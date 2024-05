Wo Krah irrt: Wokismus ist kein extremer Liberalismus!

Es gibt kaum eine These, die ich so hart bestreiten würde, wie dass Wokism letztlich “extremer Liberalismus” sein soll. Vertreten hat sie – unter anderem in Diskussionen auf Twitter – der AfD-Europaspitzenkandidat Maximilian Krah. Doch sie ist auf gleich mehreren Ebenen falsch. Übrigens gibt es schon einen Begriff für “extremen Liberalismus“: Nämlich den Libertarismus (wobei ich letzteren eher als konsequenten Liberalismus definieren würde). Die Linie zwischen Wokismus und Marxismus lässt sich leicht ziehen: Letztlich alles, was wir umgangssprachlich unter “Wokismus” verstehen, geht (pseudo)wissenschaftlich auf die Konzepte der Kritischen Theorie zurück. Das bekannteste Beispiel ist die Critical Race Theory (Kritische Rassentheorie), wo der Name schon den Ursprung preisgibt. Es ist kein Zufall, sondern nur folgerichtig, dass sich ehemalige “Black Lives Matter“-Anführer als “trained marxists” bezeichnen haben.

Zur Kritischen Theorie schreibt Wikipedia: “Als Kritische Theorie wird eine Gesellschaftstheorie aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bezeichnet, die von Hegel, Marx und Freud inspiriert ist und deren Vertreter (vornehmlich Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und der Sozialpsychologe Erich Fromm) auch unter dem Begriff Frankfurter Schule zusammengefasst werden.” Also Hegel, Adorno, Marcuse und Marx persönlich… aber klar: Maximilian Krah sieht “kaum relevante Traditionslinien” zum Marxismus. Man muss eben nur ganz doll die Augen zukneifen.

Die Kritische Theorie ist immerhin so relevant, dass diverse Asta-Gruppen regelmäßig Workshops zu dem Thema an deutschen Unis veranstalten. Wobei alleine die Popularität der Kritischen Rassentheorie in den letzten Jahren gezeigt hat, wie relevant dieses marxistische Konzept weiterhin ist. Es existieren aber ebenso kritische Theorien zu Gender, Queerness, Transidentitäten und so weiter. Wer sich beispielsweise fragt, wie es sein kann, dass heute wissenschaftliche Fakten in Debatten häufig ignoriert oder “weggelabert” werden (besonders evident bei der Geschlechterdiskussion), findet die Antwort eben genau hier, im Konzept der Kritischen Theorie, die vermeintliche Fakten in einen speziellen, “kritischen” (also linksdogmatischen) Kontext einordnen möchte. So kommt man dann beispielsweise vom objektiv unzweideutig feststellbaren Chromosomenpaar zur Aussage, Geschlecht sei nur ein soziales Konstrukt. Die autoritäre Unterwerfung der Wissenschaft unter ein Menschen- und Gesellschaftsbild ist ein klassisches marxistisches Wesensmerkmal, keine Folge von “extremem” Liberalismus.

Deshalb ist dieses Thema auch so wichtig: Wie nämlich soll man eine psychopathische Entwicklung wie den grassierenden Wokismus aufhalten, wenn man sie nicht vernünftig herleitet und schaut, wie der Status Quo überhaupt zustande gekommen ist? Im Fall Krah ist es noch schlimmer: Er verschleiert das Problem, führt es auf eine falsche Fährte und schafft so ein falsches Feindbild, indem er behauptet, Wokeness sei eine Ausprägung oder Folge des Liberalismus. Richtig ist: Markus “Tessa” Ganserer kann sich in einer liberalen Welt Frauenklamotten anziehen und auch behaupten, er wäre eine Frau, und genauso gut könnten Kritiker in einer liberalen Welt sagen, dass sie das für Unsinn halten und ihn bewusst weiterhin mit seinem männlichen Pronomen und Namen ansprechen.

Freiheit nur für sich selbst fordern ist kein Liberalismus

Aber eben gerade das wollen die Wokisten ja nicht mehr! Sie wollen eben nicht nur selektiv die totale Freiheit für Leute wie Markus Tessa Ganserer, ihre Neigungen und Lebensmodelle auszuleben und zu propagieren, sondern sie wollen zugleich die Freiheit aller anderen einschränken, dies für sich abzulehnen, zu kritisieren und für falsch zu halten – mit staatlichen Repressalien und Gesetzen. Freiheit nur für sich selbst zu fordern, ist kein Liberalismus.

Hinzu kommt, dass die Anhänger des Wokismus mittlerweile schon staatliche Lehrpläne beeinflussen, um Kindern ihren ideologischen Unsinn einzutrichtern. Hier liegt ein weiteres Problem. Und sogar Unternehmen versuchen, sich unbeirrt und proaktiv dem Zeitgeist zum Wohlgefallen der woken Bewegung anzubiedern, obwohl sie regelmäßig am Markt die Quittung dafür erhalten (Stichwort go woke, go broke). All das zeigt: Wokismus ist somit kein Problem des Liberalismus, weder sein Bestandteil und seine Folge. Es ist das exakte Gegenteil. Dass die in der AfD leider nicht wenig einflussreiche Krah-Schnellroda-Bubble regelmäßig diese Invektiven und abwertenden Seitenhiebe gegen den Liberalismus absondert – so empfinde ich es als Liberaler, der hier in einen Topf mit Wokisten geworfen wird –, nehme ich ihr doch sehr übel.