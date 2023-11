Alterdiskriminierung am Steuer: EU will Führerschein ab 70 befristen

In Brüssel holt man derzeit zum nächsten Schlag gegen den als demographisches Auslaufmodell identifizierten alten weißen indigenen Europäer aus: Die Kommission plant, dass Autofahrer ab Erreichen des 70. Lebensjahres alle fünf Jahre eine Führerscheinprüfung machen sollen. Einmal mehr geht es dabei natürlich gegen das Feindbild des klimaschädlichen wohlstandssatten Autofahrers: Mit allen Mitteln sollen die Menschen von der Straße gebracht, soll ihnen die individuelle motorisierte Fortbewegung madig gemacht und erschwert werden. Und was abstruse Tempolimits, politisch verschuldete Spritpreiserhöhungen und Autovergrämungsmaßnahmen in Innenstädten für die jüngeren Verkehrsteilnehmer sind, das ist bei den Älteren nun die Infragestellung ihrer Verkehrstüchtigkeit.

Dass die verbotsgeilen Eurokraten die Senioren hinterm Steuer ins Visier nehmen, zeigt die Doppelmoral des anmaßenden Verbots-Superstaates EU, der Freiheiten im Namen eines bereits bei Corona pervertierten angeblichen “Lebensschutzes” nach Belieben einschränken zu dürfen glaubt: Einerseits sollen die “heute noch total fitten Alten” zwar immer länger arbeiten können (und müssen), um die Rentenkassen noch ein paar Jährchen länger vorm sicheren Zusammenbruch zu bewahren; andererseits unterstellt ihnen dieselbe Politik, mit 70 angeblich nicht mehr verkehrssicher Auto und Motorrad fahren zu können. Was hier geplant wird, ist nichts anderes als ein Anschlag auf die Persönlichkeitsrechte der Bürger – und ein Frontalangriff auf die Mobilität von Senioren und letztlich der Gesamtbevölkerung, ganz im grünen Ungeist dieser Zeit.

“Bürokratisch übergriffig”

Vorgeblich soll durch die Befristung der Fahrerlaubnis die Zahl der Verkehrstoten verringert werden. Doch diese Behauptung ist völlig absurd: Keine Statistik belegt, dass ältere Autofahrer überdurchschnittlich viele Unfälle verursachen, bei denen Verkehrsteilnehmer zu Tode kommen; eher das Gegenteil trifft zu. “Senioren sind im Straßenverkehr eher Gefährdete denn Gefährder“, sagt der ADAC-Verkehrspsychologe Ullrich Chiellino. In Wahrheit ist dieses Ansinnen nur ein weiteres Puzzleteil im Kampf gegen den Individualverkehr. Denn wer seinen Führerschein entzogen bekommt, kann sein Privatfahrzeug nicht mehr nutzen. Der AfD-Verkehrsexperte Franz Bergmüller stellt dazu fest: “Geltende Rechtslage in Deutschland ist, dass eine Fahrerlaubnis kein Verfallsdatum hat – und das muss auch so bleiben!” Viele Senioren seien auf ihren Führerschein dringend angewiesen, weil sie nur mit ihrem Privatauto zum Einkauf, zum Arzt und zu gesellschaftlichen oder kulturellen Anlässen gelangen können. “Dabei legen sie meist kürzere Strecken zurück und sind dank ihrer jahrelangen Erfahrung zuverlässige, besonnene und sichere Verkehrsteilnehmer.”

Bergmüller stellt fest: “Die EU-Pläne sind Geldschneiderei, diskriminieren diesen Personenkreis und sind bürokratisch übergriffig.” Völlig grotesk ist auch die Forderung, dass der Gesundheitszustand durch eine verpflichtende ärztliche Untersuchung festgestellt werden soll. “Wie fit muss ein Senior nach Meinung der Eurokraten denn sein, wenn er seinen Führerschein behalten will. Wer wird die Kriterien für diese Gesundheitstests festlegen und wer überwacht, dass Ärzte nicht über das Ziel hinausschießen?”, fragt der bayrische Landtagsabgeordnete. Und in der Tat besteht hier die Gefahr eines Dammbruchs: Einmal eingeführt, könnten die Vorgaben für die Seniorentests dann immer weiter verschärft werden, bis womöglich dann allen Autofahrern über 70 die Fahrerlaubnis generell entzogen werden kann. Bergmüller gibt zu bedenken, dass es auch nicht bei Tests ab 70 bleiben wird: “Die nächsten Schritte werden dann 65, 60, 55 und so weiter sein.”