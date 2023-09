Allein über 550 Eingeschleuste binnen zwei Wochen: Illegale Grenzübertritte nehmen weiter zu

Nicht nur in die grüne “Neu-DDR” Baden-Württemberg gelangen Asylsuchende ohne besondere Schwierigkeiten; auch die deutsch-polnische Grenze erweist sich mehr und mehr als brüchige Angelegenheit: Alleine in den letzten zwei Wochen wurden dort über 550 illegal eingeschleppte Personen registriert, acht Schleuser gingen der Polizei ins Netz. Natürlich ist das nur ein Bruchteil der realen Fallzahlen, denn der zunehmenden Zahl an Aufgegriffenen steht ein ebensolcher Anstieg bei den unbemerkt “Durchgeschlüpften” gegenüber. Vor allem das Bundesland Brandenburg scheint von neuen Schleuser-Boom betroffen zu sein. Dort musste unlängst das Polizeiaufkommen verstärkt werden, um die von der Bundesregierung nach wie vor nicht gewünschte Grenzsicherung zumindest teilweise durch verstärkte Kontrollen zu ersetzen; ein Ding der Unmöglichkeit.

Unterdessen ist die Klientel der Migranten auf dieser Route immer dieselbe: Syrer, Afghanen und Iraker, teils auch Türken. Fast immer sind es junge Männer und darunter massenhaft solche, die schon einmal abgeschoben wurden, die aber – Stichwort Drehtür-Effekt – erneut einreisen. Das also sind die angeblichen „Hilfesuchenden“, die in Deutschland “Schutz” begehren. Bundesinnenministerin Faeser hat – in einem durchsichtigen Akt von Wahlkampfgetöse – pro forma und in einem tauflosen Versuch, der AfD Wind aus den Segeln und Druck aus dem Kessel zu nehmen – verstärkte “flexible” wie auch “stationäre Grenzkontrollen” angekündigt; vor allem soll es an den Grenzübergängen zu Polen und Tschechien zu vermehrten Kontrollen kommen. Wobei klar ist: Wer auch bei einer solchen stationären Kontrolle “Asyl!” plärrt, erhält sofortige Aufnahme in Deutschland.

Höhere Zahlen als 2015

Insbesondere die Belarus-Route gilt aktuell als sehr stark frequentiert. Bislang waren 1.000 Beamten beteiligt, die über 900 Fahrzeuge und 1.700 Grenzgänger überprüft hatten. Dies soll nochmals ausgeweitet werden. Neben der Bundespolizei ist inzwischen auch die Landespolizei im Einsatz. Im Juli dieses Jahres waren noch 22 Menschen pro Tag illegal eingereist (heißt: aufgegriffen worden), im August waren es schon 35 Personen pro Tag und im September schon weit über 50 Flüchtlinge. Die realen Zahlen sind ein Vielfaches. Die Zahl der Schleusungen liegt dabei schon jetzt wesentlich höher als im Krisenjahr 2015. Alleine an einen Montagvormittag wurden am Übergang im Spree-Neiße-Kreis 24 Illegale und einen niederländischer Schleuser gefasst. Nur einen Tag zuvor war im selben Landkreis ein Fahrzeug verunglückt, das 28 Asylsuchende an Bord hatte. Dabei kam es allerdings nur zu leichten Verletzungen der Insassen; es war allerdings bei weitem nicht der einzige Unfall dieser Art.

“Die Zunahme der illegalen Schleusungen, gerade über die deutsch-polnische Grenze, sprengt gerade jeden Rahmen”, erklärt Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warf er vor, mit ihren (ohnehin halbherzigen und widerwilligen) “Maßnahmen” viel zu lange gewartet zu haben. Stattdessen soll nun auch der Schengen-Notfall-Mechanismus in Kraft treten, der lange Zeit als der „letzte Ausweg“ galt, weil er der nationalen Regierung und der Bundespolizei ermöglicht, unabhängig von der EU die Grenzen nach eignem Ermessen zu sichern. Bereits 2011, lange vor der eigentlichen Flüchtlingskrise, waren auf diese Weise – von einem damals noch funktionierenden Grenzschutz – rund 55.000 Flüchtlinge aus Nordafrika gefasst worden, die zunächst auf Lampedusa gestrandet waren, um dann illegal über die löchrige Grenze zwischen der Türkei und Griechenland weiter nach Europa zu gelangen.

