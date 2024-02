Böses Türken-Blut: Das Deutsche Rote Kreuz im Antirassismuswahn

Kaum ein Tag vergeht, an dem sich im Anti-Nazi-Freiluft-Irrenhaus Deutschland nicht eine neue groteske Posse ereignet. Aktuell meint man beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), einen Etappensieg im ewigen Kampf gegen “Rassismus“ errungen zu habe – indem man fortan eine 50-jährige Frau aus Leiberg bei Paderborn am Blutspenden hindert. Der Hintergrund: Ende Januar wurde Melanie Hesse mitgeteilt, dass ihr Blut künftig nicht mehr erwünscht sei – und zwar aufgrund von „Äußerungen, die Sie gegenüber einem nicht deutschstämmigen Mitarbeiter unter Zeugenanwesenheit getätigt haben sollen“. Deshalb habe man im Hinblick „auf die Grundwerte des Deutschen Roten Kreuzes (Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität)“ entschieden, so die Haltungskaritativen voll theatralischer Inbrunst, „dass wir Sie nicht weiter zur Spende zulassen möchten“.

Hesses „rassistische“ Untat hatte sich bereits ein Jahr zuvor (!) ereignet – und diese Anekdote ist nur eine der zahllosen Realsatiren, die sich tagtäglich in diesem unrettbar in Dekadenz, neurotischem Gesinnungsfieber und Gutmenschenpsychose gefangenen Deutschland abspielen: Als sie damals in einem Blutspendebus etliche ihrer Nachbarn und Bekannten erblickte, grüßte sie sie mit den Worten grüßte: „Oh, lauter Türken hier im Bus!” – obwohl es sich um indigene Deutsche handelte.

Keinen Schimmer von den Hintergründen, aber lostreten

Für den ungewöhnlichen Gruß gibt es einen simplen Hintergrund: Es handelt sich um einen Insiderscherz mit Lokalkolorit. Dieser wurzelt in einer lokale Legende. Augenzwinkernd bezeichnen sich die Einwohner von Leiberg seit jeher als „Türken“, weil Ende des 14. Jahrhunderts der Ritter Turk von Andepen einen Aufstand angeführt und das Kloster Hallingsen in der Nähe von Leiberg gestürmt und eingenommen haben soll. Weil ihr Anführer Turk hieß, wurden die Ritter „Türken“ genannt – und seither eben auch die Leiberger. Um diese Hintergründe wissen die woken hypersensiblen DRK-Tugendwächter natürlich nicht – ebenso wenig wie ein türkischer DRK-Blutspendenassistent, der den Spruch auf sich bezog und die vermeintliche “Diskriminierung“, ganz nach neuer Unsitte des Gastlandes, sofort nach oben meldete .

Trotz alsbaldigem Hinweis auf den in der ganzen Umgebung bekannten Brauchs meinte das DRK nun, sich als antirassistischer Vorkämpfer aufspielen zu müssen, und stellte darauf ab, sowohl sein Mitarbeiter als auch das Team im Bus hätten die Situation als „unangenehm und beleidigend“ empfunden. „Wir müssen unsere Mitarbeiter schützen“, hieß es allen Ernstes – und daher nun allen Ernstes der Ausschluss Hesses von weiteren Blutspenden. Besonders charakterlich für den neuen Ungeist: Eine Rückfrage bei Hesse selbst zu dem „Vorfall“ (der selbst dann nicht rassistisch gewesen wäre, wenn der Bus voller richtiger Türken gewesen wäre!), hielt man in gut deutscher Gesinnungswut gar nicht erst für nötig. Hesse, zutiefst getroffen von der absurden Verunglimpfung, stellt fest: „Hätte er mich direkt angesprochen, hätte sich das sofort aufgeklärt!”. An der Sperre hält das DRK dennoch fest. Hesse will ihr Blut nun woanders loswerden.