Alles so eingetreten: Bildungsforscher warnte 2015 vor den Folgen der “Willkommenskultur” – mit unheimlicher Präzision

Nach über acht Jahren „Willkommenskultur“ versinkt Deutschland ultimativ in einem Chaos aus Islamisierung, Judenhass und unwiderruflicher Etablierung von Parallelgesellschaften und ihrem voraufklärerischen Normengerüst. Systematische Zerstörung gewachsener sozialer und wirtschaftlicher Strukturen, Kollaps der Kommunen, Wohnungsnot und politische Polarisierung künden vom nahenden Untergang der Republik, die vorangegangenen drei Generationen nach dem barbarischsten Krieg der Menschheitsgeschichte mit Schweiß und Tränen aufgebaut haben, verschuldet durch eine wohlstandsverwahrloste ineptokratische Ideologenkaste, denen dieses Land in die Hände gefallen ist.

Die Massenmigration ist dabei das Hauptinstrument, um dieses selbstverschuldete Zerstörungswerk apokalyptischen Ausmaßes zu gewährleisten, und angesichts der heute sogar noch schlimmeren Situation als zu Zeiten von Merkels Willkommenswahn lohnt sich ein Rückblick auf damals, konkret auf das Jahr 2015: Nur sechs Wochen, nachdem Angela Merkel die deutschen Grenzen für alle Welt öffnete, indem sie das Signal hinausredete, dass Deutschland niemanden mehr zurückweist, und das Land so zum beliebigen Siedlungsgebiet für ein globales Prekariat machte, durfte damals der Bildungsforscher und Psychologieprofessor Heiner Rindermann in „Focus“ tatsächlich noch einen Text veröffentlichen, der die Folgen der von vernunftbegabten Beobachtern schon damals als aberwitzig erkannten Flüchtlingspolitik kritisch analysierte und die weitere Entwicklung exakt vorwegnahm. Der Wissenschaftler verfasste damit ein Zeitdokument, das heute, mehr als acht Jahre und sieben Millionen Zuwanderer später, jedem um die Ohren gehauen gehört, der behauptet, man habe es damals nicht besser wissen können.

“Grundlegende Kompetenzschwächen”

Die Zuwanderer aus Afrika und Vorderasien würden, so Rindermann im Herbst 2015, mehrheitlich „kein hohes Qualifikationsprofil“ aufweisen, warnte er. Laut internationalen Schulstudien lägen die mittleren Bildungsresultate der Hauptherkunftsländer bei 400 Punkten – mehr als 110 Punkte weniger als in den USA oder Deutschland, was in etwa drei Schuljahren Kompetenzunterschied entspreche. In Afrika betrage die Lücke sogar etwa viereinhalb Schuljahre. Selbst in einer Elitegruppe wie Ingenieurstudenten aus den Golfstaaten lägen die Kompetenzen um zwei bis vier Schuljahre weit hinter denen vergleichbarer deutscher Ingenieurstudenten. Diese Ergebnisse würden eine Studie aus Chemnitz bestätigen, wonach Asylbewerber mit Universitätsstudium in mathematischen und figuralen Aufgaben einen Durchschnitts-IQ von 93 aufwiesen – „ein Fähigkeitsniveau von einheimischen Realschülern“, so Rindermann.

Zwar bestünden für Migranten Entwicklungsmöglichkeiten, die Erfahrungen mit vergangenen europäischen Schülergenerationen würden jedoch zeigen, dass diese begrenzt seien. Viel gravierender als das Sprachproblem seien hier „grundlegende Kompetenzschwächen“. In der Schule würden diese Migranten im Schnitt schwächere Leistungen zeigen und seltener hohe Abschlüsse erreichen. Die Problematik werde „durch die in muslimischen Gemeinschaften und in Afrika häufigere Verwandtenheiraten mit entsprechenden Beeinträchtigungen verschärft“. Rindermann prophezeite damals: „Die Arbeitslosenrate wird höher sein, Sozialhilfe häufiger in Anspruch genommen werden. Diese Menschen werden die technische und kulturelle Komplexität eines modernen Landes weniger erfolgreich bewältigen. Kognitive Fehler im Alltagsleben, etwa im Verkehr oder bei beruflichen und finanziellen Entscheidungen, werden häufiger vorkommen, mit entsprechenden Folgen für andere.“

Informationsreduktion und Standardabsenkung

Migrantengruppen würden ihre Erfahrungen als Diskriminierung deuten. Um solche Unterschiede zu übersehen, würden Gesellschaften dazu tendieren, Informationen darüber zu reduzieren, Standards abzusenken und eine Auswahl nach objektiven Leistungstests zu vermeiden. Eine Möglichkeit der Migranten, mit der nachvollziehbaren Frustration umzugehen, bestehe darin, „alternative Ziele anzustreben, etwa in Sport oder Musik, aber auch dysfunktionale wie Kriminalität oder die Fokussierung auf die Religion“. In Bezug auf Kriminalität sei eine reine Frustrationserklärung jedoch zu eng: „Interne Faktoren“, wie sie vor allem in Kultur und Praxis des Islam sowie der Herkunftsländer zu finden seien, würden ebenfalls eine große Rolle spielen.

Es gebe „eine Vielzahl von Berichten über Gewalt innerhalb von Migrantenfamilien, gegenüber anderen Migranten, Frauen, Einheimischen, politischen Gegnern und Andersgläubigen, in Flüchtlingsunterkünften einschließlich sexueller Übergriffe, zuweilen in Form eruptiver Gewalt ganzer Stadtteile“, analysierte Rindermann, und warnte, dass diese Phänomene mit der Aufnahme in Deutschland auch bei uns allmählich Einzug halten würden. Auch sei evident, dass alle vorliegenden Erkenntnisse zu den Herkunftsländern “über verschiedene Situationen, Länder und Zeiträume hinweg eine deutlich höhere Aggressivität bei diesen Einwanderergruppen“ offenbaren. Zwar würden, die gegen das Gesetz verstoßen, innerhalb der Migrantengruppen eine Minderheit darstellen; doch auch nur seltene Ausnahmen würden ausreichen, „um extreme Belastungen für andere hervorzurufen“.

Gesellschaft muss die Folgen jahrzehnte- bis jahrhundertelang tragen

Um einen einzigen Islamisten zu überwachen, seien etwa 20 bis 30 Polizisten notwendig, gab Rindermann zu bedenken. Ein Mord verursache einen Schaden von mehreren Millionen, eine Vergewaltigung von mehreren hunderttausend und ein Diebstahl von mehreren tausend Euro. Politik, Medien und sogar die Wissenschaft würden migrationsbezogene Ereignisse oft verzerrt darstellen, kritisierte Rindermann. „Entscheidungen wie die Politik der offenen Tore von Angela Merkel zeugen, wenn die Folgen bedacht werden, von wenig Verantwortung für die Gesellschaft“, konstatierte er.

Der Wissenschaftler in “Focus” weiter: „Doch da Nutzen und Risiken auf unterschiedliche Personen und lange Zeiträume verteilt sind, ernten Entscheidungsträger den Nutzen als medial-politischen Reputationsgewinn sofort, während die Gesellschaft die Kosten jahrzehnte- oder gar jahrhundertelang zu tragen hat, insbesondere die ärmeren Schichten einschließlich vieler Migranten. Die Freiheit und das Alltagsleben von Frauen werden eingeschränkt. Gleiches gilt für Juden, Homosexuelle, Karikaturisten und kritische Intellektuelle. Der berufliche Alltag von Polizisten, Justizbeamten und Mitarbeitern in Arbeitsämtern, selbst der von Feuerwehrleuten, Lehrern, Ärzten und Sanitätern, wird schwieriger und riskanter“.

Auch damals schon in der rechten Ecke gelandet

Es stockt einem wahrlich der Atem, wenn man diese Sätze heute, Anfang 2024, nochmals liest und erkennen muss, dass Rindermannmit allem nicht nur Recht behielt, sondern von der bitteren Realität sogar noch überboten wurde. Dabei bedurfte es auch damals schon keiner prognostischen Hellsichtigkeit; man hätte einfach die unsägliche Irrationalität, Verblendung und infantile Emotionalisierung der Politik unter Merkel einsehen müssen und das Primat verantwortlicher Real- statt unverantwortlicher Gesinnungspolitik wahren müssen. Doch das Gegenteil war der Fall, und nun liegt das Kind im Brunnen. Deutschland wurde mit Millionen muslimischer Migranten geflutet, es wurden irreversible Fakten geschaffen und der Punkt, an dem noch gegengesteuert werden könnte, ist vermutlich längst überschritten.

Rindermann wurde damals natürlich nicht nur ignoriert, sondern auch in die flüchtlingsfeindliche, “rechte” Ecke gestellt wurde. So sah er sich bereits damals des “Rassismus”-Vorwurfs ausgesetzt – unter anderem wegen eines Interviews mit dem “Deutschlandfunk” von 2007 – und veröffentlichte deshalb ein ausführliches Hintergrund-Gespräch zu seinem „Focus“-Artikel. Vor allem, weil er es gewagt hatte, an dem linken Märchen zu rütteln, dass alle Menschen gleich intelligent seien und es keinerlei Unterschiede zwischen Kulturen gebe, hatte er bereits vor 2015 als „umstritten“ gegolten; immerhin konnte er seine Analyse damals noch in einem Mainstream-Medium platzieren und sogar noch seinen Lehrstuhl an der TU Chemnitz behalten. Heute wäre beides undenkbar; er würde aufs Übelste diffamiert und final wegemobbt. Die Weisheit „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“, gilt in Deutschland lange nicht mehr – dafür umso mehr ein anderes altes Sprichwort: Man erntet, was man sät.