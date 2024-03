Babyboomer: Die goldenen Jahrgänge

Nach dem Zweiten Weltkrieg betrat eine Generation außergewöhnlicher Menschen die Weltbühne: Die Babyboomer – im weiteren Verlauf kurz “die Goldenen” genannt. Dieser zwischen 1955 und 1968 geborenen Alterklasse schenkte das Leben alles, was es zu bieten hat: Schönheit, Intelligenz, Empathie und die Toleranz für Lactose, Gluten, Fruktose und Histamine.

Kurz zusammengefasst: Seit den Schultagen von Achilles, Herakles, Iason und anderen Schülern des Cheiron gab es in der Geschichte keine vergleichbare, vom Schicksal so verwöhnte Gruppe von Zeitgenossen wie “die Goldenen“.

Unvergleichliche Fähigkeiten

Alle, die beginnend mit den 1960er Jahren bis Ende der 1970er Jahre des vergangenen Jahrhunders in Deutschland (außer Berlin, Bremen, Hamburg und ganz Hessen) zur Schule gingen, verließen selbige mit heute annähernd vergessenen Fähigkeiten: Diese Menschen können lesen, schreiben, rechnen – und finden bis heute ohne Hilfe von Google Maps die eigene Toilette. Sie können Straßenkarten lesen, können ungefähr zeigen, in welcher Richtung sich Norden, Süden, Westen, Osten befinden und ihre Möglichkeiten, sich selbst zu ernähren, gehen weit über den Handyanruf bei Lieferando hinaus.

Man könnte sich gar zu der Behauptung versteigen, dass “die Goldenen” sogar wissen, wie man ohne Mikrowellengerät eine Mahlzeit erwärmt – denn Pfannen, Töpfe, Schüsseln und Auflaufformen sind für sie keine archäologischen Beweise für außerirdische Existenzen, sondern Gegenstände des tägliche Gebrauchs. Die für heutige Lehrstellenanwärter mit Abitur und/oder Bachelor in Heißluftistik fast unlösbare Aufgabe, ein 2,10 Meter langes Brett in drei gleich lange Einzelteile zu zerlegen, meistern sie mit Links (nein, nicht das Internetzeugs, sondern die linke Hand bei Rechtshändern).

Die Millenials, Generation Z und der Untergang

„Die Goldenen“ begingen im Verlauf Ihres Lebens einen schwerwiegenden Fehler (oder manche sogar mehrere schwerwiegende Fehler): Sie vermehrten sich. Heraus kam die Generation Y (Y wie das Fragewort “Why“, also: warum?), die lieber fünf Stunden diskutieren als 10 Minuten zu arbeiten, und noch später die Generation Z (im weiteren Verlauf kurz „Generation Doof“ genannt, da die sogar dämlich zum Diskutieren und dementsprechend auch zu unterbelichtet für Erwerbsarbeit ist).

Während die Neo-Biedermeier der „Generation Me“ die Ablehnung traditioneller „puritanischer“ Arbeitstugenden bei gesteigerter Selbstaufmerksamkeit – Stichwort „Work-Life-Balance“ oder auch “Bürgergeld” genannt – mehr oder weniger erfolglos praktizieren (zum Glück leben die Eltern noch und das Hotel Mama bietet Unterschlupf für die lebensuntüchtigen „Me“-ler), ist die „Generation Doof“ schon einen Schritt weiter. Wer mit der Ausbildung einer solchen Fachkraft gestraft ist, der weiß, wovon die Rede ist: Außer Handydaddeln und um 14.00 Uhr gleich am ersten Arbeits- oder Praktikumstag wieder nach Hause gehen wegen „Burnout“ ist bei diesen Wohlstandsverwahrloslern nichts zu erwarten.

Generation Doof: Ein Geschenk des Schicksals

Der Himmel über Europa verdunkelt sich. Korrupte und von der Waffenlobby geschmierte Volkstreter delirieren vom Krieg gegen Russland. Lasst sie ruhig machen! Denn, sollten sie wirklich Ernst machen wollen, dann hat es die Darkroom- und Regenbogen-Buntenwehr mit Rekruten der „Generation Doof“ zu tun. Millenials in den Führungsstäben, zu selbstbesoffen von ihrer Bedeutsamkeit, als das sie mitbekommen würden, wie simpel man ihre Angriffspläne bequem und ohne große technische Tricksereien mithören kann – planen – und die „Z“-ler sollen ausführen.

Immer komplexere Waffensysteme treffen auf immer verblödetere Bedienmannschaften beziehungsweise Bedien-Einhornschaften. Wie sollen sich diese Spitzenpfadfinder denn orientieren, wenn die Smartphone nicht mehr funktionieren, weil an der Front schon seit drei Tagen keine Steckdose mehr in der Nähe ist?

Rakete oder E-Akku

Sollte es der kämpfenden Doof-Truppe also überhaupt gelingen, am Einsatzort anzukommen, so darf getrost bezweifelt werden, dass irgendwelche Geschosse – ob Artilleriegranate, Marschflugkörper oder Luftabwehrraketen – auch nur annähernd in die richtige Himmelrichtung abgefeuert werden; vom Treffen eines feindlichen Zieles mal ganz abgesehen.

Gerne erinnert man sich an einen Unfall auf der Fregatte „Sachsen“ vor sechs Jahren zurück: Beim Abfeuern einer Rakete kam es am 21. Juni 2018 zu einer Explosion an Bord. Ob es wirklich die Rakete war oder der Akku eines E-Bikes, ist bis heute noch nicht abschließend und zufriedenstellend geklärt. Auf jeden Fall wurde das Senkrechtstartsystem (VLS) des Kriegsschiffes in Windeseile bereits nach fünf Jahren wieder vollständig in Stand gesetzt, sodass die „Sachsen“ bereits am 7. Dezember 2023 wieder voll einsatzfähig war. Die Politik und die BunteWehr sind also, wie man sehen kann (und die Liste der Leistungsbeweise der Diskutierkräfte ließe sich nach Belieben fortsetzen!) bestens für einen Waffengang gerüstet. Die letzte Generation „Z“ wird es richten. Im Notfall blockieren sie eben die vorrückenden Panzer durch Sich-festkleben auf der Straße.