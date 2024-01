Bezahlkarten für Flüchtlinge: Halbherzig und riskant

In ihrer Angst vor AfD-Wahlsiegen in Ostdeutschland wollen die Bundesländer nun endlich flächendeckend ab Juni die Bezahlkarte für Migranten

einführen. Dies verkündete der hessische Ministerpräsident Boris Rhein als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ganz so, als handele es sich dabei um die Erfindung der Brotsuppe. „Leistungsberechtigte sollen perspektivisch einen Teil der Leistungen als Guthaben auf einer Karte anstelle einer Barauszahlung erhalten. Über die Höhe des Barbetrags sowie über weitere Zusatzfunktionen entscheidet jedes Land selbst“, sagte er. Die Bezahlkarte sei grundsätzlich in allen Branchen einsetzbar, aber nicht im Ausland. Auch Karte-zu-Karte-Überweisungen und sonstige Überweisungen im In- und Ausland seien nicht vorgesehen. „Mit der Einführung der Bezahlkarte senken wir den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen, unterbinden die Möglichkeit, Geld aus staatlicher Unterstützung in die Herkunftsländer zu überweisen, und bekämpfen dadurch die menschenverachtende Schlepperkriminalität“, so Rhein weiter. Sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil ergänzte, mit der Bezahlkarte würden Bargeldauszahlungen an Asylbewerber „weitgehend entbehrlich“.

Damit geben die Ministerpräsidenten nun plötzlich doch indirekt zu, dass die Sozialleistungen in Deutschland sehr wohl der wesentliche Treiber der Massenmigration sind. Die Existenz solcher Pullfaktoren war bislang vehement abgestritten worden. Zudem hatte man in den acht Jahren, in denen die deutschen Grenzen sperrangelweit offenstehen, mehr als genug Zeit, etwas gegen das Schlepperunwesen zu unternehmen. Erst der Dauerdruck durch den Aufstieg der AfD hat nun zu diesem längst überfälligen Schritt geführt. Anscheinend hofft man nun, die Karte noch vor den ostdeutschen Wahlen im September einführen und die Migration damit spürbar reduzieren zu können – weil man das Thema “nicht der AfD überlassen” will. Bis wirklich eine einheitliche Bezahlkarte eingeführt ist, kann es jedoch mindestens Herbst werden. Wer allerdings weiß, wie lange es in diesem Land mittlerweile dauert, irgendeine Neuerung auf den Weg zu bringen, kann davon ausgehen, dass das Ganze sich noch wesentlich länger hinziehen wird. Bis dahin drohen weitere Wanderungen von Migranten in Bundesländer, wo sie ihre Sozialleistungen noch in bar entgegennehmen können.

Durchschaubarer Trick

Im Thüringer Landkreis Greiz, wo die Bezahlkarte bereits seit Dezember gilt, hat diese Entwicklung bereits eingesetzt: Immer mehr „Flüchtlinge“ lehnten die Karte ab und verlangten vehement Bargeld. Als sie es nicht erhielten, zogen sie einfach weiter. Gerade links regierte Länder werden zudem alles versuchen, um an der Bargeldauszahlung festzuhalten. Und in Ostdeutschland wird dieser durchschaubare Trick nicht verfangen. Die Wut über die Alt-Parteien ist dort länget auf dem Siedepunkt, ein Großteil der Wähler, ist entschlossen, seine Stimme der AfD zu geben und wird sich davon nicht abbringen lassen, zumal die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Migranten eine uralte Kernforderung der AfD ist, die nun plötzlich von den Parteien umgesetzt wird, nachdem sie jahrelang verteufelt wurde. Es stellt sich allerdings die Frage, wieso die bundesweit geplante Bezahlkartenregelung weiterhin, wenn auch in geringerem Umfang, die weitere Bargeldauszahlung kleinerer Beträge an Migranten vorsieht – bei denen es, zumindest wenn man die Gesetze einhalten würde, nur um temporären Schutz und die Sicherstellung der für diesen Zeitraum erforderlichen Grundbedürfnisse geht. An eine flächendeckende vollständige Umstellung auf Sachleistungen traut man sich nicht heran. Es wird außerdem abzuwarten sein, welche trickreichen Umgehungen sich findige “Rechtsberater” und Flüchtlingslobbyisten einfallen lassen werden, um die Bezahlkartenguthaben doch noch in “cash” zu verwandeln.

Zudem ist zu bedenken, dass, so überfällig die Einführung dieser Karte für Migranten auch ist, sie doch auch die Gefahr birgt, dass der Staat Gefallen an den sich hieraus ergebenden digitalen Konsumkontrollmöglichkeiten findet und irgendwann auf die Idee kommt, diese auch für die einheimische Bevölkerung im Zuge der Bargeldabschaffung einzuführen. Damit wäre die Voraussetzung für ein umfassendes Social-Credit-System geschaffen, welches hinter den Kulissen ohnehin bereits in Planung ist und zwar stets bestritten, aber in zahllosen winzigen Einzelschrittchen immer mehr verwirklicht wird. Eine vernünftige Politik hätte diesen weitreichenden Schritt der Bezahlkarteneinführung daher strikt auf die Ausgabe an temporär Schutzsuchende Migranten beschränkt und mit der gesetzlichen, am besten sogar verfassungsmäßigen Gewährleistung des Rechts auf Bargeldzahlung verbinden müssen – so, wie es etwa in der Slowakei bereits geschehen ist. Die Bezahlkarte bleibt also eine bestenfalls migrationspolitisch sinnvolle, wenn auch halbherzige, schlimmstenfalls aber gefährliche Maßnahme, deren weitere Entwicklung man genau im Auge behalten muss.