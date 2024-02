Ampel-Chaos: Deutschland im Zeichen verwirrender Signale

Professionell geht anders, da sind sich alle längst einig. Aber Politik ist eben in erster Linie das Primat der Politik. Also eher nicht das Primat der Könner und Kenner. Denn dieses bedeutet in einem von linken Theoretikern bevölkerten Parlamentarismus und seiner Politikwissenschaft nichts anderes als die Anerkennung einer erklärten Vorrangstellung der Politik vor anderen Gesellschaftsbereichen als Dogma. Schaut man in diese Ebenen von staatlicher Politiktheorie, dann kommen schnell Abgrenzungen, wie etwa gegenüber dem Militär oder der Wirtschaft. Bei ersterem könnte man noch nachvollziehen, dass man hier an eine Militär-Junta denkt oder gar an einen entsprechenden Polizeistaat; Punkt Zwei wäre der alte Konflikt zwischen Kapital und Arbeit – mit Lösungen, die beim Trippeln nach Linksaussen immer weniger ökonomische Freiheit bei immer mehr Staat und seinem Dirigismus meinen. Bleibt dann die Frage, wovor und wen also nun das stets und ständig proklamierte „Primat“ denn heute wirklich noch schützt.

Schaut man in der aktuellen Entwicklung insbesondere auf die SPD mit Kanzleramt und Ministern, in der holpernden und stolpernden Ampel, dann erkennt der Betrachter beim Gestümpere dieses längst gescheiterten Koalitions-Projektes die immer unklareren und nebulöseren Grundlagen der deutschen Politik. Erinnern wir uns, woher wir auf Basis des gesellschaftlichen Zusammenhalts der alten BRD eigentlich kommen: Die „soziale Marktwirtschaft“ war eine maßgeblich durch die CDU entwickelte Wirtschaftsform, bei welcher ein freier Markt von einem Sozialstaat unterstützt wird – eine gewaltige Erfolgsgeschichte. Das Ziel war Wohlstand für alle – in Abgrenzung zum Sozialismus der DDR, der nur Mangel und vergleichsweise armutsähnliches Leben für alle in Unfreiheit (nur nicht für die fetten SED-Bonzen und Polit-Kommissare!) zu bieten hatte. Die Aufgabe des Staates sollte es sein, die wirtschaftliche Freiheit so zu kontrollieren, dass der Wohlstand für jedes Mitglied der Bevölkerung ansteigt. Das war gestern.

Der “lebenswerte” Osten…

Als sich 1989 der wilde Osten der BRD anschloss, da wollten die Bürgerrechtler und DDR-Unzufriedenen genau das, was es im Westen gab – und nicht mehr das, was den Osten so „lebenswert“ wie Kuba, Nordkorea oder die damalige UdSSR gemacht hatte. Dank gravierender politischer Falschentscheidungen aber wurde die alte SED nicht mit der gleichen Abwehr wie einst die NSDAP nach 1945 aus dem politischen Leben gedrängt. „Ein historischer Fehler“, wie Ex-Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen heute meint. Stattdessen bekamen sie, auf lange Sicht, vor allem eine SPD, die sich als Scharnier für neue und alte Sozialismusromantik erweisen sollte. SPD-Hardliner wie Genosse Ralf Stegner tröten seit vielen Jahren immer wieder die Losung vom „Primat des Politischen“, womit nicht nur dieser Altlinke eigentlich ein Primat der Linken und ihrer ideologischen Zielsetzungen meint.

Nimmt man einmal die Leichtfertigkeit, mit der sich seit dem Fall der Mauer SPD-Größen, wie etwa die ehemalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Heide Simonis, zu Fragen des Eigentums und der Rolle des Staates äußerten, wird klar, dass es eine Abgrenzung gegen die postkommunistischen Kader der SED/PDS/Die Linke schon kurz nach der Wende gar nicht mehr gab. Die SPD wurde vor unser aller Augen sozialistisch – und keiner wollte es wahrhaben. Simonis gab 2003 (!) zu Protokoll: „Wir Sozialdemokraten sind der Meinung, dass es nicht nur der minimalen Daseinsfürsorge durch den Staat bedarf, sondern ebenso seiner lenkenden Hand – und das bedeutet auch: seiner Umverteilungshand.”

Ultralinke Bevormundungspolitik

Linke, Sozialdemokraten und schließlich die hinzu gekommenen ökosozialistischen Grünen regierten bis vor kurzem noch gemeinsam im Berliner Rathaus mit – und das mit vor allem verkehrstechnisch katastrophalen Folgen. Aber da war die Katze auch längst schon aus dem Sack. Denn bereits anno 2019 war das schlimmste Element ultralinker Staats- und Bevormundungspolitik bereits wieder hoffähig gemacht worden, unter anderem durch den wirren Wichtel Kevin Kühnert, der außer seinem als Monstranz vor sich hergetragenen Schwul-Sein keinerlei Kompenzen als nun gewählter SPD-Generalsekretär vorweisen konnte: Enteignung! Kühneres fadenscheinige Lieblingsvokabel; ein wahres Schreckenswort, wenn man dabei noch an die Enteignungen Stalins oder Maos in ihren Gesellschaften und dem Agrar-Leben denkt, welches nebenher auch noch Millionen unschuldiger Menschen das Leben kosteten.

Es war und ist eben die SPD, welche aus ihrer Zwangsvereinigung mit der KPD in der DDR zur SED und ihrer jüngsten Geschichte absolut nichts, nichts, nichts gelernt hat. Der heutige Ampelpartner in Grün verstärkte diesen politischen Gesinnungsabsturz bei den Genossen leider noch erheblich. Vor allem der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck befürwortete – ebenfalls noch 2019 – ausdrücklich Enteignungen, vor allem in Bezug auf die Wohnungsnot in Städten. Er sagte der “Welt am Sonntag”: “Wenn Eigentümer ein Grundstück weder bebauen noch an die Stadt verkaufen wollten, müsse ‘notfalls die Enteignung folgen’. Es sei ‘absurd’, wenn dieses Recht nur beim Bau von Autobahnen angewandt würde, ‘aber nicht, um gegen die grassierende Wohnungsnot vorzugehen’.“

Wie lange hält die Ampel noch?

Diese Äußerung stand im Zusammenhang mit dem ominösen, linken „Volksbegehren“ unter dem Titel „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ in Berlin. Als es seinerzeit deswegen einen kleinen Sturm der Entrüstung gab, da Linke aller Couleur immer häufiger das asoziale Enteignungs-Unwort streuten, kam wenig überraschend vom damaligen SPD-Vize Ralf Stegner sofort genossenmäßig-begeisterte Zustimmung. Stegner ballte vermutlich die rote Faust und sagte sich wohl, dieses sei genau das Primat des Politischen, welches er doch in Wahrheit meine – nämlich die absolute Vorherrschaft des Staates, der wiederum in den Händen der Linken und ihrer Funktionäre zu sein habe! Pöbel-Ralle Stegner sagte im O-Ton: „Enteignungen als letztes Mittel“ seien nicht auszuschließen.

Nun kommen wir zur Ampel und zur alles beherrschenden Fragestellung: Wie lange hält sie noch? Wann kommt der Crash? Steigt die FDP aus? Um die fade Rolle der FDP zu beschreiben, reicht ein einfacher Hinweis, denn über das Wendehals-Gewackel dieser Liberalismus-Karikatur wurde sich schon oft genug hämisch und kritisch ausgekübelt. Es genügt die Feststellung, dass in dieser Ampel drei Gefangene im ideologischen Raum wie tote Fische von jeweiligen Strömungen hin und her geschwappt werden. Sie sind nicht in der Lage, sich von diesem Raum zu befreien, in welchem sich die Grünen allerdings aber auch eher pudelwohl fühlen, da sie immer noch und scheinbar unbegrenzt Schaden anrichten (lassen) können, die Sozen immerhin noch den Bademeister stellen und die FDP, vor lauter verschlucktem Wasser, ganz mit Röcheln und Todeskampf beschäftigt ist.

Stop oder go

Anders gesagt: Auf die einst funktionierende „soziale Marktwirtschaft“ kam der Deckel drauf, der sich „Grüne Ökoplanwirtschaft“ nennt – und immer weniger mit freier Marktschaft und erklärter und gewollter Wohlstandsschöpfung zu tun hat. Die “SPD des kleinen Mannes“, die einst Persönlichkeiten wie Willy Brandt, Hans Apel, Herbert Wehner oder Helmut Schmidt hervorbrachte – allesamt strikte Anti-Kommunisten! – hat sich über das Thema „Enteigungen“ inhaltlich völlig zerlegt. Sie ist inzwischen nicht mehr Fisch noch Fleisch und nur noch mit blödem Gesicht blökendes Anhängsel der Grünen.

Das Modell „Ampel“ wird es auch wohl nie wieder geben. Gleich zu Beginn hätte man sich auch über diese fatale Symbolik mokieren können. Denn diese „Signalleuchte“ blinkt fast ausschließlich in Städten und in größeren Ortschaften, wobei Gelb immer nur der Übergang zu Stop oder Go ist. Eine Ampel ist also das perfekte Symbol für ständigen Start und Stopp mit einem Gelb dazwischen, welches sich nur kurz beiden Richtungen im Übergang zuwendet, aber von alleine nie lange leuchtet. Anders gesagt: Die FDP ist nicht ganz dicht! Wie konnten Lindner und Co. nur meinen, dass sich mit Enteignungs-Nostalgikern, also Politikern mit inhaltlichem Bezug zu den großen Katastrophen des letzten Jahrhunderts, eine „Fortschrittskoalition“ formen ließe. Fortschritt? Der Mittelstand stirbt, die Insolvenzwelle schwappt über, viele Firmen wandern aus, eine große Massenarbeitslosigkeit wird kommen. Die Ampel-Schwimmer werden erst dann ihr Aus verkünden (oder es wird ihnen verkündet), wenn der Druck oder besonders heftige Ereignisse von außen kommen und das Berliner Aquarium zerplatzen lassen. Horch, was kommt von draußen rein…?!?