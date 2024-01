Anschlag auf Istanbul Kirch: Wo immer Muslime die Mehrheit stellen, leben Christen gefährlich

Die Taktik des Islams und seiner ewigen Opferrolle ist hinlänglich bekannt: Da behauptet der türkische Präsident Erdogan gerne mal den haarsträubenden Blödsinn, dass seine Glaubensbrüder in Europa zu den “neuen Juden” gemacht werden und dass sich die gesamte westliche Welt auf einem “Kreuzzug” gegen die Muslime befinde. Die Wahrheit sieht jedoch genau andersherum aus: Die Hamas hegt unfassbare Vernichtungsphantasien gegenüber Israel und den Juden, und auch der “Islamische Staat” hat zu Beginn dieses Jahres Jahres zur weltweiten Gewalt gegen alle “Ungläubigen” aufgerufen. Mit fatalen Folgen: Ausgerechnet in Erdogans Türkei wurde nun abermals eine christliche Kirche zum Ziel eines abscheulichen Übergriffs. Am Sonntag wurde die katholische Kirche Santa Maria im Istanbuler Stadtteil Sariyer von Anhängern des Islamischen Staats gestürmt; dabei wurde ein Mann ermordet.

Das Opfer sei ganz gezielt ausgewählt worden, hieß es. Über die “Amaq News Agency” ließ die Terrorgruppe verlauten, der Angriff folge dem Aufruf der IS-Führung, um Christen und Juden überall ins Visier zu nehmen. bei dem Angriff waren zwei maskierte Männer am Sonntagvormittag in das Gotteshaus gestürmt und hatten sofort das Feuer auf die Betenden eröffnet. Rund 40 Besucher befanden sich zur Tatzeit in der Kirche, der Gottesdienst war in vollem Gange. Nur wenige Stunden später nahm die türkische Polizei zwei Verdächtige fest. Bereits im Dezember letzten Jahres hatten die türkischen Sicherheitskräfte 32 Personen in Gewahrsam genommen, die Anschläge auf christliche Kirchen und Synagogen geplant hatten. Da diese antichristliche Gewalt nicht erst seit gestern tobt und nicht nur durch IS-Anhänger, sondern auch durch andere radikal-muslimische Gruppen immer wieder Angriffe auf Christen und ihre Kirchen erfolgen (vor allem, seit Erdogan mit der laizistischen Tradition Atatürks gebrochen und eine massive islamistische Politik eingeleitet hat), ist die Türkei selbst mittlerweile zu 99 Prozent muslimisch.

Instrumentalisierter Terror

Nur noch rund 180.000 Christen leben in dem Land. Von der vorgeblichen “Friedensreligion” Islam und irgendeiner angeblichen Toleranz gegenüber Andersdenkenden wie immer keine Spur. Stattdessen tritt das Land immer wieder als Rückzugsort von IS-Kämpfern in Erscheinung, die Erdogan einst als Gegenspieler der verhassten Kurden willkommene Verbündete waren. Von Seiten des IS wird per Audiobotschaften permanent dazu aufgerufen, Christen und Juden vor allem in Europa und den USA mit Gewalt zu bekämpfen. Der Verfassungsschutz warnte daher schon vor einigen Wochen vor möglichen Anschlägen. Selbst dessen auf den paranoiden “Kampf gegen Rechts” monofixierter Präsident Haldenwang befürchtete, dass der Terror „neue Qualitäten“ erreichen könne.

Abermals wird vor allem der Terror der Hamas dazu instrumentalisiert, vor allem junge Menschen gegen die Juden und den Westen aufzustacheln. Deutliche Worte hierzu fand Israels neuer Außenminister Katz: „Wir befinden uns im dritten Weltkrieg mit dem radikalen Islam“. Nicht nur sein Land, auch Europa sei in einer akuten Bedrohungslage und dürfe seine Augen davor nicht verschließen. Viele grauenhafte Dinge, welche die Hamas den Israelis antun, erinnern nicht erst seit dem 7. Oktober an die düstersten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Katz hat recht mit der Feststellung, dass inzwischen nicht nur der Staat Israel, sondern die gesamte westliche Welt davon betroffen ist – zumal sich vor allem in Nordafrika entlang der Mittelmeerküste immer mehr Scharia-Staaten etabliert haben. Problematisch sieht Katz auch die aktuelle Flüchtlingspolitik: Anstatt einen positiven Einfluss auf ihre Gastgeberländer zu haben, werde in den aufnehmenden Ländern – namentlich Deutschland – Stück für Stück eine “radikale Politik” aufgebaut, auf die Islamisten zunehmend Einfluss gewönnen.

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.