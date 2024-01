Auf, auf zum Kampf!

Wir alle hatten es befürchtet, jetzt ist es passiert. Soweit waren wir auf dem Weg zur Erfüllung der auf der Zentralkonferenz des Weltforums verabschiedeten Vorgaben der Letzten Sozialistischen Internationale bereits vorangeschritten… und nun sollen alle Anstrengungen umsonst gewesen sein? Tausende Opfer von Messerschlitzereien und Verwaltigern, die erfolgreiche Deindustriealisierung, die weltrekordverdächtigen Abgabenquoten, Gas- und Strompreise, den allumfassenden Wohlstandsverzicht haben wir voller Scham und Schuld als Vorwärtsweisende im Sinn der höheren Sache akzeptiert. Und jetzt das!

Freunde Zuckerbergs! Was nun unserem geliebten Führer im Norden vor den Augen der Welt widerfuhr, ist einfach der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Barhäuptig, im Schafsstrickpulli, wird das ökonomische Zentralgestirn des globalen Modellprojekts deutscher Nation nach seinem vom Munde abgesparten Kurzurlaub auf der unwirtlichen Hallig Hooge von einem radikalisierten, mit illegalen Sprengkörpern ausgestatteten, als gesichert regierungsfeindlich eingetragenen Traktoristenmob überfallen und aufs tosende Meer zurückgetrieben. Das Empörendste: Nicht etwa auf den bedenklichen Fußabdruck der dieselgestützten Friesenfähre wollten die Protestbauern aufmerksam machen – nein: Die losgelassene Agrar-RAF will allen Ernstes in letzter Sekunde die Weltrettung verhindern! Durch blanke egozentristische Verweigerung ihres Zehnten und Blockade der Volksmindestversorgung!

Küstenkonzert gegen den unprogressiv-reaktionären Klassenfeind

Das ist ohne jeden Zweifel… jawohl… das ist Nötigung, mit bereits jetzt feststehender besonderer Schwere der Schuld! Die ungeheuerliche Hetzjagd zu Schlüttsiel, liebe Freunde, wird als der Moment in die Geschichte eingehen, der uns allen die Augen und Herzen geöffnet hat! Und so rufe ich Euch auf: Lasst uns in dieser schweren Sunde zusammenstehen! Wirsind nicht allein! Die große weise Ethikrätin Buyx hat sich nach langer Pause angesichts der kritischen Situation gemeldet und bereits den Weg aus den Rauhnächten gewiesen. Die bedeutendsten Köpfe aus Politik, Kunst und Medien werden bereits in Kürze über die regulären Sender zum großen Küstenkonzert gegen den unprogressiv-reaktionären Klassenfeind aufrufen.

Als weithin sichtbares Signal und Zeichen der Solidarität erhält der heldenhaft agierende Fährmann in Bälde das Bundesverdienstkreuz. Lasst uns also an den Händen fassen und deutlich machen: Wir lassen uns unsere Art zu Sterben nicht von einer radikalisierten Minderheit aus unterwanderten Heimatkundlern, Massentierhaltern und Glyphosatpreppern nehmen! Auf zum letzten Gefecht! Sozialismus und Planwirtschaft werden siegen! Müssen siegen! Dieses Mal!