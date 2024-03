Australische Studie bestätigt: “Long Covid” gibt es nicht

Unter all den mittlerweile entlarvten und durchschauten Corona-Lügen hält sich eine dennoch weiterhin hartnäckig – und das selbst selbst bei Menschen, die ansonsten eine kritische Distanz zum “Pandemie”-Wahn der Jahre 2020-2022 aufgebaut haben : Um über die katastrophalen Nebenwirkungen der Corona-Impfungen hinwegzutäuschen, hat man in Deutschland und anderen Ländern die Krankheit „Long Covid“ erfunden, die auch den zusätzlichen praktischen Zweck erfüllt, die vermeintlich anhaltende Gefährlichkeit einer Corona-Infektion zu unterstreichen. Praktischerweise greift sie unspezifische Symptome und subjektive Missempfundungen auf, die von praktisch jedermann und immer schon empfunden wurden – auch nach jeder anderen Atemwegsinfektion – und umso stärker sind, je mehr man in sich hineingehört, und verquickt sie mit allen möglichen sonstigen Wehwehchen, die man früher mit Stress, Burnout oder psychosomatischen Problemen erklärt hätte, beziehungsweise greift auch ernstere Gesundheitsprobleme ohne jeden realen Bezug zu Corona auf – und subsumiert diese als Erscheinungsbild dieser angeblichen Krankheit. Speziell in Deutschland jedoch dient dieses Syndrom einem Hauptzweck: Die Impf-Nebenwirkungen – als “Post-Vac-Syndrom” klassifiziert – Corona selbst in die Schuhe zu schieben und zu “Long Covid” umzudichten – womit genau die Fehltherapie nachträglich legitimiert wird, die erst zu den meisten Beschwerden geführt hat.

Eine Studie des australischen Bundesstaates Queensland kommt nun jedoch zu dem Fazit, dass diese Krankheit gar nicht existiert und gestrichen werden sollte. Die Symptome von Betroffenen würden sich nicht von denen anderer Patienten unterscheiden, die an den Folgen etlicher sonstiger Virenerkrankungen litten. Deshalb sei es an der Zeit, die Bezeichnung „Long Covid“ zu streichen – auch, weil es sich einen „angstmachenden Ausdruck“ handele.

“Unnötige Ängste und übermäßige Wachsamkeit”

Die Forscher hatten 5.112 Kranke im Alter ab 18 Jahren befragt, die 2022 einen Corona-Test gemacht hatten – und zwar unabhängig von dessen Ergebnis. Ein Jahr später befragten sie sie zu ihren Symptomen und ihrer Lebensqualität. 16 Prozent der Befragten gaben an, unter Symptomen zu leiden, 3,6 Prozent berichteten über „mäßige bis schwere Funktionsbeeinträchtigungen“ in ihrem Alltag. Es fanden sich jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass positiv Getestete diese Symptome in höherem Maße erlitten als jene mit negativem Testergebnis oder einer Grippeerkrankung. Für die Wissenschaftler steht daher fest: Jene, die diese Befunde auf “Long Covid” zurückführen, “implizieren fälschlicherweise, dass es etwas Einzigartiges und Außergewöhnliches an länger anhaltenden Symptomen im Zusammenhang mit diesem Virus gibt.“ Dies sei jedoch falsch und könne zu „unnötigen Ängsten und in manchen Fällen zu einer übermäßigen Wachsamkeit gegenüber längeren Symptomen führen, die die Genesung behindern können“, erklärte Dr. John Gerrard, der Chef des Public Health Services von Queensland und Leiter der Studie.

Das Papier soll im nächsten Monat auch auf dem Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten 2024 in Barcelona vorgestellt werden. Man darf gespannt sein, ob es dort irgendwelche Aufmerksamkeit erfährt, geschweige denn zu der geforderten Korrektur dieses verlogenen Irrwegs führen wird – obwohl davon an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auszugehen ist. Aller Erfahrung nach wird auch diese Studie wieder totgeschwiegen und stattdessen am “Long-Covid“-Märchen festgehalten werden – zumal bereits Unsummen in die Erforschung dieser Pseudokrankheit gesteckt werden, die den Menschen nur unnötige Angst einjagt und dem Zweck dient, vom Impfverbrechen abzulenken.