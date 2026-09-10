Mit zunehmendem Alter wird es immer wichtiger, den Körper gezielt zu unterstützen. Viele Menschen wünschen sich mehr Energie im Alltag, mehr Beweglichkeit, ein starkes Immunsystem und das gute Gefühl, aktiv am Leben teilnehmen zu können. Eine gesunde Leber unterstützt zahlreiche Stoffwechselprozesse und trägt dazu bei, dass der Körper seine natürlichen Funktionen optimal erfüllen kann.

Die Königin der Leberpflanzen ist jetzt noch kraftvoller: Die Mariendistel-Kapseln von Heilnatura enthalten dank nochmals verbesserter Rezeptur jetzt 2,5 Mal mehr Mariendistel-Extrakt – für spürbar mehr Schutz, Regeneration und Energie! Die Mariendistel (auch Silybum marianum genannt) ist ein Kraut mit purpurnen, distelförmigen Blüten und weiß marmorierten Blättern. Sie gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Ihre Früchte enthalten Silymarin, ein in der Heilkunde geschätztes und hochwirksames Gemisch aus sekundären Pflanzenstoffen. Des Silymarins wegen wird die Mariendiestel vor allem zur Unterstützung der Leberregeneration bei Zirrhose, Hepatitis oder Fettleber und zur allgemeinen Lebergesundheit eingesetzt, denn sie entgiftet dieses lebenswichtige Organ.

Die Mariendistel kann aber noch viel mehr: Sie senkt den Cholesterinspiegel, was zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch von Schuppenflechte oder Ekzemen beiträgt. Außerdem bietet sie Schutz vor oxidativem Stress und daraus resultierenden Entzündungen und Erkrankungen (Krebs, Diabetes, Herzerkrankungen). Ein wahrer Champion aus der faszinierenden Apotheke der Natur!

Geballte Gesundheits-Power mit neuer Rezeptur!

Um die geballte Power der Mariendistel in hochwirksamer Darreichungsform anzubieten, hat Heilnatura, der renommierte Hersteller von hochwertigen Naturprodukten in bester Bio-Qualität, Mariendistel Extrakt Kapseln entwickelt – und jetzt nochmals optimiert (siehe oben)! Das darin enthaltene Pulver wird aus sonnengetrockneten Mariendistel-Samen erster Güte gewonnen, die schonend gemahlen werden. Weitere Produktionsschritte fallen bei der Herstellung des Pulvers nicht an. Als vollkommen natürliches Mariendistelpulver hat das Produkt einen Mindestgehalt an Silymarin aus 1,5 Prozent.

Ihre Leber arbeitet 24/7 für Sie – geben Sie ihr jetzt etwas zurück!

Befristeter Exklusiv-Rabatt

Die Mariendistel Extrakt Kapseln von Heilnatura mit neuer Rezeptur können hier bestellt werden!

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