Ja, ich bekenne: Ich wähle aus voller Überzeugung AfD. Warum?

Weil Deutschland als Nationalstaat erhalten bleiben soll und nicht in einem EU-europäischen Bundesstaat als ein rechtloser, gleichgeschalteter Verwaltungsbezirk aufgehen soll, der nichts mehr alleine entscheiden darf (außer die Ladenschlusszeiten) und die Befehle aus Brüssel eins und eins übernehmen (und für diesen Apparat auch noch zahlen) muss. Nur in einem Nationalstaat ist echte Demokratie möglich. Volk und Nation sind die Familie im Großen. Eine positive Rückbesinnung auf sich selbst und die eigene Identität bedeutet keine automatische Feindschaft gegen andere! Ganz im Gegenteil: Nur wer sich selbst achtet, kann andere Völker achten.

Ich wähle AfD, weil ich nicht möchte, dass aus der Bundesrepublik Deutschland ein (faktisch) muslimisch geprägtes Land wird. Die Prägung Deutschlands soll christlich-abendländisch und wissenschaftlich-aufgeklärt bleiben! Die Scharia – mit ihrer vorgesehenen Todesstrafe für Abkehr vom Islam, gleichgeschlechtliche Handlungen und Ehebruch -, mit ihrer Billigung von Kinder-, Viel- und Zwangsehe, weiblicher Genitalverstümmelung, Ehrenmorden, mit all den Hasspredigten und der Respektlosigkeit gegenüber weiblichen (und jüdischen, nicht-muslimischen, homosexuellen) Personen sollen und dürfen hier keine Heimat finden. NIEMALS! Der Islam ist keine Religion wie die anderen Weltreligionen und kann nicht zu Deutschland gehören, weil er eine nicht-muslimische Staatsgewalt per se nicht oder nur zum Schein anerkennt. Der Religionsstifter war nach heutigen rechtsstaatlichen Maßstäben ein Schwerverbrecher: ein Mehrfach- oder gar Massenmörder und Kinderschänder. Zumindest müsste er öffentlich kritisiert werden dürfen – was aber sakrosankt ist im Islam.

Jahrtausendealte Schicksalsgemeinschaft

Ich wähle AfD, weil das deutsche Volk als jahrtausendealte Schicksalsgemeinschaft und als Kulturvolk mit gemeinsamer Sprache, Traditionen und Werten überleben und weiterhin die Mehrheit der Bevölkerung in diesem deutschen Staaten stellen soll – so, wie es anderen Völkern in ihren Ländern ebenfalls vergönnt sein solte. Unsere Leitkultur aus antik-griechischer Philosophie, antik-römischen Recht und jüdisch-christlich geprägter Weltanschauung soll erhalten werden! Deutschland soll nicht (weiter) morgenländisch werden, wie es in weiten Teilen westdeutscher Großstädte bereits der Fall ist! Es gibt bereits 57 muslimische Staaten auf der Welt; Deutschland darf nicht der 58. muslimische Staat werden.

Ich wähle AfD, weil der Wohlstand und der Sozialstaat – und damit der innere Frieden – nur durch eine starke Industrie (zurück)erhalten werden können. Der Sozialstaat kann nur überleben, wenn seine Kassen gefüttert werden. Hierfür braucht es produktive Arbeitsplätze, die Werte schaffen und nicht verbrauchen. Ohne Industrie und mit einem krankenden Dienstleistungssektor kann es in einem Land ohne Bodenschätze keinen wirklichen Wohlstand und damit auch keinen Sozialstaat geben, wie wir ihn über Jahrzehnte hatten. Daher muss sich Arbeit wieder lohnen (Wegfall der Lohnsteuer für niedrige und mittlere Einkommen) und die Industrie Freiheit und bezahlbare Energiekosten haben.

Ich wähle AfD, weil die Demokratie erhalten werden soll. Es ist nicht die AfD, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet; es sind die Altparteien – die Altparteien, die das Demokratieprinzip der Gleichbehandlung aller politischen Parteien missachten und die AfD immer weiter strukturell benachteiligen – von der Ignoranz durch die “öffentlich-rechtlichen” Rundfunkanstalten, über Parlamentspräsidentenwahlen und Stiftungsförderungen, über Veranstaltungsbehinderungen bis hin zu Angriffen auf Sachen und sogar Personen.

Deutsche Staatsangehörigkeit darf keine Ramschware sein!

Ich wähle AfD, weil ich dafür bin, dass Familien mit Kindern als einzige Lebensform öffentlich gefördert werden sollten – weil diese Zukunft zeugen. Alles andere ist Privatvergnügen, aber nicht Sache des Staates!

Ich wähle AfD, weil die Deutsche Staatsangehörigkeit nicht länger als Ramschware jedem gleichgültigen Antragssteller und Glücksritter hinterhergeworfen werden darf! Eine Einbürgerung sollte der erfolgreiche Abschluss einer erfolgreichen Assimilation in das deutsche Volk sein. Dies setzt unter anderem zumindest annähernd muttersprachliche Deutschkenntnisse voraus – und selbstverständlich auch ein Loyalitätsbekenntnis zum Grundgesetz und zum deutschen Volk (auch im Kriegsfall!). Eine doppelte Staatsangehörigkeit oder Mehrfachstaatsangehörigkeit läuft dieser Loyalität diametral zuwider. Es kann gerne eine kontrollierte Einwanderung geben; diese darf unseren Interessen aber niemals zuwiderlaufen. Und sie darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir Deutsche zu einer Minderheit im eigenen Land werden.

Ich wähle AfD, weil ich die deutsche Sprache als Amts-, Landes- und Verkehrssprache unbedingt erhalten möchte und weder durch den nicht-notwendigen Gebrauch von Englisch oder den Sprachen der Migranten aus dem Morgenland aufgeweicht oder verdrängt werden soll. Sprache ist Heimat – und unsere Sprache ist die deutsche Sprache (ergänzt durch einige friesische und sorbische Sprachinseln).

Sicherheit und erschwingliche Energieversorgung müssen wieder selbstverständlich sein

Ich wähle AfD, weil das Raubrittertum gegen die fleißigen Bürger endlich beendet werden muss. Unsinnige Steuern und Zwangsgebühren – Stichwort Rundfunkbeitrag – müssen abgeschafft, dringend notwendige Steuern müssen auf das Mindestmaß reduziert werden und der Staat muss sich auf seine Kernkompetenz besinnen: Innere und äußere Sicherheit!

Ich wähle AfD, weil die innere Sicherheit dringend wiederhergestellt werden muss: Jedermann – explizit auch Frauen und Mädchen – muss sich jederzeit in Deutschland frei und sicher bewegen können. Zahlreiche Staaten beweisen: Innere Sicherheit ist kein Gottesschicksal. Sie kann politisch hergestellt und bewahrt werden.

Ich wähle AfD, weil sich die Außenpolitik wieder an der Friedenssicherung und Stabilität orientieren muss. Wir brauchen Frieden und halbwegs respektvolle Beziehungen mit allen Staaten. Eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten durch offizielle Organe der Bundesrepublik Deutschland ist anmaßend und nicht zielführend.

Ich wähle AfD, weil die Energieversorgung zu jeder Zeit und im ganzen Bundesgebiet zu bezahlbaren Preisen sichergestellt sein muss und weil auch jegliche andere Infrastruktur – insbesondere die Deutsche Bahn, aber auch die Bundesautobahnen und Straßen – wieder instand gesetzt werden müssen.

Demokratie statt Demokratur des Altparteienstaates

Und ich wähle AfD noch aus einer Menge weiterer Gründe, die hier den Rahmen sprengen würden; etwa, weil das Bargeld als “gedruckte Freiheit” erhalten werden soll; weil das Bildungssystem reformiert und gerettet werden muss; weil Bürger wieder mehr vor staatlicher Bevormundung und unverhältnismäßigen staatlichen Eingriffen geschützt werden müssen; weil es so viele wichtige Baustellen in diesem Lande gibt; weil die ganzen Nebendebatten wie “Gendersprache”, “Klima” und so fort uns nur selbst behindern und ohnehin von der Mehrheit im Lande – zumindest in dieser Form – abgelehnt werden; weil die bisherige Parteiendemokratie (“Demokratur“) durch direktdemokratische Elemente re-demokratisiert werden soll; weil die Meinungsfreiheit wieder gelebt werden muss und eine unbequeme, unliebsame Meinung nicht zu beruflichen Nachteilen oder gar zur Verfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden führen darf; und noch vieles andere mehr.

Ja, es gäbe noch etliche weitere Punkte aufzuzählen oder die genannten Punkte könnte man auch noch ausführlicher beschreiben und ergänzen. Kurzum fasse ich es so zusammen: Ich möchte das stabile Deutschland, in dem ich als Kind in den 1990er Jahren aufgewachsen bin und das ich schätzen gelernt habe. Dieses Deutschland möchte ich für uns und für die nachfolgenden Generationen wiederherstellen und erhalten! Ich möchte Deutschlands immer rapideres Sterben aufhalten! Deswegen wähle ich AfD.