Beatrix von Storch, die heilige Tessa und Petra Paus privates Blasphemiegesetz

Während unser Vaterland von Antisemiten aus aller islamischen Herren Länder geflutet wird, die Asylkosten ins Unermessliche steigen, immer mehr Kommunen unter stetig neuen Flüchtlingsaufnahmen ins Wanken geraten und die Bundesregierung seit dieser Woche auch noch ein 60 Milliarden Euro-Loch zu stopfen hat, um Deutschland weiter fit für die Deindustrialisierung zu machen, da ist es der Bundesregierung und der Mehrheit des Deutschen Bundestages wichtig, jeden zu bestrafen, der sich weigert, einen “Menschen mit Penis” eine Frau zu nennen respektive eine “Person mit weiblichen Genitalien” einen Mann. Selbst dann, wenn “sie” aussähe wie Rübezahl oder “er” Körbchengrößen 100DD besäße und zwischen den Beinen nur das “Bonusloch”.

Denn spätestens seit Conchita Wurst ist allen klar: Männer sind nur andere Frauen. Das dachte sich am Mittwoch auch Petra Pau, die Noch-Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Ab den 6. Dezember ist Linkspartei ja keine Fraktion mehr, womit ihr Recht zur Stellung eines Bundestagsvizepräsidenten verwirkt ist; aber vermutlich werden die “demokratischen” Parteien einfach schnell die Geschäftsordnung ändern… denn in diesen Zeiten, in denen die AfD ja kurz vor der nächsten Machtergreifung in Deutschland steht und bekanntlich ja Konzentrationslager für queere Menschen und Veganer errichten will, kann auf eine Kommunistin im Bundestagspräsidium keinesfalls verzichtet werden…!

Wer eine Frau ist, bestimmt jetzt das Bundestagspräsidium

Doch ich schweife ab: In besagter Sitzung am Mittwoch hielt Beatrix von Storch zum Tagesordnungspunkt 5 (“Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag”) eine Rede, in der sie “Tessa” Ganserer mit seinem im Personalausweis eingetragenen Vornamen Markus benannte und mit “Herrn Ganserer” anredete.

Das war für Frau Pau eindeutig zu viel: Diese Darstellung der Realität sei eindeutig Hass und Hetze, respektlos und daher gleich zweier Ordnungsrufe würdig. Die Bundestagsverwaltung weiß Pau damit bizarrerweise hinter sich, denn die hat bereits vor einiger Zeit entschieden, Herrn Ganserer im Verzeichnis der Bundestagsabgeordneten rechtswidrig mit dem Vornamen “Tessa” einzutragen (obwohl dort die personenstandrechtliche Eintragung vorgenommen werden müsste). Weshalb seitdem alle Demokraten den Mann mit Perücke, Schaumstoffbusen, mittellangen lackierten Fingernägeln und gern auch mal in Nuttenstiefeln mit Minirock im Bundestag erscheinend, mit “Frau Ganserer” ansprechen. Sie sitzt übrigens auch noch via grüner “Frauenquote” im Parlament.

Zwischen Kreationismus und Totalitarismus

Beatrix von Storch hat sich an die juristisch korrekte Ansprache gehalten. Das geht natürlich gar nicht! Denn wir wissen ja alle: Wer die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages nicht zu ignorieren oder gar zu manipulieren bereit ist, sich auf das Grundgesetz nur dann beruft (und es entsprechend auch nur dann würdigt), wenn es ideologisch genehm ist, und wer echte Opposition als Gefahr für den Rechtsstaat betrachtet: Bei dem ist das Aussprechen der Wahrheit zumindest eine Ordnungswidrigkeit und bald – wenn das sogenannte “Offenbarungsverbot” im Zuge des Transgender-Ermächtigungsgesetzes wirksam wird – gar eine Straftat.

Sollte sich also beispielsweise Robert Habeck entscheiden, per Geschlechtseintrag durch Sprechakt auf “weiblich” umzuswitchen und seinen Vornamen in Roberta oder auch Hermine zu ändern, könnte jeder mit maximal 10.000 Euro Bußgeld bestraft werden, der auch nur darauf hinweisen würde, dass Wirtschaftsministerin Hermine Habeck in der vergangenen Sitzungswoche noch Wirtschaftsminister Robert Habeck war. Da bleibt nur mehr der Schlussakkord: Diese Republik ist am Arsch!

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Conservo.