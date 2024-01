Asoziales Berlin: 3-Quadratmeter-Wohnboxen für deutsche Obdachlose

Egal ob Luxus-Kreuzfahrtschiff, Fünf-Sterne-Hotels, umgebaute Turnhallen oder historische Schlösser: Um die zu uns strömenden Flüchtlinge bequem zu betten, ist offenbar keine Idee absurd genug, ist kein Aufwand zu hoch. Obwohl die Kapazitäten längst erschöpft sind, wird sich kommunalseitig weiterhin verausgabt, was das Zeugs hält. Hingegen bekundet der angebliche Sozialstaat Deutschland gegenüber deutschen Obdachlosen durchaus, dass er vor Härten nicht zurückscheut, und zeigt hier gerne seine hässliche Fratze.

Denn wie die “Berliner Zeitung” berichtet, wurden im Problembezirk Neukölln sechs Wohnboxen errichtet, um kartoffeldeutschen Pennern in den kalten Wintermonaten ein gnädiges Dach über dem Kopf zu bieten. Den solcherart Beglückten stehen – im Gegensatz zu morgenländischen, oft passlos eingereisten “Asyl”-Suchenden, für die exklusive Unterbringungen (gerne auch samt Catering) bereitgehalten werden – atemberaubende drei Quadratmeter Platz zur Verfügung. Soziales Wohnen sieht natürlich völlig anders aus, aber hey: “Niemandem wird etwas weggenommen“, und es ist natürlich total Nazi, Flüchtlinge gegen einheimische Prekäre “auszuspielen“.

“Safe Place” für Obdachlose

Von außen erwecken die Kabinen ein wenig den Anschein von Klohäuschen; drinnen gibt es nackte Spanplatten statt einer vernünftigen Wandbekleidung. Immerhin: Eine Zahnbürste, Zahnpasta, einen Verbandskasten, einen Teller, Toilettenpapier, eine Schüssel, einen Schlafsack, ein Handtuch und eine Decke werden zur Begrüßung großzügig gereicht. Außerdem soll den Obdachlosen ein wenig “Privatsphäre” gewährleistet werden, hieß es. Von einem „Safe Place“ ist die Rede; der ist zur Abwehr von Übergriffen oder Verteilerkämpfen auch nötig, denn schließlich ereignet sich im besten Deutschland aller Zeiten auch schon so mancher Übergriff durch “Täter mit Migrationsgeschichte” auf die Ärmsten der Armen. Bereits vor Jahren gab es mit an Särge erinnernden Schlafkapseln ein ähnlich absurdes Behausungsprojekt für Obdachlose. Ähnlich grotesk war die Idee mit Kälte-Iglus in Form einer amerikanischen Briefkastenbox, die gerade mal so Platz zum beschwerlichen Hineinkrümmen bieten.

Hochzufrieden und beglückt zeigen sich jedenfalls die linksgrünen Anwohner in der Neuköllner Hertzbergstraße: Sie sind insbesondere froh, dass anstelle der Obdachlosen-Wohnklos „keine Luxuslofts“ entstanden. Alles, was in Richtung Gentrifizierung geht, wäre ja auch pfui! Und in der Tat: Heizungen und sanitäre Anlagen sind zumindest auf den Bildern an den Wohnkabinen keine zu erkennen; immerhin: beigestellte Dixie-Klos existieren. Die Materialkosten belaufen sich pro Box auf circa 5.000 Euro. Bis zu 14 Grad Minus herrschten dort im letzten Winter. Im November 2022 kam es in der Gegend zu einer versuchten schweren Brandstiftung auf einen Obdachlosencontainer. Vorsorglich sollen deshalb nicht mehr als sechs Wohnboxen errichtet werden: Die Angst vor “Schwerpunktbildung” sei zu groß. Das gilt anscheinend nur für die Schwerpunktbildung von Deutschen im eigenen Land; für ganze Container-Gettos voll zu einem erheblichen Teil gewaltbereiten, drogenkonsumierenden und in den Arbeitsmarkt absehbar unintegrierbaren männlichen Jungmigranten, wie sie berlinweit anzutreffen sind, anscheinend jedoch nicht.

Ausgetafelt

Die Obdachlosen können für mindestens drei Monate in den Boxen hausen, müssen jedoch “nachweisen”, dass sie an ihrer Situation etwas ändern wollen. Das Verständnis, dass auch noch andere Menschen in den Wohnboxen leben, ist eine weitere Grundvoraussetzung fürs Bleiberecht. Auch das sind Vorgaben, die bei Neuankömmlingen aus Schwarzafrika oder Tausendundeinernacht niemanden zu stellen wagt (das wäre ja diskriminierend bis rassistisch!), doch bei deutschen Tippelbrüdern geht das in Ordnung; sie bringen ja auch leider nichts mit, was wertvoller als Gold ist (dies kann man im erwähnten Artikel der “Berliner Zeitung” mehr als nur indirekt zwischen den Zeilen herauslesen).

Initiiert wurden die Unterkünfte übrigens von “MyWay”, einer Organisation für Menschen mit Wohnungsnot; errichtet wurden sie von der Union Sozialer Einrichtungen (USE), die benachteiligten Menschen Arbeitsmöglichkeiten verschafft. Mittlerweile gibt es in ganz Berlin 60 solcher Wohnboxen, während parallel dazu der Wohnraummangel immer dramatischer zunimmt. Angeblich fehlen der Hauptstadt bereits 100.000 Einheiten, um einen halbwegs ausgeglichenen Wohnungsmarkt gewährleisten zu können. Zudem geht man davon aus, dass es in Berlin bis 2028 nur noch 58.000 Sozialwohnungen geben wird; 2016 waren es noch etwa 115.000. Dementsprechend auch die Zahl der Berliner Obdachlosen weiter: Schon 2020 wurde eine Dunkelziffer von etwa 10.000 von ihnen angenommen. Die meisten von ihnen sind Stammkunden bei den Tafeln, die – wie überall in Deutschland – auch in Berlin, dank der schleichenden Verarmung der einheimischen deutschen Bevölkerung und der Übernutzung durch ukrainische und sonstige “Kommensalen”, an ihre Grenzen stoßen.