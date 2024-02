Alles schön bunt!

Schwobeländle hed ä Problämle: Geneigte Leser, heute möchte ich Sie mal aufklären was es mit dem Begriff “multiethnische Strukturen” auf sich hat! “Multi” heißt “viel” und ethnisch hat was mit “Rasse” zu tun. Wenn da nun noch eine “Struktur” dazukommt – ja, heilig’s Blechle, dann isses nur noch ein kleiner Schritt bis zum organisierten Verbrechen. In Stuttgart kann man seit geraumer Zeit “e glois Liedle davo singet”. In der Presse redet man dann vom “Bandenkrieg um Stuttgart” und schreibt von einer “unfassbaren neue Dimension der Gewalt”. Was ist da genau los? Rund um Stuttgart führen zwei Banden Krieg. Immer wieder kommt es zu Schusswechseln. Einmal flog sogar eine Handgranate bei einer Beerdigung. Viele Verletzte. Und natürlich ein Toter (aber der lag ja schon im Sarg). Um was gehts also? Der gewitzte Leser weiß es schon: Um “Ehre” und “Respekt“. Da kann man dann schon mal ne Granate zünden, wenn die Ehre verletzt ist. Ich tendiere persönlich in solch einem Fall ja eher zur Panzerfaust. Aber die gibt’s zur Zeit ja nicht bei uns… die sind alle in der Ukraine. Späßle gmacht!

Rund 500 junge Männer mit Migrationshintergrund sind es, alle im Alter zwischen 16 und 27, die also den Großraum Stuttgart in Atem halten. Im Gegensatz zu “Clan-Familien” haben diese Banden eher keine hierarchische Struktur (“der Boss sagt, wo es langgeht“)… und deshalb hauen die sich planlos mit brutalster Gewalt auf die multiethnische Matschbirne… komme, was was wolle.

Ehrverletzte Einzeller

Die Polizei ist natürlich wie immer planlos, und tappt (bitte zutreffendes ankreuzen):

in die Falle,

ins Fettnäpfchen,

in den Schlamassel,

in Hundekacke, oder

im Dunkeln.

Wie auch immer: Es ist ein Scheitern auf “hohem Nivea“. Und deshalb sage ich als non-multiethnischer Biodeutscher mit strukturlosem Steuerzahlerhintergrund: Wir hätten 2015 schon mit der Remigration beginnen sollen – bevor sie überhaupt erfunden wurde! Denn dann könnten sich diese ehrverletzten Einzeller von mir aus in Aleppo oder in Afghanistan auf die Rübe klatschen, oder wie es der Schwabe formulieren würde: “I schlag der glei ä paar an de Riesel na”!

Wer sowas laut sagt, ist übrigens Rassist. Was sonst. Apropos: Auch in Leipzig gab’s wieder Rassismus-Vorwürfe, wie überall und an jeder Ecke: Weil ein Softeis-Klassiker auf der Leipziger Messe “Eismohr” hieß, gingen die woken Guties jetzt dagegen auf die Barrikaden. Folge: Der Name musste geändert werden. Wie heißt denn der “Eismohr” jetzt? Ich frage für einen Freund. Vielleicht “Onkel Tom’s Eishörnchen”? Oder “Obama-Schleck“? Wie wär’s mit “Mutumbo’s Kaltzäpfchen” oder “Mandela-Waffel?” Oder einfach nur “lick me coloured bum“?!??

Afrikaner in der Bütt

Ach so, aber anderswo ist sie dafür wieder mal gelungen, die Integration: Schön bunt! Schön grün und extra links, mit Sahne, mit einem Schuss FDP und einem Fitzelchen Merkel natürlich! Wir schaffen das! Glückwunsch den Volksgruppen zur gelungenen Integration ihres Nachwuchses: Vor ein paar Tagen sah ich im TV noch die Prunksitzung aus dem pfälzischen Frankenthal! Komisch: Aus dem muslimischen Raum war keiner zu sehen. Nur ein Afrikaner aus Heidelberg hat Büttenwitze gemacht. Was wirklich witzig war.

Wie nennen eigentlich die zwei, wahrscheinlich drei Kinder-Muslime ihre Aktion im nahegelegenen Speyer, wo sie zu Karneval eine 15-Jährige gruppenvergewaltigten? “Muslimischer Kinderfasching mit einer extra Portion syrischer-kroatisch klebriger Sahne als flüssig-spritzige Mädchen-Überraschung“? Sankt Joseph, Sankt Joseph! Oder haben sich die drei vielleicht einen katholischen Priester zum Vorbild genommen? Man weiß es nicht. Aber Bunt-Deutschland kann zufrieden sein: Hauptsache gegen rechts demonstriert! Hugh!