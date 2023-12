Cancel-Culture 2023: Selbst Literaturklassiker werden nun umgeschrieben

Die Meldung, dass sich totalitäre Phänomene wie “Sensitive Reading” und politisch korrektes Umschreiben von belletristischen Werken eines Tages auch rückwirkend auf die Klassiker der Weltliteratur ausdehnen könnte, hätte man noch vor wenigen Jahren als dystopische Vision im Bereich des Unvorstellbaren verortet. Doch in der woken europäischen Welt anno 2023 ist genau das Realität geworden; mittlerweile ist anscheinend alles möglich – auch die Zensur und urheberrechtswidrige ideologische Verunstaltung des Inhalts von Büchern, die ganze Generationen wertgeschätzt und geliebt haben.

Konkret geht es um Werke von Agatha Christie oder Astrid Lindgren, doch mittlerweile werden auch Werke anderer Schriftsteller, wie beispielsweise der James-Bond-Schöpfer Ian Fleming, mittels Streichung oder “Überarbeitung” kompletter Passagen an die Gesinnungsvorgaben zwecks Rücksichtnahme auf vermutete Befindlichkeiten der ach so sensiblen und dauergekränkten Leserschaft angepasst; dass es diese angeblichen Opfer von Kränkung und Erniedrigung allenfalls in der Phantasie jener woken Aktivisten gibt, wird nie thematisiert. So soll das schriftstellerische Vermächtnis von Agatha Christie nun ebenfalls von “Sprache und Beschreibungen befreit” werden, “die das moderne Publikum als anstößig empfinde“, so “t-online”. Verweise auf eine ethnische Herkunft etwa gelten bereits als ein No-Go. Galoppierender Kulturverfall – oder ein Kotau vor der allgegenwärtigen Wokeness? Auch neue Lebensgewohnheiten werden den verblichenen Autoren einfach posthum aufgepfropft; das Resultat sieht dann etwa so aus:

Hier wird fortan eine literarische Sonderzone geschaffen – für all diejenigen, die sofort in Tränen ausbrechen, sobald eine bestimmte Wortwahl verwendet wird; die nichts aushalten können, was ihrem Weltbild zuwiderläuft. Obwohl es diese “Diskriminierungsopfer” abseits der kulturmarxistischen Profilneurotiker in Wahrheit gar nicht gibt; nicht umsonst hatte sich jahrzehntelang niemand an diesen angeblichen “Unsensibilitäten” gestört. Wer nun aber nun glaubt, einflussreiche Schriftsteller-Verbände wie beispielsweise der PEN würden deshalb auf die Barrikaden gehen, sieht sich abermals getäuscht: Sie alle halten still – und lassen den Zensurwahn geschehen. Es ist ja schließlich für die “gerechte” Sache. Und im Zeitalter von Netflix, Disney und Amazon Prime sind historische Originaltexte und Vorlagen ohnehin altmodisch bis obsolet.

Dass solch ein Eingriff jedoch nichts weniger als eine Vergewaltigung des geistigen Eigentums, eine Missachtung der Urheber kennzeichnet, die sich selbst nicht mehr dagegen wehren können, bleibt außen vor. Zudem ist es strukturell gewaltsam sowie zutiefst impertinent: Wenn überliefertes Kulturgut fortan nur noch nicht mehr nur mit Warnhinweisen und “Beipackzettel”, sondern gleich in einer neuen, zeitgeistkonformen Version dargeboten wird, dann ist es fast dasselbe, wie wenn man es ganz verschwinden lässt. Genau das scheint man sich in den Verlagen und Redaktionen grünwoker Prägung auch zu wünschen.

Nächste Kulturrevolution des PC-universitären Milieus

Unter normalen Umständen, wenn die heutige westliche Intelligenzja noch irgendeinen Willen zur geistigen und kulturellen Selbstbehauptung hätte, müssten sämtliche Literaturwissenschaftler, Kritiker, Intellektuelle und vor allem Autoren augenblicklich Sturm laufen gegen diese beispiellose Anmaßung – denn es gilt die alte Devise, wer die Gegenwart beherrscht, der kontrolliert auch die Vergangenheit – und früher oder später wird dann auch alles auf den Richtblock der Gesinnungswächter landen, was heute verfasst wird,

Geht es am Ende gar darum, sämtliches Geschichtsbewusstsein und den Sinn für historische Wahrheiten auszulöschen, um stattdessen etwas global Neues zu installieren? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Schleichend, moralisierend und repressiv kommt diese Post-68er-Revolte daher, gänzlich entkoppelt von den einstigen Werten und Vorgehensweisen ihrer altvorderen, studentischen Vorgänger, welche hauptsächlich noch auf eigene Kreativität und Schaffenskraft setzten und zudem in weiten Teilen hochgebildet und belesen waren, was auch den Respekt gegenüber den Quellen dieser Bildung einschloss.

Zutiefst selbstschädigendes Verhalten

Doch längst befinden in den Verlagen und Redaktionen interne “Spezialisten” und “Experten” darüber, was dem sensiblen, modernen Menschen noch zugemutet werden kann oder eben nicht. In Zukunft soll nicht mehr etwa der Publikumsgeschmack, sondern vielmehr die politisch-korrekte Konformität für einen Erfolg relevant sein. Auch in anderen medialen Bereichen kennen wir derlei Einschränkungen des Sagbaren – nicht erst seit Thomas Gottschalks jüngsten Einlassungen. Die Freiheit der Kunst und des Wortes gelten nicht mehr viel. Was nicht gerade noch der Flüchtlingsverharmlosung und -verherrlichung, der grünen Hypermoral oder dem Klimawahn dient, ist es ohnehin nichts wert und rechtfertigt dann auch jeden literarischen Bildersturm.

Ein zutiefst selbstschädigendes Verhalten, würde man also vermuten. Denn diejenigen, die hier die Zensurschere ansetzen, agieren rein ideologisch – und nicht etwa aus charakterlicher Redlichkeit oder gar betriebswirtschaftlichem Interesse. Im Gegenteil; natürlich wird jeder ernsthaft literaturinteressierte und -bewanderte Rezipient künftig die Zensurverlage und Werksverhunzungen meiden, womit dem publizistischen Sektor bald ebenfalls die Erfahrung “go woke, go broke” bevorstehen dürfte. Den geneigten Leser offenbar für dumm und unmündig zur historischen Kontextualisierung und Einordnung von Büchern in ihrem Werkszusammenhang zu halten, oder bei Neuerscheinungen für die Erkenntnis, dass sich der Autor nur versucht, beim Zeitgeist anzubiedern: Das wird sich bitter rächen. Vor allem dann, wenn – wie bei den etablierten Verlagen – das Publikum (noch) aus geistigen Hochkarätern besteht, die durchaus fähig und willens sind, selbst einzuschätzen, was sie zu konsumieren wünschen und darüber hinaus auch durchaus in der Lage sind, eigene methodische Schlüsse zu ziehen.

Plumpe Manipulationen für denkentwöhnte Idioten

Also Vorsicht, werte Korrektur-Apostel: Dieses zumeist hochgebildete Klientel lässt sich ihr Sprachempfinden, ihren Anspruch auf literarische Ästhetik nicht so leicht ausreden. In diesen Zirkeln greifen eure plumpen Manipulationen nicht, die das Ziel verfolgen, komplexe Romane, Drehbücher und sogar tradierte Märchen auf das Niveau von denkentwöhnten Idioten anzupassen. Spätestens wenn – wie bereits vereinzelt begonnen – Werke wie Goethes Faust, Hesses Demian oder auch Thomas Manns politisch und gesellschaftlich unkorrekten Zauberberg ideologisch aufzubereiten versucht, dürfte der Rückschlag des Publikums die Urheber dieses woken Wahns hart treffen. Ob am Ende die kulturhistorische Abrissbirne härter sein wird als die Mauer des Widerstands gegen diese Fehlentwicklung, wird sich weisen.

Abschießend gilt es festzuhalten, dass ja niemand gezwungen wird, Bücher zu lesen, deren Inhalt seinen Überzeugungen nicht entspricht. Wer in der Generation Snowflake wirklich so scharf auf hypersensible, obsessiv minderheitenkonforme und antidiskriminierende Inhalte ist, der kann ja immer noch die sorgsam für diese weinerliche Klientel angepassten TV-Programme in ARD und ZDF konsumieren, oder sein Lesebedürfnis mit “Spiegel”, “Süddeutscher Zeitung” und “Zeit” stillen. Eine diesbezügliche Spitzenempfehlung ist auch das neueste Machwerk von Sawsan Chebli befriedigen: Intellektuell zwar unter dem Niveau eines Telefonbuchs, wird hier dann garantiert niemand verletzt – außer dem gesunde Menschenverstand und jeglichem Anspruch auf geistiges Niveau. Ach so, und bitte auch den “Volksverpetzer” nicht vergessen! So bekommt am Ende jeder, was er verdient.