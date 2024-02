Im Oktober 2023 ist das Buch „Aus der Systemkrise zur Freiheit – Chancen und Lösungen“ von Hermann von Bering erschienen. Es gab und gibt viele Bücher, die die große Krise der Corona-Jahre seit 2020 nachvollziehbar zu erklären versuchen; doch am Ende bleibt der Leser oft zurück und fragt sich: Und was dann? Wie kommen wir aus der Misere wieder heraus? Wo soll es hingehen? Welche Perspektiven und Alternativen gibt es für die Zukunft? Genau das sind die Fragen, die von Bering ausführlich untersucht, womit er sich so wohltuend von den reinen “Systemkritikern” unterscheidet. Er schlägt die Brücke vom Verstehen der Zusammenhänge hin zu sinnvollen Entwürfen für die Zeit nach der Krise.

Nach Berings Überzeugung ist jetzt der Moment gekommen, sich vorzubereiten – und dazu liefert er jede Menge Denkansätze; von der Politik und Justiz über die Wirtschaft, vom Geldsystem bis hin zum Schulsystem, von der Gesundheit und der Umwelt bis zur Wissenschaft. Von Bering ist ein wahrer Generalist, was ihn befähigt hat, ein so vielschichtiges und umfassendes Werk zum Thema vorzulegen. Er versteht es, den Leser zu fesseln und bringt auch schwierige Zusammenhänge leicht verständlich und in einfachen Worten auf den Punkt. So macht es Spaß, ihm zu folgen.

Lösungswege, die zuversichtlich stimmen

Auch einige ironische Seitenhiebe mochte er sich dabei nicht verkneifen. Ich wurde auf Berings Buch aufmerksam, weil er mich um Erlaubnis bat, darin der von mir entwickelten „Humanen Marktwirtschaft“ ein Kapitel widmen zu dürfen. Ich war zwar der Meinung, dass es kaum möglich sein könne, diese noch „komprimierter“ darzustellen, als ich es in meinem Buch bereits getan hatte, ohne dass darunter der Aussagegehalt leidet und meine Thesen an Klarheit verlieren. Doch genau das ist von Bering gelungen. Er hat eben das Talent, die Dinge so zu verdichten und zu erklären, dass sie jeder leicht nachvollziehen kann.

In den letzten Kapiteln erläutert er übrigens auch die spezielle völkerrechtliche Situation Deutschlands, die komplett anders ist, als es uns gesagt wird. Doch genau daraus ergeben sich Lösungswege, die Hoffnung machen, aus der Misere herauszufinden. Lassen Sie sich überraschen! Ich selbst habe das Buch mit Freude gelesen, denn es vermittelt genau das, was derzeit so dringend in diesem Land gebraucht wird: Nämlich Hoffnung und Zuversicht.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Anderweltonline.