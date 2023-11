Bürgergeld und das kommende deutsche Exportwunder

Das beste Deutschland aller Zeiten ist ein Vorzeigeland. Die ganze Welt blickt begeistert und beglückt, manchmal auch ein wenig neidisch auf uns. Wir sind das Musterländle der Schmelztiegelfetischisten und bunt bis auf die Knochen. Zu all diesem gender-queer-homo- und islamophilen Wohlbehagen kommt noch das Glück des bedingungslosen Bürgergelds hinzu.

Nicht nur die übergewichtige linksgrüne Dame vorgerückten Alters und ihr des Lesens und Schreibens unkundiger, dem Horn von Afrika entstammender Freund und Jungstecher auf altem ausgeleierten Gelände tanzen entrückt zuckend den Bessermensch-Limbo, sondern auch die erleuchtete Altparteienkloake samt arbeitsparalysierter öffentlicher Verwaltung.

Bürgergeldfeinden entschlossen entgegentreten

Ein Skandal von unerhörter Unerquicklichkeit sind die Ereignisse, die gerade in Italien ihren verabscheuungswürdigen Lauf nehmen: Die ministerpräsidentende Nazi-Melone will allen unter 65 Jahren das Bürgergeld ersatzlos streichen. Ausnahme bilden dabei lediglich Haushalte, in denen Minderjährige und/oder Menschen mit Behinderung leben. Diese Dame unterstellt den Bürgergeldenden ganz einfach eine unsoziale Einstellung. In ihrem bräunlich-rechtsherum arbeitenden Gehirn hat sich die Vorstellung eingebrannt, dass Bürgergeldbezieher Drückeberger seien. Diese von der arbeitenden Bevölkerung gesponsorten auf-denTaschen-Lieger gingen, so Meloni, nicht arbeiten weil sie der Meinung seien, die Löhne seien zu niedrig und darum sei es richtig, Bürgergeld zu beziehen. Wie bei Rechten üblich, eine unerhörte Verdrehung der Wirklichkeit!

Vor 2.000 Jahren ist bereits Rom krachend mir dem Versuch gescheitert, die Germanen im Teutoburger Wald zu unterwerfen. Genauso wird es in der Gegenwart sein: Die rosa-orange-haartrachttragenden Queerbattalione der letzten Division werden den Angriff auf das Schlaraffenland der Kunstkleber, Fassadenkoloristen und Messerfuchtler abwehren!

Die Segnungen des Bürgergeldes verteidigen

Wer hat schon Lust auf harte körperliche und im schlimmsten Fall produktive Arbeit? Im neuen Deutschland – bis auf ein paar verstrahlte Ausnahmen – keiner; die Kulturexporte aus Westasien schon gleich gar nicht. Die wissen viel Gutes zu tun mit ihrer Lebenszeit! Dass dumme Kartoffeln und Nazis mit ihrer Longävität vulgo “Longevity” nichts anzufangen wissen und deshalb arbeiten gehen, ist nicht die Schuld der Neubürger.

Zugegeben: Es gibt noch Arbeit für Leute ohne wirkliche Lust auf ersprießlichen Broterwerb wie beispielsweise überflüssige Verwaltungs-, Abheft-, Kontroll- und Bullshit-Jobs, die man auch ohne große Anstrengung einfach absitzen kann. Aber auch das ist bald Vergangenheit: Wenn erst einmal alle in Deutschland Lebenden zu 100 Prozent vom Fiatgeld abhängig sind und daher optimal kontrollierbar und reglementierbar sind, beginnt das beste Leben in Deutschistan, dass es jemals gab.

Deutsche Kulturerzeugnisse werden der Exportschlager

Endlich hat der freie Mensch Zeit für das Essenzielle des Lebens! Die digitale Kohle vom Amt wird pünktlich auf das Konto gebucht und man kann zu guter Letzt all das tun, wofür das Herz schon immer geschlagen hat. Es wird auch keine Langweile mehr geben – denn der Tag wird ge- und erfüllt sein mit Tätigkeiten von hehrer Hingabe für das Richtige!

Der Bessermensch von Morgen wird seine Zeit nachhaltig damit füllen, Vorlesungen von konservativen Dozenten an der Uni zu stören, Lichterketten und Schweigemärsche gegen Rechts zu organisieren, veganen Industrieschlamm im woken Bio-Supermarkt zu kaufen und für Terroristen demonstrieren zu gehen. Auch für Drogengenuß und therapeutisches Rudelbumsen wird genügend Zeit sein. Den verbleibenden Rest seiner Freizeit verbringt der so freigestellte Kulturgutmenschende dann radelnd auf dem elektrischen Lastenfahrrad, um CO2 zu sparen.

Die Exportschlager der Zukunft

Die Welt blickt heute schon neidisch auf den vereinigten Wirtschaftsraum. Dieser Neid wird sich bis zum Übelwollen steigern, wenn Deutschland rosa-schwul, queer-vegan und grün-verblödet erblühen wird mit kulturellen Höhepunkten – jeden Samstagabend etwa vor der Shisha-Bar des levantinischen Vertrauens! Alles, was die ehemalige Kulturnation der Dichter und Denker in der Vergangenheit je hervorgebracht hat wird im übermächtigen Schatten dieses kunterbunten Treibens verblassen. Wer sind schon Schiller, Goethe, Kant oder Lessing gegen Frauin*nen wie Bockbier, Warzenroth, Straps-Zimmerflack oder Erika Murksel?

Jedes Volk der Welt, jede Nation, will bald und unbedingt am kulturellen Durchmarsch der rotzgrünen Bessermenschen teilhaben. Die Exportschlager der Zukunft werden daher die folgenden Errungenschaften sein: Moral des Wertewestens, wirtschaftliche und umwelttechnische Besserwisserei, Gendersternchen am rosa Firmament, ideologische Irrlichterei und die besonders begehrte Doppelmoral. Das Deutschland der Zukunft: Wir freuen uns darauf!