Bei Polizeieinsatz in Chicago getöteter Schwarzer: Deutsche “Qualitätsmedien” in ihrem Element

Fallen Sie bitte nicht schon wieder auf die Clickbait-Manöver und die an Fake-News grenzenden Halbwahrheiten herein, die derzeit von Qualitätsmedien wie der “Tagesschau” oder der “Zeit” über den Fall des in Chicago von der Polizei getöteten Schwarzen verbreitet werden. Der Schwarze wurde nicht erschossen, weil er nicht angeschnallt war – sondern weil er sich den Anweisungen der Beamten widersetzt hatte und aller Wahrscheinlichkeit nach das Feuer auf sie eröffnet hat. Diese Information wird in den deutschen Schlagzeilen ganz bewusst ausgelassen und der Fall grob irreführend dargestellt. Das ist mehr als nur verantwortungslos – denn gerade eingedenk der “Black-Lives-Matter”-Unruhen vor knapp vier Jahren sollten sich Journalisten eigentlich bewusst sein, dass solche Nachrichten das Potenzial haben, auch in Deutschland Ausschreitungen zu provozieren. Wo hier doch immer so viel von populistischer Aufwiegelung und Hetze die Rede ist: Hier haben wir dafür ein echtes Beispiel.

Das nimmt man anscheinend billigend in Kauf für ein paar Clicks und politische Agitation zur der Festigung des Narrativs allgegenwärtiger “rassistischer Polizeigewalt“. Gerade in Deutschland kommt das den linkswoken Medien nach der für ihr Weltbild fatalen, niederschmetternden Vorstellung der 2023er-Kriminalstatistik gerade recht. Tatsächlich zeige diese beunruhigende Parallelen zur Problematik der USA auf: In Deutschland begehen 14 Ausländer 41 Prozent aller Straftaten (und die Doppelstaatsbürger und reinen “Passdeutschen” sind dabei nicht einmal eingerechnet). In den USA sind 13 Prozent der Bevölkerung Schwarze , die allerdings 52 Prozent der Gewaltverbrechen begehen.

Verschwiegene Tatsachen

Die “Zeit” schreibt: „Immer wieder kommt es in den USA zu tödlichen Polizeieinsätzen. Opfer sind vorwiegend schwarze Menschen“. Das ist nur richtig, wenn man die Zahl ins Verhältnis zum Bevölkerungsanteil setzt. Im Verhältnis zu den begangenen Straftaten sind schwarze Opfer sogar seltener als weiße. Die Zahl auf welche sich die “Zeit” hier bezieht, wurde übrigens von der “Washington Post” erhoben – kurz nach dem Tod von Georg Floyd 2020.

Der bizarre Fokus der Medien auf vereinzelte “Erschießungen” Schwarzer – korrekt: schwarze Todesfälle bei Polizeieinsätzen – durch die Polizei vermittelt einen grunffalschen Eindruck der Realität. Laut Datenbank der “Washington Post” zu Polizeischießereien wurden in den USA im Jahr 2020 insgesamt 18 und im Jahr 2019 insgesamt 13 unbewaffnete Schwarze von der Polizei getötet. Damit waren 2019 26 Prozent aller der durch die Polizei erschossenen Schwarze. Laut FBI-Statistiken ist dieser Prozentsatz zwar größer als der Anteil schwarzer Amerikaner an der Gesamtbevölkerung von 13 Prozent, liegt aber unter der bereits erwähnten Rate an Kriminellen. Tatsächlich werden also verhältnismäßig mehr weiße Kriminelle als schwarze Kriminelle durch die Polizei getötet.

Ablenkung vom eigentlichen Problem

Die Berichterstattung vermittelt zudem das Bild, Schüsse auf Schwarze hätten insgesamt zugenommen und wären geradezu alltäglich. Laut der Statistik des FBI gab es im Jahr 2018 insgesamt 6,5 Millionen Polizeieinsätze, an denen Schwarze beteiligt waren; dabei wurden in diesem Jahr landesweit 22 Schwarze von der Polizei getötet. Diesen Zahlen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schwarzer von einem Polizisten getötet wird, geringer als die Wahrscheinlichkeit, durch einen Blitz getötet zu werden. Statistiken mögen für die Familien der schwarzen Opfer von Polizeigewalt kein Trost sein, aber sie helfen, die Geschehnisse ins Verhältnis zu setzen. 2018 wurden allein in Chicago 318 Schwarze im Alter zwischen 16 und 41 Jahren erschossen – nicht von der Polizei, sondern die meisten von ihnen von anderen Schwarzen.

Das heißt natürlich nicht, dass es keine rassistische Polizeigewalt in den USA gibt. Aber diese wird eben nur zu gerne instrumentalisiert, um von dem eigentlichen Problem abzulenken: Der hohen Kriminalitätsrate unter den Schwarzen in Amerika. Für diese gibt es viele Gründe. Wie auch in Deutschland spielen dabei verzerrende Faktoren wie Bildungsniveau, Einkommen oder soziokulturelle Unterschiede eine Rolle, so dass sich die Zahlen nicht direkt in Relation setzen lassen. Aber wie auch in Deutschland wird man das Problem nicht lösen, wenn man es einseitig betrachtet und den Elefanten im Raum nicht anspricht.