Ampel-Haushalt: Der nächste Verfassungsbruch ist vorprogrammiert

Auch von Seiten namhafter Ökonomen häufen sich die Warnungen an die Ampelregierung, mit ihren geplanten Tricks zur Rettung ihrer transformationspolitischen Haushaltspläne gleich die nächsten Kraftloserklärungen des Bundesverfassungsgerichts zu provozieren: Auch der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, erachtet das erneute Aussetzen der Schuldenbremse im nächsten Jahr als “verfassungsrechtlich fragwürdig“. Die Ausrufung einer nochmaligen nationalen “Notlage” als erkennbares Muster zur Legalisierung eines Bruchs haushaltsrechtlicher Regeln sei “für die kommenden Jahre” nicht tragfähig, so der Institutschef in einem Papier, das er anlässlich der gegenwärtigen Haushaltsverhandlungen in Berlin vorlegte. Mit fortdauernder Nutzung der Ausnahmeklausel stelle sich die Frage, “wann und wie es überhaupt noch eine Normallage geben kann“, schreibt Hüther laut “dts Nachrichtenagentur”.

Würde die Bundesregierung 2024 die Schuldenbremse erneut aussetzen, wäre dies das fünfte Jahr in Folge. Das Erklären einer neuen Notlage eröffne zudem “keine verlässliche Aussicht auf eine Bewältigung der transformativen Infrastrukturinvestitionen“. Allerdings sind auch Hüthers Alternativvorschläge nicht viel fragwürdiger als das, was die Ampel im Schilde führt: Der Ökonom empfiehlt als “belastbare Lösung” für die Haushaltskrise die Gründung eines 500 Milliarden Euro (!) schweren “Transformations- und Infrastrukturfonds“, der nach dem Vorbild des Bundeswehr-“Sondervermögens” im Grundgesetz verankert ist, über zehn Jahre laufen und für Bund und Länder gelten soll.

Nur Teil des Problems

Dessen Vorteil bestehe darin, “dass für den Bundeshaushalt und die Länderhaushalte die Durchsetzung der Schuldenbremse gestärkt wird“. Der Fonds solle alle Investitionen in den Umbau der Infrastruktur finanzieren dürfen. Explizit nennt Hüther die Bereiche Schiene, Autobahn, Übertragungsnetz Strom, Glasfaserausbau und G5-Netz, Ladeinfrastruktur oder Wasserstoffnetz. Die aktuellen Verhandlungen darüber, wie sich ein 30 Milliarden Euro großes Loch im Bundeshaushalt 2024 schließen lässt, das sich nach einem Urteil des Verfassungsgerichts zur Haushaltspolitik aufgetan hat, tangieren bekanntlich nur einen Teil des Problems.

Dass es sich allerdings bei den “Sondervermögen” selbst um eine strukturelle Umgehung der Schuldenbremse handelt und dass vor allem so der eigentlichen Frage ausgewichen wird, ob die in Wahrheit über 260 Milliarden Euro schweren Klimasubventionen und Umverteilungsorgien zur Abmilderung der Schäden der eigenen Politik nicht grundsätzlich gestrichen werden müssten, indem zu einer Politik der Vernunft zurückgefunden wird – das wird hier leider nicht einmal am Rande thematisiert, auch nicht von Hüther. Die Tricks zur “Absicherung” einer höheren Nettokreditaufnahme auch im nächsten Jahr wieder könnten dann nämlich völlig entbehrlich sein, wenn vor allem in der Energiepolitik wieder Ehrlichkeit und Bekenntnis zum Bewährten – einschließlich der Atomkraft – Einzug hielten.