verzeichneten wir einen erhöhten Beratungsbedarf an Schulen“, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums. Dass diese hilflosen Bemühungen gegen die Islamisierung indes ganz vergeblich sind, zeigte sich unlängst an einer Gesamtschule in Neuss, die ebenfalls in den Genuss des „Wegweiser“-Programms gekommen war: Dort hatten sich vier Schüler für die Einführung des islamischen Scharia-Rechts eingesetzt und unter anderem Geschlechtertrennungen und die Einrichtung eines Gebetsraums sowie die Verschleierung von Frauen gefordert. Sie hatten dabei auch Steinigungen verteidigt und die Demokratie ausdrücklich abgelehnt. Ähnliche Vorfälle waren auch an einem Bonner Gymnasium bekannt geworden, dazu gab es fünf weitere Fälle von Bedrohung mit islamistischem Hintergrund sowie 14 Wandschmierereien und Drohmails mit islamistischem Hintergrund. Fellers eigenes Schulministerium hatte dies mitgeteilt. Auch hier handelt es sich nur um die Fälle, die überhaupt gemeldet wurden.

Feller selbst fiel dazu nur ein: „Wenn die Gesellschaft insgesamt unruhiger, aggressiver wird, spiegelt sich das immer in Schule wieder, das spüren wir an allen Ecken, das hat nicht nur was mit Extremismus zu tun, sondern auch, dass Schülerinnen und Schüler unruhiger sind, das nehmen wir durchaus wahr.” Mit solch unsäglich verharmlosendem Gefasel tat Feller die Tatsache ab, dass dem Staat das Bildungswesen im Zuge der millionenfachen Massenmigration immer mehr entgleitet. Welche Ausmaße dieser Kontrollverlust bereits angenommen hat, zeigt auch ein gerade bekannt gewordener Vorfall in Wiesbaden: Bei einem Kinobesuch Ende Januar sahen Berufsschüler (!) dort den Film „Die Wannseekonferenz“ über die organisatorische Durchführung des Holocaust durch Nazi-Bürokraten. Als am Ende der Satz „Sechs Millionen Juden wurden unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ermordet“ eingeblendet wurde, brachen sechs muslimische Schüler in spontanen Applaus aus.

Hilfslose Rituale

Wie üblich verfielen die verdatterten Lehrkräfte in dieselben hilflose Rituale, die die Jünger der Multikulti-Toleranz- und Willkommensunkultur in solchen Fällen als Übersprunghandlungen pflegen: „Die Jugendlichen wurden noch während des Besuchs von den Lehrkräften für ihr Fehlverhalten getadelt. Der Schulleiter hat mit Kenntnis über den Vorfall eine intensive Aufarbeitung des Vorgangs in die Wege geleitet, das Staatliche Schulamt informiert und einen Kontakt zu Vertretern der Jüdischen Gemeinde hergestellt sowie sein tiefstes Bedauern über diesen Vorgang zum Ausdruck gebracht“, erklärte ein Sprecher des hessischen Kultusministeriums

Doch natürlich werden solche Reaktionen nicht nur nicht das Geringste am in der islamischen Kultur zutiefst verwurzelten Judenhass ändern, sondern ihn allenfalls noch um Hass auf den deutschen Staat ergänzen; ein Staat, der gegen das rechte Phantom unerbittlich vorgeht, sich aber gegenüber Islamisten und muslimische Judenhasser auf völlig sinnlose Alibimaßnahmen beschränkt, um den Fall dann konsequenzenlos ad acta zu legen (so wie dies etwa auch schon im Fall der türkischen Schülern geschah, die im Beisein Nancy Faesers den rechtsradikalen Wolfsgruß zeigten). Anstatt gegen die wahren demokratiegefährdenden Auswüchse in den Schulen entschlossen vorzugehen, rufen staatliche Organe lieber zum Kampf gegen die einzige Partei auf, die diese entschlossen anprangert.