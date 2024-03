Antidemokraten wollen geplantes TV-Duell mit Björn Höcke verhindern

Bei den Blockparteien – nicht nur, aber besonders in Ostdeutschland – geht vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen im September zunehmend die nackte Panik vor der AfD um: Ein für den 11. April geplantes Fernsehduell zwischen dem Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt und AfD-Chef Björn Höcke auf dem Sender „Welt“ wurde nun aus hanebüchenen Gründen kritisiert – weil es am Jahrestag der Befreiung der NS-Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora stattfinden soll. Innenminister Georg Maier (SPD) und der Linken-Landesvorsitzende Christian Schaft forderten Voigt auf, das TV-Duell abzusagen.

Maier faselte auf Twitter: „Jahrzehntelang war unter demokratischen Parteien klar: Nazis bietet man keine Bühne. Es war selbstverständlich, dass man NPD und andere Antidemokraten nicht zum politischen Schaulauf einlädt. Sie nutzen jegliche Möglichkeit, die Demokratie verächtlich zu machen.“ Wer “Rechtsextremen eine Plattform” biete, normalisiere deren Hetze. Schaft hieb in die gleiche Kerbe: „Wer dem Faschisten Höcke eine Bühne bietet und dann auch noch ausgerechnet am Tag der Befreiung der Thüringer Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora, der ignoriert entweder die Thüringer Geschichte oder dem ist Ego-Show wichtiger.“ Staatskanzlei-Chef Benjamin-Immanuel Hoff (ebenfalls von der Linken) bezeichnete Voigts Entscheidung als „geschichtsvergessenes Armutszeugnis“ und sprach von einem „Schlag ins Gesicht der Hunderttausenden, die für die Demokratie und gegen Rechts auf die Straße gehen“. Die Thüringer Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling empörte sich, die CDU suggeriere, Höcke wäre ein “normaler politischer Gegner”.

Der einzige, der seine Gegner nicht beschimpft, ist Höcke

Was hierzulande “Norm” ist, möchten gerne die politischen Altparteien-Sittenwächter also exklusiv bestimmen. Ihr unsägliches antidemokratisches Gerede zeigt abermals, dass die linken Parteien sich nicht nur intellektuell in Auflösung befinden: Weil sie argumentativ absolut nichts mehr anzubieten haben, überschlagen sie sich in dem hysterischem Unsinn, Björn Höcke als “Antidemokraten” und “Faschisten” zu diffamieren – weil natürlich ausgerechnet Antidemokraten und Faschisten bekanntlich auch an demokratischen Wahlen teilnehmen und sich dazu auch noch im Fernsehen zur Diskussion zu stellen bereits sind. Man fragt sich immer öfter, ob solche Figuren an das, was sie im Zustand der Dauerentrüstung äußern , tatsächlich glauben und wen sie damit eigentlich noch beeindrucken wollen. Bei den ostdeutschen Wahlen dürfte ihnen jedenfalls ein Debakel drohen: Im Januar lag die AfD in Thüringen in einer Umfrage bei 36 Prozent, die CDU bei 20, SPD und Grüne bei neun respektive fünf und die Linke immerhin noch bei 17 Prozent.

Die CDU hält bislang an dem TV-Termin fest, begründete dies aber ähnlich undemokratisch-überheblich: „Es ist wichtig, Herrn Höcke ins Licht zu ziehen und die AfD inhaltlich zu stellen anstatt der Sachdebatte auszuweichen. Der 11. April ist der richtige Tag, weil er mahnt, wohin rechtsextremes Gedankengut führen kann“, hyperventilierte Andreas Bühl, der parlamentarische Geschäftsführer Thüringer CDU-Fraktion. Man darf gespannt sein, wie die Wähler in Thüringen diese Arroganz sehen und wie sie die Tatsache honorieren, dass Björn Höcke sich nicht nur auf das TV-Gespräch freut, sondern der einzige Parteienvertreter ist, der seine politischen Gegner nicht beschimpft, sondern sich ihnen im Gegenteil zur Diskussion stellt.