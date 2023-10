Ampel-BRD 2023: Sind wir nicht schon völlig wehrlos?

Eine politische Abrissbirne namens „Die Ampel“ versetzt vor allem jene Menschen, die explizit nicht auf grünlinks und woke gepolt sind, langsam aber sicher in Angst und Schrecken. Während dem redlichen Deutschbürger zunehmend der Mund verboten wird und er in Vorschriften und Regularien zu ersticken droht, schreit die eingewanderte Araber- und Türkenguerilla in den Straßen Berlins und anderswo ihren ganzen Hass heraus. Sagt doch, wie es ist: Judenhass hat viel Platz auf Berlins Straßen, er greift ohne Skrupel Polizisten an und zerstört das Eigentum der Gastgeber respektive der Wirtsgesellschaft.

Womöglich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es erste Tote gibt. Und so wie es aussieht, wird sich daran in der nächsten Zeit auch nichts ändern; im Gegenteil. Wer sollte diese tobenden Fanatiker auch schon stoppen? Grüne Polizeichefs oder linke “Bezirksbürgermeister*innen” vielleicht? Auf Deeskalation trainierte Polizisten? Oder etwa die zahlreichen Rassismusbeauftragten, Integrationsexperten, Sozialarbeiter und Diversitätsforscher? Mitnichten.

Wir wollen allen helfen – und helfen genau den Falschen

Insgeheim ahnen Scholz, Faeser und Konsorten natürlich, dass es mit dem Status Quo und dem Komfort der eigenen Blase rapide zu Ende geht. Aber durch die offen zur Schau getragene Gutmenschenobsession kann man die eingebildete Hierarchie zwischen Retter und Opfer noch ein wenig hinauszögern und somit die völlige Hilf- und Wehrlosigkeit der Polit-Protagonisten verschleiern. Denn im Grunde ist es genau andersherum: Die offiziell als „Schutzsuchende“ Bezeichneten erzwingen sich zunehmend den Aufenthalt im bunten deutschen Land – auch mit Gewalt, wenn es sein muss.

Nicht sie suchen mehr Schutz – sondern wir, und zwar vor ihnen. Sie und ihre Helfershelfer machen jetzt die Spielregeln, sagen, wo es in Zukunft langgeht. Eine identitätspolitische Überformung hat diese Zustände überhaupt erst ermöglicht.

Deutschland 2023: Ein Schatten seiner selbst

„Das ist eben so.“ So lautet das resignierte Fazit vieler betroffener Deutscher, wenn nicht sogar der meisten. „Da kann man ja doch nichts machen,“ ist dann die logische Steigerung der Hoffnungslosigkeit. In Summe bedeutet das jedoch nichts anderes als einen kompletten Sieg der gründominierten Staatspropaganda. Weil es in Wirklichkeit nämlich beileibe nicht so ist – und auch nicht so bleiben muss. Nichts bleibt für immer! Wenn wir eine Lehre aus der Geschichte ziehen können, dann diese. Schon in wenigen Jahren werden diese abscheulichen Ampel-Dilettanten nämlich selbst Geschichte sein. Und das ganze Unrecht, welches diese entsetzlichen Stümper bis dahin begangen haben, wird irgendwann aufgearbeitet werden. So ist es zumindest immer gewesen.

Es gab eine Zeit, da hätte man diesen geisteskranken Buntfaschismus, der sich überall im Lande breitmacht und jede ergebnisoffene Diskussion mit seinem hohlem, zweckdienlichen Moralgesülze erstickt, problemlos stoppen, ihre Klima-Esoterik wissenschaftlich-dezidiert bloßstellen können. Und es wird auch zwangsläufig wieder eine Zeit kommen, in dem die politischen Parameter völlig neu ausgerichtet werden müssen. Die Welt ist stets im Wandel. Das zumindest ist die einzig verlässliche Konstante.

Die Halbwertzeit der Ampel läuft ab

Denn Ideologien, die ihre Überzeugungskraft verloren haben, sind generell nicht mehr restaurierbar. Aktuell wird zwar seitens der linken Obrigkeit noch versucht, die eigene Position mittels Diskreditierung aller anderen durchzusetzen. Für eine Demokratie natürlich absolut zerstörerisch, weil dadurch ein repressives Meinungsklima geschaffen wird. Emotional aufgeladener Wortsalat und neosozialistische Durchhalte-Parolen – getarnt als Nachrichten – haben längst seriöse Informationen ersetzt.

Man kann diesem gesamten, verlogenem Staatsgefüge also nicht mehr wirklich vertrauen. Die Zukunft unserer Kinder und Enkel ist demnach äußerst vage. Mit Sicherheit können wir aber davon ausgehen, dass zukünftige Generationen von Deutschen sich mit den Auswirkungen von jahrzehntelanger muslimischer Besiedlung auseinandersetzen müssen. Schon in wenigen Jahren werden weite Teile unserer Großstädte flächendeckend islamisch geprägt sein.

Grünlinksbunt – die bösartigen Guten

Berlin-Neukölln könnte somit eine Blaupause fürs gesamte Land werden. Und wer glaubt, dass diese hier so großzügig alimentierten Menschen aus Afrika, Nahost und Balkan jemals wieder in ihre Heimatländer zurückkehren werden, ist sicher auch ansonsten eine echte Frohnatur.

Nichts dergleichen wird geschehen. Muslime stellen heute bereits veritable Kontingente an Bürgermeistern, Landräten sowie Lokalpolitikern. Der Regierungschef von Schottland beispielsweise ist bereits ein arabischer Muslim.

Wer den Blick einmal nach Frankreich richtet, kann erkennen, wie es auch bei uns in naher Zukunft aussehen und zugehen wird. Ein Besuch in Marseilles, Lyon oder Montpellier macht klar, wohin der Weg führt. Denn dort haben Jean-Pierre, Jeanette oder Didier schon lange nichts mehr zu melden. Sondern Abdul und Mohammed.

Ampelpolitik: Das Gegenteil alles Wünschenswerten

Unser aktueller Grinsekanzler jedoch, der sich ohne Not und Zwang von grünen Ideologen politisch hat überrollen lassen, der gleichwohl unbeschwert und locker an relevanten politischen Stellschrauben herumdreht und Milliarden verschleudert, wird als das in die geschichtlichen Annalen eingehen, was er tatsächlich ist: Die mit Abstand schwächste und erbärmlichste Figur, welche – vom Zeitgeist getrieben – ein erfolgreiches, rechtsstaatlich und einst intaktes Land zugrunde gerichtet hat.

Abschließend gilt es also zu konstatieren; dass “Nachdenken” alleine nun nicht mehr genügt. Wir müssen nach vorne denken, müssen weiterdenken – und alles dafür tun, dass insbesondere unsere Nachkommen auch die Chance auf ein gutes Leben bekommen können. Ob dies im sichtlich abgewrackten Deutschland überhaupt noch stattfinden kann, wird sich noch weisen. Viele der derzeitigen Prozesse sind leider irreversibel. Wenn wir im eigenen Land wirklich das Ruder nicht mehr herumreißen können, bleibt uns nur noch die Flucht. Wer gut ausgebildet ist und Fremdsprachen beherrscht, der findet auf der ganzen Welt sein Auskommen. Dieser Exodus der deutschen Leistungsträger und Wertschöpfer hat ja im Grunde längst begonnen.

Zum Abschluss sei der große Friedrich Schiller zitiert: “Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei / Und würd er in Ketten geboren / Laßt euch nicht irren des Pöbels Geschrei, / Nicht den Mißbrauch rasender Toren. /Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, / Vor dem freien Menschen erzittert nicht.”