Ampel überweist über 400 Millionen deutsches Steuergeld nach Thailand – faktisch für AKW-Ausbau

Die Politik der Ampel-Regierung ist so dermaßen absurd, bösartig und irrsinnig, dass sie sich rational gar nicht mehr fassen lässt. Man kann sich nur noch darauf beschränken, ihre Abgründe zu beschreiben und darauf zu hoffen, dass ein irdisches oder jenseitiges Gericht diesem aberwitzig deutschlandzerstörerischem Treiben ein Ende bereiten möge. Im November verkündete Ernst Reichel, der deutsche Botschafter in Thailand, mit stolzgeschwellter Brust gegenüber seinem Gastland, dass Deutschland nun 422 Millionen Euro zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels gewähren werde. Als Grund erklärte Reichel dabei in schlimmstem Grün-Sprech, sowohl Deutschland als auch Thailand bekämen “die Auswirkungen des Klimawandels am eigenen Leib” zu spüren, da trockene Sommer, heftige Stürme und schwere Überschwemmungen immer häufiger würden.

Diese apokalyptischen Darstellungen sind zwar wissenschaftlich unhaltbar und einfach falsch; sie fügen sich jedoch passend ein in die allgemeine Klimahysterie. Weitaus schlimmer ist, dass der deutsche Weltrettungswahn auch in diesem Fall wieder abstruse Früchte treibt: Denn ausgerechnet Thailand gehört zu den Ländern, die am meisten von den deutschen Finanzhilfen zur “Bekämpfung” dieses angeblichen globalen Problems profitierten – was konkret bedeutet, dass es in den Genuss einer beispiellosen Veruntreuung und Zweckentfremdung öffentlicher Gelder Deutschlands kommt. Der Botschafter frohlockte: „Wir stehen beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft vor den gleichen Herausforderungen“. Deshalb also der Geldsegen für das Königreich, dessen milliardenschwerer Herrscher auch auf deutschem Boden einen spätbarocken ausschweifenden Lebensstil pflegt.

Den deutschen Bauern Geld wegnehmen und nach Südostasien überweisen

Das ist aber nicht alles: Am 7. Dezember fand in der deutschen Botschaft in Bangkok auch noch eine Konferenz über “wirksame Strategien gegen den Klimawandel” statt, auf der erörtert wurde, wie Deutschland, Thailand und andere Länder gemeinsam gegen diese vermeintliche globale Bedrohung vorgehen können. Der eigentliche Knaller liegt aber in dem, was Thailand als ganz konkrete Schritte zur Verwirklichung einer “klimagerechten Energieversorgung” einzuleiten plant: Geplant ist nämlich vorrangig die Errichtung eines Kernkraftwerkes. Die endgültige Entscheidung darüber wird Energieminister Piraphan Salirathavibhaga treffen; derzeit überarbeitet sein Ministerium noch den Teil des Energieentwicklungsplans (PEP), der das Verhältnis von Erdgas und erneuerbaren Energien sowie Maßnahmen zur Energieeinsparung regeln soll. In diesem überarbeiteten Plan soll der konkrete Vorschlag für den Bau des ersten thailändischen Kernkraftwerks enthalten sei.

Man muss sich das vor Augen halten: Ausgerechnet die Ampel, die eigene Industrie ruiniert und die Deutschen mit ihrem destruktiven und ideologiegetriebenen, gänzlich sinnfreien Atomausstieg und, daraus resultierend, den teuersten Strom- und Energiepreisen gezielt verarmt (und auch noch die Chuzpe hat, dies Russland in die Schuhe zu schieben!), schafft nun die finanziellen Voraussetzungen für den Atomeinstig der thailändischen Regierung. Aus thailändischer Sicht macht die Entscheidung für Atomenergie Sinn: Denn längst hat alle Welt erkannt, dass der deutsche Ausstieg aus dieser sichersten aller Energiequellen das Land in den wirtschaftlichen Abgrund gerissen hat – und dass, wenn wirklich eine CO2-reduzierte grundlastfähige Energieversorgung im Vordergrund stehen soll, nur Atomkraft in Betracht kommt. Andere Länder sind offensichtlich nicht bereit, ihre Unternehmen und Bürger durch explodierende Energiepreise in die Pleite oder Armut zu treiben, bloß um der Chimäre von der „Klimaneutralität“ nachzujagen – und ausgerechnet diese Länder erhalten von Deutschland das Geld, das den eigenen Bauern aus der Tasche gezogen wird. Am Ende wird Deutschland also das erste thailändische Atomkraftwerk als Mittel gegen den Klimawandel faktisch finanzieren (wie indirekt auch bereits die Kernkraft in der Ukraine oder in verschiedenen Entwicklungsländern) – während im eigenen Land die sichersten Atommeiler der Welt aus dem gleichen Grund abgeschaltet wurden.