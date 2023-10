Bayern-Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern: Schamlose Ideenwilderei

Am Beispiel des gestern unterzeichneten Koalitionsvertrages zwischen Söders CSU und Aiwangers Freien Wählern in Bayern unter dem Titel „Freiheit und Stabilität – Für ein modernes, weltoffenes und heimatverbundenes Bayern“ zeigen sich trefflich die Schizophrenie und Doppelmoral des deutschen Parteienwesens: Zur Ausgrenzung und Kleinhaltung des politischen Gegners zieht man “Brandmauern” hoch, framed ihn als “rechtsradikal“, “antidemokratisch“, “menschenverachtend” oder “verfassungsfeindlich” – und klaut dann aber schamlos dessen Ideen für die eigenen Regierungsziele – jedenfalls soweit, wie sich dieser Etikettenschwindel vor der eigenen Wählerklienten verheimlichen oder als eigener Geistesblitz verkaufen lässt, obwohl es sich um lupenreine politische AfD-“DNA” handelt.

Der Grund liegt auf der Hand: Jenseits der Kameras und Mikrofone, abseits von TV-Studios, Bierzelten und Landtagen weiß man insgeheim zumindest im bürgerliche Flügel des linken Blockparteienkartells (dem CSU und Freie Wähler zugeordnet werden können) ganz genau, dass die AfD mit fast allem Recht hat, dass sie für Realpolitik, ideologiefreie Machbarkeit und Vernunft steht und damit das vertritt, was das eigene politische Lager schon längst zugunsten eines grünsozialistischen Zeitgeistes preisgegeben hat. Da zu erwarten steht, dass die Wähler dieses Manöver durchschauen, weil sie oftmals viel intelligenter sind, als sie von den Etablierten gehalten werden, bleibt zu hoffen, dass die Quittung für diesen Opportunismus nicht ausbleiben wird; zwar sind es in Bayern wieder fünf Jahre bis zu den nächsten Wahlen, doch anderswo wird sich bald die Gelegenheit heben – im Osten 2o24 gleich dreimal -, eher dem Original die Stimme zu geben statt einer unaufrichtigen Kopie.

“Wertepolitischer Offenbarungseid”

Natürlich ist das, was CSU und Freie Wähler an AfD-Forderungen in ihrem neuen Koalitionsvertrag für die kommende Legislaturperiode ankündigen, in weiten Teilen noch immer ein Weiter-So, quasi “alter Wein in neuen Schläuchen“, wie es die AfD-Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner nennt. Doch die Anleihen bei den vermaledeiten bösen “Blauen” sind unverkennbar. So will die Staatsregierung etwa bei Asylbewerbern auf Sachleistungen statt Geldleistungen umstellen, auch soll es vor dem letzten Kindergartenjahr es eine für alle Kinder verpflichtende Erhebung zur Sprachkompetenz geben. Ebner-Steiner: “Ein richtiger Schritt, aber danach muss auch ein verbesserter Deutschunterricht angeboten werden!” Ebenso wurden bei den geplanten Neueinstellungen von Lehrern und Polizisten sowie der Schaffung von Kindergartenplätzen, Studienplätzen und Professuren die AfD-Forderungen übernommen. Erfreulich sei auch das Bekenntnis zum schlanken Staat, so Ebner-Steiner, die ansonsten die faktische politische Copyright-Verletzung eher sportlich nimmt und mahnt: “Diesen Worten müssen nun auch Taten folgen!”

Tatsächlich sind die Punkte des neuen Koalitionsvertrages, in denen keine AfD-Positionen übernommen wurden, immer noch dominant: Sowohl was den Ausbau der bayerischen Grenzpolizei anbelangt, der weiter seiner dringend notwendigen massiven Verstärkung harrt (lediglich 500 weitere Polizisten sind hier geplant), als auch das Festhalten an linksgrünen Projekte wie dem Ausbau von Fake-Power und des Flatterstrom durch die weitere die Verschandelung Bayerns mit 1.000 neuen Windkraftanlagen. Einen “wertepolitischen Offenbarungseid” nennt Ebner-Steiner die Präambel des Vertrages: In dieser würden die massive Bedrohung durch Islamismus und islamischen Terrorismus wird nicht einmal erwähnt – dafür aber jede Menge unverbindliche Allgemeinplätze, die niemand brauche.