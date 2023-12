Die Mariendistel (silybum marianum) genannt ist ein Kraut mit purpurnen, distelförmigen Blüten und weiß marmorierten Blättern. Sie gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Ihre Früchte enthalten Silymarin, ein in der Heilkunde geschätztes und hochwirksames Gemisch aus sekundären Pflanzenstoffen. Des Silymarins wegen wird die Mariendiestel vor allem zur Unterstützung der Leberregeneration bei Zirrhose, Hepatitis oder Fettleber und zur allgemeinen Lebergesundheit eingesetzt, denn sie entgiftet dieses lebenswichtige Organ.

Die Mariendistel kann aber noch viel mehr: Sie senkt den Cholesterinspiegel, was zu Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch von Schuppenflechte oder Ekzemen beiträgt. Außerdem bietet sie Schutz vor oxidativem Stress und daraus resultierenden Entzündungen und Erkrankungen (Krebs, Diabetis, Herzerkrankungen). Ein wahrer Champion aus der faszinierenden Apotheke der Natur!

Geballte Gesundheits-Power

Um die geballte Power der Mariendistel in hochwirksamer Darreichungsform anzubieten, hat Heilnatura, der renommierte Hersteller von hochwertigen Naturprodukten in bester Bio-Qualität, Mariendistel Extrakt Kapseln entwickelt. Das darin enthaltene Pulver wird aus sonnengetrockneten Mariendistel-Samen erster Güte gewonnen, die schonend gemahlen werden. Weitere Produktionsschritte fallen bei der Herstellung des Pulvers nicht an. Als vollkommen natürliches Mariendistelpulver hat das Produkt einen Mindestgehalt an Silymarin aus 1,5 Prozent.

